Karol Nawrocki po spotkaniu z brytyjskim premierem Keirem Starmerem
W wywiadzie dla programu Today w BBC Radio 4 Karol Nawrocki powiedział, że rosyjskiemu przywódcy nie można ufać, a Europa musi zrobić wszystko, co w jej mocy, aby wesprzeć prezydenta Trumpa w jego staraniach o zakończenie wojny na Ukrainie.
Jak przypomina portal BBC, „już wcześniej polski prezydent był znany jako zdecydowany zwolennik Donalda Trumpa”.
Nawrocki zastrzegł, że rosyjskiemu przywódcy nie można ufać, ale Europa musi zrobić wszystko, co w jej mocy, aby wesprzeć Trumpa w jego staraniach o zakończenie wojny w Ukrainie. Jego zdaniem prezydent USA jest jedyną osobą, która może – jak to ujął – „rozwiązać problem”, polegający na zagrażaniu Europie przez Putina, oraz zakończyć wojnę w Ukrainie.
Nawiązując do masowego wtargnięcia rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną w nocy z 9 na 10 września 2025 r., kiedy to ponad 20 bezzałogowych samolotów przedostało się na terytorium Polski z Białorusi i Ukrainy, prezydent Nawrocki nazwał to „sytuacją nadzwyczajną”, dodając, że „do tego czasu żadne państwo członkowskie NATO nie doświadczyło ataku dronów na taką skalę”. Powiedział, że Rosja „wystawia na próbę” obronę Polski i solidarność NATO.
Podziękował też Wielkiej Brytanii za wysłanie samolotów RAF Typhoon. Stwierdził, że Polska od 2021 r. znajduje się w stanie wojny hybrydowej z Rosją, zmagając się z dronami i dezinformacją. – Rosyjskie działania w szarej strefie pokazują, że żyjemy w niebezpiecznych czasach – dodał.
Karol Nawrocki został też zapytany o przyjaźń z Donaldem Trumpem w świetle jego gróźb dotyczących przejęcia „wszelkimi sposobami” należącej do Danii Grenlandii. Karol Nawrocki ocenił, że USA pozostają gwarantem bezpieczeństwa w Europie, a działania podejmowane przez Trumpa w imieniu krajów europejskich „zasługują na poparcie i wielki szacunek”.
Dodał, że widzi możliwość „odłączenia się” Europy od Stanów Zjednoczonych, ale proces ten jego zdaniem nie służy ani bezpieczeństwu gospodarczemu, ani militarnemu Unii Europejskiej.
Karol Nawrocki uważa, że kwestia Grenlandii powinna pozostać sprawą między premierem Danii a prezydentem USA Donaldem Trumpem i – jak dodał polski prezydent – jest przekonany, że ta sprawa zostanie rozwiązana poprzez NATO i dialog między Danią a Stanami Zjednoczonymi.
Prezydent Nawrocki wykorzystał wywiad do krytyki europejskich przywódców za to, że – jak to ujął – „zajmowali się sprawami mało istotnymi, kwestiami ideologicznymi, takimi jak europejski Zielony Ład, polityka klimatyczna, kwestie migracyjne”. Stwierdził, że Europa przez lata nie budowała swojej odporności i bezpieczeństwa, podczas gdy Polska przeznacza obecnie blisko 5 proc. swojego PKB na obronność.
Jak zauważył portal BBC, Karol Nawrocki „dla Wielkiej Brytanii miał kilka ciepłych słów”. – Relacje między Polską a Wielką Brytanią są niezwykle ważne, a dziś w Wielkiej Brytanii mieszka około miliona Polaków – zauważył.
– Chciałbym wyrazić moje głębokie uznanie dla brytyjskich żołnierzy stacjonujących w Polsce, biorących odpowiedzialność za wschodnią flankę NATO – stwierdził. Wyraził też nadzieję, że w obliczu szybkiego wzrostu gospodarczego Polski, Wielka Brytania, jako gospodarz przyszłorocznego szczytu G20, zaprosi Polskę do udziału w tym wydarzeniu.
