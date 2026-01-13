Prezydent, który w poniedziałek rozpoczął wizytę w Wielkiej Brytanii, we wtorek spotkał się na Downing Street z szefem brytyjskiego rządu Keirem Starmerem.

Po zakończeniu rozmów Karol Nawrocki zatrzymał się przy przedstawicielach polskich mediów i odpowiedział na kilka pytań.

Prezydent Karol Nawrocki w Londynie. Czego dotyczyła jego rozmowa z Keirem Starmerem?

Prezydent poinformował, że agenda jego spotkania z Keirem Starmerem była szeroka, ale główny akcent położono na kwestie bezpieczeństwa i sprawy ekonomiczne. – W czasie naszej dyskusji rozmawialiśmy o współpracy militarnej pomiędzy Polską a Zjednoczonym Królestwem – powiedział, przypominając, że ponad stu brytyjskich żołnierzy przebywa w Polsce.

– Wielka Brytania także wykazała solidarność po ataku dronów na granice polskie we wrześniu zeszłego roku. To było przedmiotem naszej dyskusji – dodał, odnosząc się do sprawy wtargnięcia kilkudziesięciu rosyjskich dronów nad Polskę. Nawrocki poinformował, że ze Starmerem rozmawiał na temat współpracy przemysłów zbrojeniowych Polski i Wielkiej Brytanii.