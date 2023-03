Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 390 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. - Rosja poniesie odpowiedzialność za każdy atak na Ukrainę, za każde zniszczone życie - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.

Do incydentu, który utrwalono na materiale zarejestrowanym przez Kreml, doszło w czasie spotkania Putina z osobami, które miały być, według Kremla, mieszkańcami Mariupola.

Reklama

Kreml podał, że "Putin rozmawiał z mieszkańcami Mariupola w dzielnicy Newskiej".

W czasie rozmowy, co słychać na nagraniu, ktoś w tle krzyknął "to wszystko kłamstwa, to wszystko na pokaz".

Okrzyk w tle nie był jedynym incydentem w czasie spotkania Putina z rzekomymi mieszkańcami Mariupola

Reklama

W tym momencie ochrona Putina zaczyna się intensywnie rozglądać.



Fragment ten przekazało dalej wiele kanałów w serwisie Telegram. O sprawie pisze też m.in. niezależny rosyjski portal informacyjny Meduza.



Okrzyk rozległ się w momencie, gdy Putin pytał rzekomych mieszkańców, czy podoba im się w okupowanym przez Rosjan Mariupolu i czy mieszkają w budynku, na podwórzu którego znalazł się Putin.



Uczestnicy spotkania przytaknęli.



Okrzyk w tle nie był jedynym incydentem w czasie spotkania Putina z rzekomymi mieszkańcami Mariupola. Jeden z uczestników spotkania stwierdził, że "ma 70 lat, jak Putin, i został z niczym". W tym momencie jedna z uczestniczek spotkania przerwała mu i dodała "teraz mamy wszystko".



Reklama

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Rosyjskie media państwowe: Putin z niespodziewaną wizytą w Mariupolu Prezydent Rosji Władimir Putin odwiedził ukraińskie miasto Mariupol w obwodzie donieckim - poinformowały rosyjskie państwowe media, powołując się na służbę prasową Kremla.

Wizyta w Mariupolu była pierwszą wizytą Putina w okupowanym Donbasie. Według rosyjskich mediów, Putin udał się do okupowanego Mariupola helikopterem.



Rosyjskie media państwowe twierdziły, że Putin rozmawiał o rozbudowie infrastruktury miasta.