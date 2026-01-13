Aktualizacja: 13.01.2026 16:09 Publikacja: 13.01.2026 15:47
Prezydent Karol Nawrocki spotkał się w Londynie z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem
Prezydent, który w poniedziałek rozpoczął wizytę w Wielkiej Brytanii, we wtorek spotkał się na Downing Street z szefem brytyjskiego rządu Keirem Starmerem.
Po zakończeniu rozmów Karol Nawrocki zatrzymał się przy przedstawicielach polskich mediów i odpowiedział na kilka pytań.
Prezydent poinformował, że agenda jego spotkania z Keirem Starmerem była szeroka, ale główny akcent położono na kwestie bezpieczeństwa i sprawy ekonomiczne. – W czasie naszej dyskusji rozmawialiśmy o współpracy militarnej pomiędzy Polską a Zjednoczonym Królestwem – powiedział, przypominając, że ponad stu brytyjskich żołnierzy przebywa w Polsce.
– Wielka Brytania także wykazała solidarność po ataku dronów na granice polskie we wrześniu zeszłego roku. To było przedmiotem naszej dyskusji – dodał, odnosząc się do sprawy wtargnięcia kilkudziesięciu rosyjskich dronów nad Polskę. Nawrocki poinformował, że ze Starmerem rozmawiał na temat współpracy przemysłów zbrojeniowych Polski i Wielkiej Brytanii.
– Oba te przemysły i firmy budują dzisiaj potencjał obronny także Rzeczpospolitej, szczególnie w ramach programu Miecznik, budowy fregat, ale także systemów obrony powietrznej – wskazał.
– W czasie naszej dyskusji poruszyliśmy także oczywiście temat G20. (...) Jak wiemy, Polska została do grupy G20 jako dwudziesta gospodarka świata zaproszona za sprawą prezydenta Donalda Trumpa w czasie naszego osobistego spotkania – mówił po opuszczeniu siedziby brytyjskiego premiera prezydent RP.
– W przyszłym roku to Wielka Brytania będzie gospodarzem grupy G20, więc zwróciłem się do pana premiera, aby rozpoznał ten wielki sukces gospodarczy Polaków po roku 1989 i nie zapomniał o Polsce w przyszłym roku, gdy G20 będzie organizowane przez Wielką Brytanię – powiedział.
Na spotkaniu przy Downing Street 10 rozmawiano także, relacjonował prezydent, o bardziej szczegółowych sprawach ważnych dla relacji polsko-brytyjskich i dla Polaków. W tym kontekście Karol Nawrocki wspomniał o porozumieniu dotyczącym przepisów fitosanitarnych.
– Poruszaliśmy też tematy, które są ważne dla polskiej mniejszości w Wielkiej Brytanii. Bardzo się cieszę, że Wielka Brytania jest na drodze do wprowadzenia języka polskiego jako języka obcego w edukacji, to też z panem premierem poruszyliśmy – przekazał, dodając, iż podkreślił w rozmowie ze Starmerem, że on oraz polski rząd popierają te rozwiązania.
Prezydent ocenił, że jego spotkanie z premierem Wielkiej Brytanii było „bardzo dobre” i przebiegało w przyjaznej atmosferze właściwej dla państw, które są sojusznikami.
Jeden z dziennikarzy spytał Karola Nawrockiego o sprawę Grenlandii, autonomicznego terytorium zależnego Danii, którego pozyskaniem zainteresowany jest prezydent USA Donald Trump. Amerykański przywódca argumentuje, że Grenlandia to teren strategicznie ważny dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Słowa i sugestie Trumpa budzą niepokój europejskich sojuszników USA, a część komentatorów ocenia, że użycie siły przez Amerykanów na Grenlandii oznaczałoby koniec NATO.
– O tym z panem premierem dzisiaj nie rozmawialiśmy, natomiast wszyscy zdajemy sobie sprawę ze strategicznego znaczenia Grenlandii – odpowiedział na konferencji prasowej przed Downing Street nr 10 Karol Nawrocki. – Liczę, że ta sprawa rozwiąże się na drodze dyplomatycznej pomiędzy prezydentem Stanów Zjednoczonych a panią premier Danii – dodał.
– Jeśli spojrzymy na sprawę Grenlandii w sposób geopolityczny i uzmysłowimy sobie wielkie zagrożenie płynące ze strony Federacji Rosyjskiej z jednej strony, a z drugiej strony rywalizację gospodarczą ze strony Chin, to zobaczymy, że Grenlandia jest bardzo ważnym strategicznym miejscem i wymaga poszerzonej dyskusji, oczywiście w rygorach partnerstwa. Mam wielką nadzieję, że tak to się skończy – kontynuował.
Prezydent zaznaczył, że odpowiedzialność za bezpieczeństwo „wolnego świata” w zasadniczej mierze bierze NATO na czele z USA. – Więc głosy o strategicznym znaczeniu Grenlandii są bardzo ważne i wierzę, że rozstrzygnie się to na drodze dojrzałej dyplomacji wolnych narodów – podsumował.
