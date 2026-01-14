W wywiadzie dla programu Today w BBC Radio 4 Karol Nawrocki powiedział, że rosyjskiemu przywódcy nie można ufać, a Europa musi zrobić wszystko, co w jej mocy, aby wesprzeć prezydenta Trumpa w jego staraniach o zakończenie wojny na Ukrainie.

Jak przypomina portal BBC, „już wcześniej polski prezydent był znany jako zdecydowany zwolennik Donalda Trumpa”.

Nawrocki zastrzegł, że rosyjskiemu przywódcy nie można ufać, ale Europa musi zrobić wszystko, co w jej mocy, aby wesprzeć Trumpa w jego staraniach o zakończenie wojny w Ukrainie. Jego zdaniem prezydent USA jest jedyną osobą, która może – jak to ujął – „rozwiązać problem”, polegający na zagrażaniu Europie przez Putina, oraz zakończyć wojnę w Ukrainie.