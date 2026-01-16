– W śledztwie przesłuchano wszystkich świadków, zabezpieczono monitoring, uzyskano opinię medyczną, bo pokrzywdzony, czyli żołnierz, rzeczywiście posiadał, jak wskazano w opisie czynu, pewne drobne obrażenia w okolicach oka, które naruszyły prawidłowe funkcjonowanie narządu ciała na okres poniżej dni siedmiu – wskazuje prokurator.

Jak wyglądał więc prawdziwy przebieg zajścia? Prok. Brodowski: – Prokurator ocenił, że zgromadzony materiał dowodowy wskazuje, iż obywatel Afganistanu, który przekroczył granicę z Białorusią, podczas ujęcia go przez żołnierza, zachował się biernie i nie wykazywał zachowań agresywnych.

Skoro więc ustalono jednoznacznie, że nie było niebezpiecznego narzędzia w rękach migranta, i w zdarzeniu brała udział tylko jedna osoba, czyli Afgańczyk, to nie ma tutaj mowy o przestępstwie czynnej napaści na funkcjonariusza – mówi prok. Brodowski prok. Daniel Brodowski

W tej sprawie istotne jest coś jeszcze. W przypadku przestępstwa z artykułu 223 paragraf 1, czyli czynnej napaści na funkcjonariusza – zgodnie z brzmieniem tego artykułu – aby doszło do wypełnienia znamion takiego przestępstwa, to działanie musi być wspólnie i w porozumieniu z inną osobą (czyli co najmniej dwóch osób). Albo musi to być działanie przy użyciu niebezpiecznego narzędzia, np. broni palnej, noża lub innego podobnie działającego przedmiotu. W realiach granicy z Białorusią, za niebezpieczny przedmiot może być uznany także samochód, którym ktoś usiłuje przejechać funkcjonariusza.

Co z lekkimi urazami u żołnierza? Skąd się wzięły? Prokurator pozyskał opinię, co do mechanizmu ich powstania u żołnierza. Jednak biegli wypowiedzieli się niejednoznacznie wskazując, iż mogły być to obrażenia powstałe w wyniku np. uderzenia kolbą broni palnej. Ale – jak zastrzega prokuratura – jest to tylko jedna z koncepcji.