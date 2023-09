Dlaczego Ormianie uciekają z Górskiego Karabachu

- Po „drugiej wojnie” (o Karabach we wrześniu 2020 roku, „pierwsza wojna” była w latach 1992-94-red.) Azerbejdżan głosił: jesteśmy moralnie wyżsi, bo to my wygraliśmy wojnę. „I po tylu dziesięcioleciach poniżenia mamy prawo dyktować swoje warunki” – mówił. Dlatego też, jak to ujął sam prezydent Ilham Alijew już w czasie drugiej wojny, „status poszedł do diabła”. Idea autonomii została odrzucona – wyjaśnia niezależny azerski politolog Bahruz Samedow.

Po objęciu władzy po ojcu Ilham Alijew w 2003 roku - między „pierwszą wojną” a „drugą” – sugerował możliwość nadania jakiejś formy autonomii ormiańskiej eksklawie. Sugestie nigdy jednak nie stały się przedmiotem negocjacji z powodu postawy Ormian, a po wygranej wojnie sam Alijew „posłał je do diabła”.

Ormianie nie chcą żyć pod władzą Baku

Stąd obecnie „można już powiedzieć, że głównym żądaniem w Karabachu była ewakuacja”. Doradca prezydenta Azerbejdżanu Hikmet Hadżijew już powiedział, że „należy szanować decyzję o wyjeździe” i dlatego „zostaną stworzone wszelkie warunki dla ewakuacji”.

Wcześniej eksperci wskazywali, że z powodu rosnącego nacisku Zachodu (bardzo zaniepokojonego możliwością „etnicznego oczyszczenia” Karabachu) Baku mógł zgodzić się na pewne ustępstwa, ale bardzo niewielkie. W ramach „reintegracji” Karabachu możliwe było na otrzymanie wyłącznie jakiejś formy kulturalnej autonomii, na przykład Baku nie domagałby się nauczania po azersku w ormiańskich szkołach.

Konflikt daleki od zakończenia

- By możliwa była jakakolwiek integracja ormiańskiej ludności w Azerbejdżanie musiałaby się zmienić cała oficjalna narracja: o zwycięstwie (w 2020 roku i obecnie-red.), o tym że my to naród zwycięzca. Po drugiej wojnie zbudowano pomniki, powstały muzea, w podręczniki historii wpisano: „żelazną pięścią zwyciężyliśmy Ormian”. Dominuje retoryka dehumanizująca (Ormian) – wyjaśnia Samedow.