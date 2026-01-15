W rozmowie z agencją Reutera Donald Trump wyraził przekonanie, że Władimir Putin jest gotów do zawarcia porozumienia kończącego wojnę. Na pytanie, co stoi na przeszkodzie, by zawrzeć takie porozumienie, prezydent USA odpowiedział: Zełenski.

Reklama Reklama

– Musimy sprawić, aby prezydent Zełenski się na to zgodził – dodał. Na pytanie, czy spotka się z Zełenskim w czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, Trump odparł, że tak „jeśli (Zełenski) tam będzie”. – Ja zamierzam tam być – dodał. Na pytanie dlaczego, jego zdaniem, Zełenski wstrzymuje działania w sprawie pokoju na Ukrainie, Trump odparł: „Po prostu uważam, że jest mu trudno dojść do tego miejsca”.

Wypowiedź amerykańskiego prezydenta skomentował na X premier Donald Tusk. „To Rosja odrzuciła plan pokojowy przygotowany przez Stany Zjednoczone – nie Zełenski. Jedyną odpowiedzią Moskwy były kolejne ataki rakietowe na ukraińskie miasta. Dlatego jedynym rozwiązaniem jest zwiększenie presji na Rosję. I wszyscy doskonale o tym wiedzą.” – napisał szef rządu.