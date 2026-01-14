Rzeczpospolita
Ekonomia
Reklama

20 pakiet sankcji na stole w Brukseli. Finlandia i Szwecja idą na całość

Komisja Europejska przygotowuje 20. pakiet sankcji wobec Rosji. Finlandia i Szwecja proponują całkowity zakaz obsługi rosyjskich statków z ropą, gazem i węglem. Do tego mniejsze kwoty na nawozy, zaporowe cła na wszystkie towary i usługi rosyjskie oraz całkowity zakaz eksportu do Rosji unijnych dóbr luksusowych, także przez kraje trzecie.

Publikacja: 14.01.2026 12:12

Prezydent Rosji Władimir Putin wygłasza noworoczne orędzie do narodu

Prezydent Rosji Władimir Putin wygłasza noworoczne orędzie do narodu

Foto: Reuters

Iwona Trusewicz

Ograniczenia powinny objąć wszystko: transport i przeładunek ładunków, ubezpieczenie oraz naprawy takich statków w portach, powiedziała szwedzka minister spraw zagranicznych Maria Malmør Stenergård, cytowana przez Euractiv.

Perfumy z Unii nie dla Rosjan

Ponadto Szwecja i Finlandia chcą zmniejszenia kwot na import rosyjskich nawozów oraz podwyższenia ceł na wszystkie towary i usługi importowane z Rosji. Kolejnym środkiem jest całkowity zakaz eksportu dóbr luksusowych. Według szwedzkiej ministry, takie dostawy nie są kluczowe dla rosyjskiej gospodarki wojennej, ale „z moralnego punktu widzenia” należy je zatrzymać. „Nie można pozwolić, by kraj, który łamie wartości europejskie, korzystał jednocześnie z ekskluzywnych towarów ze Wspólnoty” – podkreśliła Stenergård.

Czytaj więcej

Luksusowe cruisery nie dla Rosjan. Rośnie ostracyzm świata wobec Rosji
Biznes
Luksusowe cruisery nie dla Rosjan. Rośnie ostracyzm świata wobec Rosji

Od 2022 r. Rosja ma zakaz eksportu dóbr luksusowych o wartości powyżej 300 euro. Jednak produkty wielu elitarnych zachodnich marek, w tym Gucci, Bottega Veneta i Yves Saint Laurent, są nadal importowane po wysokich cenach przez kraje trzecie, takie jak Chiny, Turcja i inne, zauważa Euractiv. Tę lukę powinno się zlikwidować w 20. pakiecie.

Sankcje na Rosatom na stole w Brukseli

Wcześniej źródła dyplomatyczne informowały, że 20. pakiet sankcji UE będzie obejmował środki przeciwko rosyjskiemu sektorowi energetycznemu i bankowemu. Na stole jest też zakaz importu uranu z Rosji, co wiązałoby się z nałożeniem sankcji na Rosatom. Wymagałoby to jednak przełamania oporu Francji i po raz kolejny – Belgii.

Reklama
Reklama

Bruksela przyjęła 19. pakiet sankcji w październiku 2025 r. Wprowadzał on m.in. zakaz importu rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG). Na czarnej liście znalazły się m.in.: Polyus Gołd – największa rosyjska firma wydobywająca złoto objętego sankcjami oligarchy Sulejmana Kerimowa, producent samochodów Łada – AwtoWAZ, holding stalowy Evraz oligarchy Romana Abramowicza (też objęty sankcjami UE i Wielkiej Brytanii) oraz grupa transportowa Fesco.

Czytaj więcej

Nowe sankcje Unii i Wielkiej Brytanii uderzają we flotę cieni i robiących biznesy z Rosją
Transport
Nowe sankcje Unii i Wielkiej Brytanii uderzają we flotę cieni i robiących biznesy z Rosją

Sankcje UE objęły też 45 firm spoza Rosji, które pomogły Kremlowi łamać zachodnie sankcje, w tym 12 firm z Chin i Hongkongu. Zakazano transakcji z bankami Alfa Bank, MTS Bank, Absolut Bank, Zemsky Bank i organizacją non-profit Istina, a także usług kryptowalutowych dla obywateli, rezydentów i firm rosyjskich.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Unia Europejska (UE) sankcje Rosjanie budżet UE
Pracownik produkuje tkaninę woskową na eksport do Afryki w warsztacie produkcji tekstyliów w mieście
Gospodarka
Chiny z rekordową nadwyżką handlową mimo amerykańskich ceł
Bank Światowy podniósł prognozę realnego wzrostu PKB Polski w 2026 r.
Gospodarka
Bank Światowy rewiduje prognozy dla Polski. Ma też ostrzeżenie dla światowej gospodarki
Huta Grupy Elemental w Zawierciu przetwarzająca metale z recyklingu (fot. materiały prasowe)
Gospodarka
W tym wyścigu Europa już przegrała. Ekspert wskazuje drogę ratunku
Udział Polski w szczytach G20 może pomóc polskim firmom w nawiązywaniu relacji handlwych
Gospodarka
Polska weszła do gospodarczej elity, ale stare atuty już nie działają
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Hawana, Kuba
Gospodarka
Kuba: między upadkiem a desperacką walką o przetrwanie
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama