Donald Tusk odpowiedział Donaldowi Trumpowi. „Wszyscy doskonale o tym wiedzą”

Prezydent USA Donald Trump uważa, że to prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest główną przeszkodą do zawarcia porozumienia kończącego trwającą wojnę. Na słowa te zareagował premier Donald Tusk.

Publikacja: 15.01.2026 10:51

Donald Tusk i Donald Trump

Foto: PAP/Radek Pietruszka, PAP/EPA/Francis Chung

Przemysław Malinowski

W rozmowie z agencją Reutera Donald Trump wyraził przekonanie, że Władimir Putin jest gotów do zawarcia porozumienia kończącego wojnę. Na pytanie, co stoi na przeszkodzie, by zawrzeć takie porozumienie, prezydent USA odpowiedział: Zełenski. 

– Musimy sprawić, aby prezydent Zełenski się na to zgodził – dodał. Na pytanie, czy spotka się z Zełenskim w czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, Trump odparł, że tak „jeśli (Zełenski) tam będzie”. – Ja zamierzam tam być – dodał. Na pytanie dlaczego, jego zdaniem, Zełenski wstrzymuje działania w sprawie pokoju na Ukrainie, Trump odparł: „Po prostu uważam, że jest mu trudno dojść do tego miejsca”. 

Donald Trump
Dyplomacja
Donald Trump: Władimir Putin gotów na porozumienie. Przeszkodą jest Wołodymyr Zełenski

Wypowiedź amerykańskiego prezydenta skomentował na X premier Donald Tusk. „To Rosja odrzuciła plan pokojowy przygotowany przez Stany Zjednoczone – nie Zełenski. Jedyną odpowiedzią Moskwy były kolejne ataki rakietowe na ukraińskie miasta. Dlatego jedynym rozwiązaniem jest zwiększenie presji na Rosję. I wszyscy doskonale o tym wiedzą.” – napisał szef rządu.

Zakończenie wojny na Ukrainie. Bezskuteczne zabiegi administracji Donalda Trumpa

Podczas całej drugiej kadencji Donalda Trumpa jego administracja zabiegała o zakończenie wojny między Rosją a Ukrainą, jak dotąd z niewielkimi efektami. Prezydent USA wielokrotnie spotykał się z Wołodymyrem Zełenskim, a kilka miesięcy temu rozmawiał także z Władimirem Putinem na Alasce.

Pod koniec ubiegłego miesiąca Trump spotkał się z Zełenskim w Mar-a-Lago. Podczas wspólnej konferencji prasowej po rozmowach obaj przywódcy stwierdzili, że nastąpił postęp w pracach nad 20-punktową propozycją pokojową, popieraną przez prezydenta Ukrainy.

Ukraińscy żołnierze
Konflikty zbrojne
Rosjanie mówią, że nacierają na wszystkich kierunkach. Chwalą się zdobyczami z 2026 roku

– Nasze spotkanie było znakomite, omówiliśmy – ktoś mógłby powiedzieć 95 proc., nie wiem dokładnie, jaki proc. – ale poczyniliśmy duże postępy w kwestii zakończenia tej wojny – powiedział Trump na konferencji prasowej.

Zapytany jednak o „najtrudniejsze kwestie, które wciąż pozostają nierozwiązane”, Trump odpowiedział, że jedną z nich jest sprawa terytoriów. – Myślę, że chodzi o ziemię – o której pan mówi – część tych terenów została już zajęta. Część może być jeszcze przedmiotem gry, ale może też zostać przejęta w ciągu najbliższych kilku miesięcy – i lepiej jest zawrzeć porozumienie teraz – stwierdził Trump.

Wołodymyr Zełenski: Ukraina niczego nie opóźnia

Prezydent Ukrainy powiedział w tym tygodniu, że jeśli chodzi o harmonogram negocjacji pokojowych to jego kraj, w odróżnieniu od Rosji, niczego nie opóźnia.

– Dziś jest 1418. dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie – powiedział, dodając, że konflikt ten trwa tak długo, jak wojna III Rzeszy z ZSRR w latach 1941-1945. – Rosjanie wciąż próbują zdobyć ten sam Donbas, co prawie cztery lata temu. Chcą znów kłamać, że zdobyli Kupiańsk. Giną bez końca na polach Zaporoża. I wciąż walczą tylko z Ukrainą – przy całej pomocy naszych partnerów, tylko nasz naród utrzymuje front – kontynuował.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Konflikty zbrojne
Zełenski chce pocisków obrony powietrznej z europejskich zapasów. „Są w magazynach"

– To bardzo wiele mówi o systemie, który zbudował Putin i o nim samym. Rosyjskie straty wynoszą obecnie co najmniej tysiąc ludzi każdego dnia – i tak jest od grudnia. W taki sposób Rosja faktycznie płaci za to, żeby wojna się nie kończyła. To szaleństwo – ocenił. Prezydent Ukrainy wyraził następnie pogląd, że „rosyjskie szaleństwo” może zostać powstrzymane jedynie przez połączone siły Europy i Stanów Zjednoczonych, wszystkich sojuszników Ukrainy. – Każdy dzień wojny to przypomnienie, że świat nie może obronić się przed szaleńcami. Musimy powstrzymać Rosję – powiedział Zełenski w nagraniu.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Ukraina Osoby Donald Tusk Władimir Putin Donald Trump Wołodymyr Zełenski
