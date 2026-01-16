Aktualizacja: 16.01.2026 13:08 Publikacja: 16.01.2026 11:28
Amerykański fundusz inwestycyjny Noble Capital RSD złożył pozew w amerykańskim sądzie federalnym przeciwko rządowi rosyjskiemu, domagając się uznania Rosji za dłużnika obligacji Imperium Rosyjskiego wyemitowanych w 1916 roku, dowiedziała się gazeta RBK. Pozwanymi są Federacja Rosyjska, resort finansów oraz Fundusz Narodowego Dobrobytu Rosji. Kwota roszczenia wynosi 225,8 mld dolarów.
Fundusz inwestycyjny twierdzi, że dług z tytułu obligacji imperialnych może zostać spłacony z rosyjskich aktywów państwowych zamrożonych za granicą po aneksji Krymu przez Rosję i napaści zbrojnej na Ukrainę.
Prawnicy, z którymi rozmawiał RBK, uważają, że szanse Noble Capital na odzyskanie 225,8 mld dolarów od Rosji są nikłe. Ich zdaniem pozew mógł zostać złożony w celu „zwrócenia uwagi władz USA na prywatnoprawną alternatywę wykorzystania zamrożonych rosyjskich aktywów zamiast konfiskaty politycznej na korzyść Ukrainy”.
Aktywa rosyjskiego banku centralnego o wartości 260 mld euro zostały zamrożone w krajach zachodnich po wybuchu wojny w 2022 roku. Większość środków, około 193 miliardy euro, jest przechowywana w belgijskim depozytariuszu Euroclear.
W grudniu 2025 roku Unia Europejska zatwierdziła bezterminowe zamrożenie aktywów Rosji do czasu zakończenia wojny i wypłacenia Ukrainie przez Rosję odszkodowania za wszystkie poniesione w efekcie zbrojnej agresji straty.
Wykorzystanie tych aktywów, w tym jako pomocy Ukrainie, było przedmiotem dyskusji od początku wojny rosyjsko-ukraińskiej. Jak dotąd rządy krajów Wspólnoty nie osiągnęły jednak porozumienia w tej sprawie, głównie z powodu stałego sprzeciwu władz Belgii.
Tymczasem 16 stycznia sędzia Sądu Arbitrażowego w Moskwie Anna Pietruchina utajniła rozpatrzenie pozwu Banku Rosji o wartości 18,2 bln rubli przeciwko belgijskiemu depozytariuszowi Euroclear. O rozprawę za zamkniętymi drzwiami wnioskował Bank Rosji. „Materiały zawierają informacje, które można zakwalifikować jako objęte tajemnicą bankową” – powiedział jeden z prawników Banku Rosji.
Tym samym, rosyjska i międzynarodowa opinia publiczna nie dowie się ani o przebiegu procesu, ani o argumentach stron. Zdaniem ekspertów i wielu mediów wyrok już dawno zapadł, a Euroclear może się pożegnać z aktywami, które z niewiadomych powodów trzymał nie u siebie, ale w rosyjskim depozytariuszu.
