Denys Szmyhal ujawnił, że Ukraina ma rezerwy paliwowe na 20 dni

Ukraina dysponuje zapasami paliwa na ponad 20 dni - ujawnił wicepremier, minister energetyki Ukrainy Denys Szmyhal odpowiadając na pytania do rządu w Radzie Najwyższej.

Publikacja: 16.01.2026 10:47

Denys Szmyhal

Foto: PAP/EPA/Vladyslav Musiienko

Bartosz Lewicki

Ukraiński żołnierz
Świat
Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1423

Szmyhal twierdzi jednak, że „sytuacja z paliwem i gazem na Ukrainie jest pod pełną kontrolą rządu”. – Utrzymujemy sytuację paliwową pod kontrolą. Dotyczy to zarówno benzyny, jak i oleju napędowego. Mamy zapasy na ponad 20 dni, import trwa – stwierdził.

Według niego również zasoby gazu ziemnego są „pod kontrolą”. – Zarówno import, jak i wydobycie krajowe są kontynuowane, a istniejące zasoby wystarczą, aby przetrwać trudny okres – przekonywał. 

Ukraińskie czołgi napędzane rosyjską ropą
Ropa
Ukraińskie czołgi napędzane rosyjską ropą

Szef ukraińskiego Ministerstwa Energetyki podkreślił, że infrastruktura gazowa jest stale atakowana przez Rosję, ale ograniczenia w dostawach gazu nie są stosowane. Minister zaznaczył, że rząd kontynuuje prace nad odbudową uszkodzonych obiektów i wzmocnieniem ochrony infrastruktury energetycznej i gazowej, aby zagwarantować nieprzerwane dostawy energii dla ludności i gospodarki kraju w warunkach ciągłych ataków.

Reguły stanu wojennego złagodzone, by obywatele mogli dotrzeć do „punktów niezłomności”

Ukraiński serwis Glavcom przypomina o kryzysowej sytuacji w sektorze energetycznym. Powodem są nieustanne ataki i intensywny rosyjski ostrzał oraz najsurowsza zima od ostatnich 20 lat. 

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha
Ropa
Ukraina ostro odpowiada Węgrom: trzeba było różnicować źródła dostaw energii

W związku z ostrą zimą władze Ukrainy złagodziły reguły stanu wojennego, umożliwiając obywatelom przemieszczanie się w czasie godziny policyjnej do tzw. punktów niezłomności, gdzie można się ogrzać i naładować urządzenia. 

Wołodymyr Zełenski wprowadził „stan wyjątkowy w energetyce”

W środę prezydent Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Ukraina wprowadza stan wyjątkowy w energetyce po ostatnich zmasowanych ostrzałach Rosji wymierzonych w ważne obiekty infrastruktury krytycznej. W Kijowie brakuje prądu, ciepła i wody.

Mer Kijowa Witalij Kliczko informował w czwartek, że po atakach Rosji z 9 stycznia bez dostaw ciepła pozostaje 300 budynków wielorodzinnych. Bezpośrednio po uderzeniach było ich 6 tysięcy. Władze miasta uruchomiły dla potrzebujących 1,2 tys. punktów niezłomności.

W piątek rano temperatura w Kijowie wynosiła minus 15 stopni Celsjusza.

Źródło: rp.pl

