04:42 Mikołajów otrzymał w 2025 roku zagraniczną pomoc humanitarną o wartości 1,9 mld hrywien (159 mln zł)

Informację taką przekazał mer miasta Ołeksandr Sienkewycz. Zagraniczna pomoc przekazana miastu w 2025 roku była o 1,2 mld hrywien (100 mln zł) mniejsza niż w rekordowym 2024 roku. Miasto otrzymało 67 jednostek sprzętu medycznego, 38 pojazdy wykorzystywane do transportu publicznego i specjalistycznego, a także sprzęt potrzebny do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Mikołajów największą pomoc otrzymuje od Danii, łącznie współpracuje z 50 partnerami zagranicznymi.

04:40 Straż graniczna Ukrainy publikuje nagranie ilustrujące ataki dronów na rosyjskie wojska

Ataki, przedstawione na nagraniu, wykonano na południowym odcinku frontu.

04:37 15 lat więzienia dla dwóch agentów FSB dokonujących podpaleń na kolei w obwodzie rówieńskich

Informację o wyroku przekazuje Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Do podpaleń doszło w czerwcu 2024 roku. Przez sabotaż na kolei, wykonywany na zlecenie FSB, skazani mieli doprowadzić do zakłócenia zaopatrzenia ukraińskiej armii w zachodniej Ukrainie. SBU zatrzymała ich na gorącym uczynku.

04:33 Władimir Putin dziękuje rosyjskim śledczym za pracę na okupowanej Ukrainie

W 15. rocznicę utworzenia Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej Władimir Putin podziękował śledczym działającym na okupowanych ziemiach Ukrainy za „odkrywanie dokumentów i zbrodni neonazistowskiego reżimu i pomoc w ustanowieniu porządku i praworządności w Donbasie i Noworosji (tak Rosjanie określają nielegalnie anektowane części obwodów zaporoskiego i chersońskiego – red.)”.

04:31 Ukraińskie drony atakowały infrastrukturę transportową i energetyczną w obwodzie wołgogradzkim

Informację taką przekazał gubernator obwodu, Andriej Boczarow. Z jego wpisu wynika, że atak odparto unikając strat i zniszczeń na terenie obwodu.

04:29 Rosjanie informują o odparciu ukraińskiego kontrataku w rejonie Kupiańska

Informację taką przekazał rzecznik Zgrupowania Wojsk „Zachód” Iwan Bigma. Z jego komunikatu wynika, że kontratak w rejonie Kupiańska podjęły ukraińskie jednostki 1. Brygady Gwardii Narodowej Ukrainy w rejonie miejscowości Osinowo. W czasie walk Ukraińcy mieli stracić do 10 żołnierzy i transporter opancerzony.

