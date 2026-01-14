04:43 Po rosyjskim ataku dronów ponad 45 tys. odbiorców pozostaje bez prądu w Krzywym Rogu

Informacje takie przekazuje stojący na czele lokalnej administracji Ołeksandr Wikuł. Ponadto ponad 700 budynków mieszkalnych ma być pozbawionych ogrzewania.

04:40 Ukraińcy: W okupowanym Mariupolu w szkołach zawieszono wydawanie posiłków uczniom

Na kanale ukraińskiej rady miejskiej okupowanego Mariupola w serwisie Telegram pojawiła się informacja, że w zajętym przez Rosjan mieście w szkołach zawieszono wydawanie uczniom posiłków z powodu braku środków. Informacja miała zostać przekazana rodzicom uczniów za pośrednictwem internetowych komunikatorów i szkolnych chatów. Szkoły rozważają obecnie obciążenie rodziców kosztami szkolnych posiłków dla dzieci.

04:38 Jedna osoba zginęła w ataku ukraińskiego drona na obwód biełgorodzki

O skutkach ataku na Szebekino informuje gubernator obwodu biełgorodzkiego Wiaczesław Gładkow. Ofiara śmiertelna to mężczyzna, który zginął w miejscu ataku drona w wyniku odniesionych obrażeń.

04:33 Dojdzie do spotkania parlamentarzystów z USA i Rosji?

O przygotowaniach do takiego spotkania mówił na forum dziennika „Izwiestia” wiceprzewodniczący komisji spraw zagranicznych Dumy Dmitry Nowikow. - Sądzę, że w czasie spotkania, jeśli będzie miało miejsce, pojawią się pytania, w tym te związane z Wenezuelą. To oznacza, że tematy związane z ropą również się pojawią. Ponieważ ci, którzy doprowadzili do zaognienia sytuacji wokół Wenezueli, obecna administracja w Białym Domu, niespecjalnie ukrywa, że ropa była jednym z celów ich działań, więc te pytania w naturalny sposób się pojawią - wyjaśnił. Nowikow zastrzegł, że czas i miejsce konsultacji między parlamentarzystami obu krajów nie zostały jeszcze ustalone. Nieznany jest na razie także skład rosyjskiej delegacji na takie rozmowy.

04:29 W nocy działanie wstrzymały trzy rosyjskie lotniska

Rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja) informuje o wstrzymaniu przyjmowania i odprawiania samolotów przez lotniska we Władykaukazie, Groznym i Magasie.

04:26 Drony atakowały w nocy Rostów nad Donem

O ataku na miasto poinformował jego mer Aleksandr Skriabin. Z przekazywanych przez niego informacji wynika, że w wyniku ataku w płomieniach stanął jeden z zakładów przemysłowych w mieście. Uszkodzone zostały bloki mieszkalne – w jednym z nich doszło do pożaru. Gubernator obwodu Jurij Slisuar pisał o czterech osobach rannych, w tym 4-letnim dziecku.

04:22 Rosjanie informują o odparciu ataku dronów na dzielnicę przemysłową w mieście Niewinnomyssk

O odparciu ataku dronów na dzielnicę przemysłową położonego nad rzeką Kubań miasta w Kraju Stawropolskim informuje jego gubernator Władimir Władimirow. „Wróg próbował zaatakować dzielnicę przemysłową Niewinnomysska przy użyciu dronów. Aktywna jest obrona przeciwlotnicza” - napisał w serwisie Telegram. W mieście znajdują się m.in. zakłady azotowe produkujące m.in. chemikalia podwójnego zastosowania wykorzystywane w celach militarnych (np. do produkcji pocisków).

04:21 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1420 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1420 dniu wojny Foto: PAP

04:20 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: