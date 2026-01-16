Amerykański fundusz inwestycyjny Noble Capital RSD złożył pozew w amerykańskim sądzie federalnym przeciwko rządowi rosyjskiemu, domagając się uznania Rosji za dłużnika obligacji Imperium Rosyjskiego wyemitowanych w 1916 roku, dowiedziała się gazeta RBK. Pozwanymi są Federacja Rosyjska, resort finansów oraz Fundusz Narodowego Dobrobytu Rosji. Kwota roszczenia wynosi 225,8 mld dolarów.

Bruksela się spiera, Amerykanie pozywają

Fundusz inwestycyjny twierdzi, że dług z tytułu obligacji imperialnych może zostać spłacony z rosyjskich aktywów państwowych zamrożonych za granicą po aneksji Krymu przez Rosję i napaści zbrojnej na Ukrainę.

Prawnicy, z którymi rozmawiał RBK, uważają, że szanse Noble Capital na odzyskanie 225,8 mld dolarów od Rosji są nikłe. Ich zdaniem pozew mógł zostać złożony w celu „zwrócenia uwagi władz USA na prywatnoprawną alternatywę wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów zamiast konfiskaty politycznej na korzyść Ukrainy”.

Aktywa rosyjskiego banku centralnego o wartości 260 mld euro zostały zamrożone w krajach zachodnich po wybuchu wojny w 2022 roku. Większość środków, około 193 miliardy euro, jest przechowywana w belgijskim depozytariuszu Euroclear.