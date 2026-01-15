Wiktoria D., 70-letnia kijowska malarka, mieszka z nastoletnią wnuczką i przygarniętą kotką naprzeciwko ukraińskiego parlamentu. Najstarszy wnuk wojuje z rosyjskim najeźdźcą, córka z trójką młodszych dzieci od razu po inwazji schroniła się w Polsce. Tam ułożyła sobie i dzieciom bezpieczne życie.

Dzielnica, w której mieszka Wiktoria to najlepiej strzeżona część ukraińskiej stolicy. Jak przyznaje malarka w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, w ciągu czterech lat rosyjskiej agresji w tej okolicy sporadycznie wyłączano prąd, a ogrzewanie i woda zawsze były. Po ostatnich rosyjskich atakach to się zmieniło.

– W mieszkaniu mam 13-14 stopni, przez większość doby nie ma prądu ani ogrzewania, przez jeden dzień nie było też wody i to okazało się najgorsze – opowiada pani Wiktoria. W dzień, kiedy jest słonecznie, wychodzi do parku przy parlamencie oderwać się od wojennej rzeczywistości. Zima w tym roku w Kijowie jest piękna, ze śniegiem i dużym mrozem. W dzień temperatura wynosi –13-14°C, nocą spada do blisko –20°C.

– Nakładam po kilka swetrów, śpię pod kilkoma kołdrami. Trudno się rozgrzać. Boję się, by znów nie odłączyli wody, dlatego napełniłam wszystkie posiadane naczynia – przyznaje. I od razu dodaje, że nie narzeka. Tysiące kijowian codziennie przeżywa jeszcze gorsze chwile. Cieszy się każdym dniem, co miesiąc z grupą współpracowników organizuje w Kijowie wystawy sztuki połączone ze sprzedażą. Tym dorabia do głodowej (ok. 3000 hrywien, czyli 250 zł) emerytury.

– Ostatnią wystawę mieliśmy w niedzielę 11 stycznia. Trwały ataki, więc mało ludzi przyszło. Ale jednak przyszli – zaznacza.