Ograniczenia powinny objąć wszystko: transport i przeładunek ładunków, ubezpieczenie oraz naprawy takich statków w portach, powiedziała szwedzka minister spraw zagranicznych Maria Malmør Stenergård, cytowana przez Euractiv.
Ponadto Szwecja i Finlandia chcą zmniejszenia kwot na import rosyjskich nawozów oraz podwyższenia ceł na wszystkie towary i usługi importowane z Rosji. Kolejnym środkiem jest całkowity zakaz eksportu dóbr luksusowych. Według szwedzkiej ministry, takie dostawy nie są kluczowe dla rosyjskiej gospodarki wojennej, ale „z moralnego punktu widzenia” należy je zatrzymać. „Nie można pozwolić, by kraj, który łamie wartości europejskie, korzystał jednocześnie z ekskluzywnych towarów ze Wspólnoty” – podkreśliła Stenergård.
Od 2022 r. Rosja ma zakaz eksportu dóbr luksusowych o wartości powyżej 300 euro. Jednak produkty wielu elitarnych zachodnich marek, w tym Gucci, Bottega Veneta i Yves Saint Laurent, są nadal importowane po wysokich cenach przez kraje trzecie, takie jak Chiny, Turcja i inne, zauważa Euractiv. Tę lukę powinno się zlikwidować w 20. pakiecie.
Wcześniej źródła dyplomatyczne informowały, że 20. pakiet sankcji UE będzie obejmował środki przeciwko rosyjskiemu sektorowi energetycznemu i bankowemu. Na stole jest też zakaz importu uranu z Rosji, co wiązałoby się z nałożeniem sankcji na Rosatom. Wymagałoby to jednak przełamania oporu Francji i po raz kolejny – Belgii.
Bruksela przyjęła 19. pakiet sankcji w październiku 2025 r. Wprowadzał on m.in. zakaz importu rosyjskiego skroplonego gazu ziemnego (LNG). Na czarnej liście znalazły się m.in.: Polyus Gołd – największa rosyjska firma wydobywająca złoto objętego sankcjami oligarchy Sulejmana Kerimowa, producent samochodów Łada – AwtoWAZ, holding stalowy Evraz oligarchy Romana Abramowicza (też objęty sankcjami UE i Wielkiej Brytanii) oraz grupa transportowa Fesco.
Sankcje UE objęły też 45 firm spoza Rosji, które pomogły Kremlowi łamać zachodnie sankcje, w tym 12 firm z Chin i Hongkongu. Zakazano transakcji z bankami Alfa Bank, MTS Bank, Absolut Bank, Zemsky Bank i organizacją non-profit Istina, a także usług kryptowalutowych dla obywateli, rezydentów i firm rosyjskich.
