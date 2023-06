Cud bilokacji: Putin w tym samym czasie w różnych miejscach

W końcu spotkał się z premierem Kataru Mohammedem al Thani, mimo że wtedy powinna odbywać się zamknięta część posiedzenia Rady (czyli niedostępna dla mediów).

Czy Putin był chory

- Dlaczego trzeba było oszukiwać Rosjan – jęczał nacjonalista i były wojskowy Wiktor Ałksnis, który pierwszy zwrócił uwagę na dziwaczne pojawienia się prezydenta. Najprostszym wyjaśnieniem był błąd propagandystów, którzy pokazywali wcześniej nagrane spotkanie Rady Bezpieczeństwa, twierdząc że jest ono transmitowane na żywo.

Według blogera występującego pod pseudonimem „Generał SWR” („Generał wywiadu”) chaos wywołał sam Putin, ponieważ spóźnił się na oficjalne imprezy (składanie kwiatów, etc.) co spowodowało iż media pokazywały go w różnych miejscach naraz. Przy czym nikt z szefostwa tych mediów nie zdecydował się przerwać transmisji bojąc się odpowiedzialności za podejmowanie samodzielnych decyzji.

A prezydent miał spóźnić się, bo bardzo źle się czuł – twierdzi „Generał wywiadu”.

Sobowtóry prezydenta Rosji

Ale są to plotki, takie same jak te o jego sobowtórach, którzy brali udział w oficjalnych imprezach, gdy prawdziwy Putin prowadził spotkanie Rady. Choć niektórzy internauci twierdzą, że posiedzeniu też przewodniczył dubler, w zastępstwie oryginału podejmując decyzję o przebiegu wojny z Ukrainą.