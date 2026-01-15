Z tego artykułu się dowiesz: Jakie podejrzenia dotyczące sobowtórów Władimira Putina zostały potwierdzone przez byłego szefa brytyjskiego wywiadu?

W jakich sytuacjach przywódca Rosji mógłby korzystać z usług swoich sobowtórów?

Dlaczego Kreml wielokrotnie zaprzecza istnieniu sobowtórów Putina?

W jaki sposób różnice w wyglądzie i zachowaniu Putina wzmacniają wątpliwości dotyczące jego sobowtórów?

Na jakie szczegóły wyglądu zwracają uwagę eksperci, twierdząc, że pomagają one rozpoznać sobowtóry?

Jak „teoria dublerów” została przedstawiona w rosyjskiej literaturze?

– Myślę, że jest całkiem logiczne, że w pewnych okolicznościach używa sobowtóra – powiedział sir Richard Dearlove, były szef wywiadu Wielkiej Brytanii.

– Należy pamiętać, że zabójstwa są rozpowszechnioną praktyką w rosyjskiej polityce od wielu, wielu lat. (…) To jest prawie normalny środek bezpieczeństwa dla kogoś takiego, jak Putin – dodał sir Dearlove w wywiadzie dla „The Sun”.

Władimir Putin wysyła sobowtórów do fabryk i przedszkoli

Według Dearlove'a, lider Rosji mógłby być też celem ataków ukraińskich dronów, „gdyby tylko Ukraińcy mogli dowiedzieć się dokładnie, gdzie i kiedy będzie”. Przy tym Putin sam nie brzydzi się takich metod. Na początku wojny Ukraińcy rozbili w Kijowie 3-4 grupy (z tego jedną sformowaną z Czeczenów), które Kreml wysłał, by zamordowały prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

– Załóżmy, że ktoś przechadza się po fabryce samochodów czy odwiedza plac zabaw dla dzieci, szczególnie jeśli to się odbywa pod gołym niebem, a prasa znajduje się w pewnej odległości – wyjaśnia Dearlove to, w jakiej sytuacji Kreml może używać sobowtórów Putina. – (Na zewnątrz budynków) nie można mieć pewności, że ma się pełną kontrolę nad otoczeniem, zwłaszcza w przypadku ataku dronów – dodaje.