ATESZ poinformował na swoim kanale w serwisie Telegram, że zaczął tworzyć podziemie na terytorium Rosji. Członkowie ruchu oporu mają już działać m.in. w Moskwie, Briańsku, Lipiecku, Nowosybirsku, Kazaniu i Nowogrodzie Wielkim. W każdym z tych miast prowadzone są kampanie informacyjne. „Setki ulotek wzywających do dołączenia do ruchu oporu są umieszczane w miejscach publicznych, na przystankach i w dzielnicach mieszkaniowych” - czytamy we wpisie na Telegramie. „Wyniki przechodzą wszelkie oczekiwania. Pracownicy fabryk zbrojeniowych, pracownicy przedsiębiorstw z branży obronnej i zwykli obywatele zaczynają kontaktować się z koordynatorami ruchu. Ci ludzie przekazują kluczowe informacje na temat produkcji wojskowej, logistyki i lokalizacji obiektów strategicznych” - podaje ATESZ.
Ataki miały miejsce na kurskim odcinku frontu.
Informacje takie przekazał szef lokalnych władz okupacyjnych Jewhen Balicki. Prądu nie mieli m.in. odbiorcy w Enerhodarze – mieście, które znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej.
Samolotów tymczasowo nie przyjmowały i nie odprawiały lotniska w Wołgogradzie i Kałudze – poinformował rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).
Pełniąca obowiązki prezydent Wenezueli Delcy Rodriguez oświadczyła, że jej kraj „ma prawo budować relacje z Chinami, Rosją, Kubą, Iranem (...) i także ze Stanami Zjednoczonymi”. Takie słowa padły na forum wenezuelskiego parlamentu. Rodriguez przekonywała, że Wenezuela ma prawo rozwijać relacje z wszystkimi państwami świata, jeżeli tylko stosunki są oparte na szacunku i nie zagrażają niepodległości Wenezueli.
Informacje o strąceniu dronów podał gubernator obwodu, Dmitrij Miljajew. Z jego wpisu wynika że w ataku nikt nie ucierpiał, nie ma też doniesień o uszkodzeniach infrastruktury.
Informacja o brytyjskim wsparciu dla infrastruktury energetycznej Ukrainy pojawiła się na stronie brytyjskiego rządu. Pieniądze mają być przeznaczone na naprawę, odtworzenie i ochronę obiektów zapewniających dostawy prądu na Ukrainie.
Gdzie na Ukrainie znajdują się elektrownie?
Gubernator obwodu Aleksandr Gusiew poinformował o strąceniu nad pięcioma rejonami i dwoma miastami w obwodzie 11 dronów. Z jego wpisu wynika, że w ataku nikt nie ucierpiał, nie ma też informacji o zniszczeniach.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1422 dniu wojny
