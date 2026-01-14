Ograniczenia powinny objąć wszystko: transport i przeładunek ładunków, ubezpieczenie oraz naprawy takich statków w portach, powiedziała szwedzka minister spraw zagranicznych Maria Malmør Stenergård, cytowana przez Euractiv.

Reklama Reklama

Perfumy z Unii nie dla Rosjan

Ponadto Szwecja i Finlandia chcą zmniejszenia kwot na import rosyjskich nawozów oraz podwyższenia ceł na wszystkie towary i usługi importowane z Rosji. Kolejnym środkiem jest całkowity zakaz eksportu dóbr luksusowych. Według szwedzkiej ministry, takie dostawy nie są kluczowe dla rosyjskiej gospodarki wojennej, ale „z moralnego punktu widzenia” należy je zatrzymać. „Nie można pozwolić, by kraj, który łamie wartości europejskie, korzystał jednocześnie z ekskluzywnych towarów ze Wspólnoty” – podkreśliła Stenergård.

Od 2022 r. Rosja ma zakaz eksportu dóbr luksusowych o wartości powyżej 300 euro. Jednak produkty wielu elitarnych zachodnich marek, w tym Gucci, Bottega Veneta i Yves Saint Laurent, są nadal importowane po wysokich cenach przez kraje trzecie, takie jak Chiny, Turcja i inne, zauważa Euractiv. Tę lukę powinno się zlikwidować w 20. pakiecie.

Sankcje na Rosatom na stole w Brukseli

Wcześniej źródła dyplomatyczne informowały, że 20. pakiet sankcji UE będzie obejmował środki przeciwko rosyjskiemu sektorowi energetycznemu i bankowemu. Na stole jest też zakaz importu uranu z Rosji, co wiązałoby się z nałożeniem sankcji na Rosatom. Wymagałoby to jednak przełamania oporu Francji i po raz kolejny – Belgii.