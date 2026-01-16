04:41
Ukraiński ruch oporu ATESZ tworzy ośrodki w Rosji

ATESZ poinformował na swoim kanale w serwisie Telegram, że zaczął tworzyć podziemie na terytorium Rosji. Członkowie ruchu oporu mają już działać m.in. w Moskwie, Briańsku, Lipiecku, Nowosybirsku, Kazaniu i Nowogrodzie Wielkim. W każdym z tych miast prowadzone są kampanie informacyjne. „Setki ulotek wzywających do dołączenia do ruchu oporu są umieszczane w miejscach publicznych, na przystankach i w dzielnicach mieszkaniowych” - czytamy we wpisie na Telegramie. „Wyniki przechodzą wszelkie oczekiwania. Pracownicy fabryk zbrojeniowych, pracownicy przedsiębiorstw z branży obronnej i zwykli obywatele zaczynają kontaktować się z koordynatorami ruchu. Ci ludzie przekazują kluczowe informacje na temat produkcji wojskowej, logistyki i lokalizacji obiektów strategicznych” - podaje ATESZ. 

04:38
16.01.2026

Straż graniczna Ukrainy publikuje nagranie ilustrujące ataki dronów na pozycje Rosjan

Ataki miały miejsce na kurskim odcinku frontu. 

04:36
16.01.2026

W wyniku ataków ukraińskiej armii 87 tys. odbiorców w okupowanej części obwodu zaporoskiego było pozbawionych prądu

Informacje takie przekazał szef lokalnych władz okupacyjnych Jewhen Balicki. Prądu nie mieli m.in. odbiorcy w Enerhodarze – mieście, które znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej. 

04:35
16.01.2026

W nocy działanie wstrzymały dwa rosyjskie lotniska

Samolotów tymczasowo nie przyjmowały i nie odprawiały lotniska w Wołgogradzie i Kałudze – poinformował rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja). 

04:33
16.01.2026

P.o. prezydent Wenezueli: Caracas ma prawo budować relacje ze wszystkimi państwami, w tym z Rosją

Pełniąca obowiązki prezydent Wenezueli Delcy Rodriguez oświadczyła, że jej kraj „ma prawo budować relacje z Chinami, Rosją, Kubą, Iranem (...) i także ze Stanami Zjednoczonymi”. Takie słowa padły na forum wenezuelskiego parlamentu. Rodriguez przekonywała, że Wenezuela ma prawo rozwijać relacje z wszystkimi państwami świata, jeżeli tylko stosunki są oparte na szacunku i nie zagrażają niepodległości Wenezueli. 

04:30
16.01.2026

Cztery drony strącone nad obwodem tulskim

Informacje o strąceniu dronów podał gubernator obwodu, Dmitrij Miljajew. Z jego wpisu wynika że w ataku nikt nie ucierpiał, nie ma też doniesień o uszkodzeniach infrastruktury. 

04:27
16.01.2026

Wielka Brytania przeznaczy 20 mln funtów (ok. 97 mln złotych) na wsparcie infrastruktury energetycznej Ukrainy

Informacja o brytyjskim wsparciu dla infrastruktury energetycznej Ukrainy pojawiła się na stronie brytyjskiego rządu. Pieniądze mają być przeznaczone na naprawę, odtworzenie i ochronę obiektów zapewniających dostawy prądu na Ukrainie. 

Gdzie na Ukrainie znajdują się elektrownie?

04:25
16.01.2026

Ukraińskie drony atakowały w nocy obwód woroneski

Gubernator obwodu Aleksandr Gusiew poinformował o strąceniu nad pięcioma rejonami i dwoma miastami w obwodzie 11 dronów. Z jego wpisu wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał, nie ma też informacji o zniszczeniach. 

04:21
16.01.2026

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1422 dniu wojny

04:19
16.01.2026

