Szmyhal twierdzi jednak, że „sytuacja z paliwem i gazem na Ukrainie jest pod pełną kontrolą rządu”. – Utrzymujemy sytuację paliwową pod kontrolą. Dotyczy to zarówno benzyny, jak i oleju napędowego. Mamy zapasy na ponad 20 dni, import trwa – stwierdził.

Według niego również zasoby gazu ziemnego są „pod kontrolą”. – Zarówno import, jak i wydobycie krajowe są kontynuowane, a istniejące zasoby wystarczą, aby przetrwać trudny okres – przekonywał.

Szef ukraińskiego Ministerstwa Energetyki podkreślił, że infrastruktura gazowa jest stale atakowana przez Rosję, ale ograniczenia w dostawach gazu nie są stosowane. Minister zaznaczył, że rząd kontynuuje prace nad odbudową uszkodzonych obiektów i wzmocnieniem ochrony infrastruktury energetycznej i gazowej, aby zagwarantować nieprzerwane dostawy energii dla ludności i gospodarki kraju w warunkach ciągłych ataków.