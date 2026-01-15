Aktualizacja: 15.01.2026 04:50 Publikacja: 15.01.2026 04:47
Informację taką przekazał mer miasta Ołeksandr Sienkewycz. Zagraniczna pomoc przekazana miastu w 2025 roku była o 1,2 mld hrywien (100 mln zł) mniejsza niż w rekordowym 2024 roku. Miasto otrzymało 67 jednostek sprzętu medycznego, 38 pojazdy wykorzystywane do transportu publicznego i specjalistycznego, a także sprzęt potrzebny do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Mikołajów największą pomoc otrzymuje od Danii, łącznie współpracuje z 50 partnerami zagranicznymi.
Ataki, przedstawione na nagraniu, wykonano na południowym odcinku frontu.
Informację o wyroku przekazuje Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Do podpaleń doszło w czerwcu 2024 roku. Przez sabotaż na kolei, wykonywany na zlecenie FSB, skazani mieli doprowadzić do zakłócenia zaopatrzenia ukraińskiej armii w zachodniej Ukrainie. SBU zatrzymała ich na gorącym uczynku.
W 15. rocznicę utworzenia Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej Władimir Putin podziękował śledczym działającym na okupowanych ziemiach Ukrainy za „odkrywanie dokumentów i zbrodni neonazistowskiego reżimu i pomoc w ustanowieniu porządku i praworządności w Donbasie i Noworosji (tak Rosjanie określają nielegalnie anektowane części obwodów zaporoskiego i chersońskiego – red.)”.
Informację taką przekazał gubernator obwodu, Andriej Boczarow. Z jego wpisu wynika, że atak odparto unikając strat i zniszczeń na terenie obwodu.
Informację taką przekazał rzecznik Zgrupowania Wojsk „Zachód” Iwan Bigma. Z jego komunikatu wynika, że kontratak w rejonie Kupiańska podjęły ukraińskie jednostki 1. Brygady Gwardii Narodowej Ukrainy w rejonie miejscowości Osinowo. W czasie walk Ukraińcy mieli stracić do 10 żołnierzy i transporter opancerzony.
