Aktualizacja: 16.01.2026 10:54 Publikacja: 16.01.2026 10:47
Denys Szmyhal
Foto: PAP/EPA/Vladyslav Musiienko
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Ukraiński ruch oporu ATES...
Szmyhal twierdzi jednak, że „sytuacja z paliwem i gazem na Ukrainie jest pod pełną kontrolą rządu”. – Utrzymujemy sytuację paliwową pod kontrolą. Dotyczy to zarówno benzyny, jak i oleju napędowego. Mamy zapasy na ponad 20 dni, import trwa – stwierdził.
Według niego również zasoby gazu ziemnego są „pod kontrolą”. – Zarówno import, jak i wydobycie krajowe są kontynuowane, a istniejące zasoby wystarczą, aby przetrwać trudny okres – przekonywał.
Czytaj więcej
Ukraińskie wojsko, w tym czołgi jeżdżą na paliwie produkowanym z rosyjskiej ropy. Ukraina kupuje...
Szef ukraińskiego Ministerstwa Energetyki podkreślił, że infrastruktura gazowa jest stale atakowana przez Rosję, ale ograniczenia w dostawach gazu nie są stosowane. Minister zaznaczył, że rząd kontynuuje prace nad odbudową uszkodzonych obiektów i wzmocnieniem ochrony infrastruktury energetycznej i gazowej, aby zagwarantować nieprzerwane dostawy energii dla ludności i gospodarki kraju w warunkach ciągłych ataków.
Ukraiński serwis Glavcom przypomina o kryzysowej sytuacji w sektorze energetycznym. Powodem są nieustanne ataki i intensywny rosyjski ostrzał oraz najsurowsza zima od ostatnich 20 lat.
Czytaj więcej
Kijów zniszczył ważną rosyjską przepompownię naftociągu „Przyjaźń”, którym surowiec rosyjski doci...
W związku z ostrą zimą władze Ukrainy złagodziły reguły stanu wojennego, umożliwiając obywatelom przemieszczanie się w czasie godziny policyjnej do tzw. punktów niezłomności, gdzie można się ogrzać i naładować urządzenia.
W środę prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Ukraina wprowadza stan wyjątkowy w energetyce po ostatnich zmasowanych ostrzałach Rosji wymierzonych w ważne obiekty infrastruktury krytycznej. W Kijowie brakuje prądu, ciepła i wody.
Mer Kijowa Witalij Kliczko informował w czwartek, że po atakach Rosji z 9 stycznia bez dostaw ciepła pozostaje 300 budynków wielorodzinnych. Bezpośrednio po uderzeniach było ich 6 tysięcy. Władze miasta uruchomiły dla potrzebujących 1,2 tys. punktów niezłomności.
W piątek rano temperatura w Kijowie wynosiła minus 15 stopni Celsjusza.
W styczniu 2026 roku Rosja miała zająć 300 kilometrów kwadratowych terytorium Ukrainy i zdobyć osiem ukraińskich...
Amerykańska interwencja wojskowa w Iranie może nastąpić w ciągu najbliższych 24 godzin - poinformowała w środę 1...
W 2025 roku ukraińskie instytucje opieki zdrowotnej – szpitale, przychodnie, kliniki – zostały zaatakowane przez...
Naczelny rosyjski propagandysta Władimir Sołowiow opowiedział się za rozpoczęciem nowej „operacji specjalnej”. Ż...
Mimo ciężkiej pogody rosyjskie wojska uporczywie atakują, próbując zdobyć dla Władimira Putina ukraiński obwód d...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas