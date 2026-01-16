Rzeczpospolita
Ekonomia
Płać Putinie za długi cara. Amerykanie pozywają Rosję

Polska ma wobec Rosji roszczenia za czasy ZSRR, Amerykanie idą krok dalej. Fundusz inwestycyjny Noble Capital RSD złożył w sądzie w USA pozew przeciwko Rosji na ponad 225 mld dol. dolarów za niespłacone długi z czasów carskich. Chcą spłaty długu w zamrożonych, głównie w Unii Europejskiej, rosyjskich aktywach.

Publikacja: 16.01.2026 11:28

Foto: Bloomberg

Iwona Trusewicz

Amerykański fundusz inwestycyjny Noble Capital RSD złożył pozew w amerykańskim sądzie federalnym przeciwko rządowi rosyjskiemu, domagając się uznania Rosji za dłużnika obligacji Imperium Rosyjskiego wyemitowanych w 1916 roku, dowiedziała się gazeta RBK. Pozwanymi są Federacja Rosyjska, resort finansów oraz Fundusz Narodowego Dobrobytu Rosji. Kwota roszczenia wynosi 225,8 mld dolarów.

Bruksela się spiera, Amerykanie pozywają

Fundusz inwestycyjny twierdzi, że dług z tytułu obligacji imperialnych może zostać spłacony z rosyjskich aktywów państwowych zamrożonych za granicą po aneksji Krymu przez Rosję i napaści zbrojnej na Ukrainę.

Prawnicy, z którymi rozmawiał RBK, uważają, że szanse Noble Capital na odzyskanie 225,8 mld dolarów od Rosji są nikłe. Ich zdaniem pozew mógł zostać złożony w celu „zwrócenia uwagi władz USA na prywatnoprawną alternatywę wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów zamiast konfiskaty politycznej na korzyść Ukrainy”.

Aktywa rosyjskiego banku centralnego o wartości 260 mld euro zostały zamrożone w krajach zachodnich po wybuchu wojny w 2022 roku. Większość środków, około 193 miliardy euro, jest przechowywana w belgijskim depozytariuszu Euroclear.

W grudniu 2025 roku Unia Europejska zatwierdziła bezterminowe zamrożenie aktywów Rosji do czasu zakończenia wojny i wypłacenia Ukrainie przez Rosję odszkodowania za wszystkie poniesione w efekcie zbrojnej agresji straty.

Wykorzystanie tych aktywów, w tym jako pomocy Ukrainie, było przedmiotem dyskusji od początku wojny rosyjsko-ukraińskiej. Jak dotąd rządy krajów Wspólnoty nie osiągnęły jednak porozumienia w tej sprawie, głównie z powodu stałego sprzeciwu władz Belgii.

Tymczasem 16 stycznia sędzia Sądu Arbitrażowego w Moskwie Anna Pietruchina utajniła rozpatrzenie pozwu Banku Rosji o wartości 18,2 bln rubli przeciwko belgijskiemu depozytariuszowi Euroclear. O rozprawę za zamkniętymi drzwiami wnioskował Bank Rosji. „Materiały zawierają informacje, które można zakwalifikować jako objęte tajemnicą bankową” – powiedział jeden z prawników Banku Rosji.

Tym samym, rosyjska i międzynarodowa opinia publiczna nie dowie się ani o przebiegu procesu, ani o argumentach stron. Zdaniem ekspertów i wielu mediów wyrok już dawno zapadł, a Euroclear może się pożegnać z aktywami, które z niewiadomych powodów trzymał nie u siebie, ale w rosyjskim depozytariuszu.

Źródło: rp.pl

