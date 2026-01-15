Z powodu Baumgertnera zaczął się kryzys w stosunkach rosyjsko-białoruskich: Kreml wprowadził embargo na białoruską wieprzowinę i ograniczył dostawy ropy. Ale wypuszczono go do Rosji dopiero, gdy Uralkali przekazał 100 mln dol. jednej z fundacji związanych z Władimirem Putinem, a ten porozmawiał z Łukaszenką.

Bohater takiego skandalu wyszedł 7 stycznia ze swego cypryjskiego domu na spacer w szortach i T-shircie, po czym zniknął w okolicach wioski Pisuri. Policja wszczęła zakrojone na dużą skalę poszukiwania, ale dopiero 10 stycznia. Nic nie znaleziono: ani miliardera, ani jakichkolwiek śladów.

Oficer odpowiedzialny za sprzęt szpiegowski

Dzień po zaginięciu Baumgartnera znaleziono w rosyjskiej ambasadzie ciało jednego z dyplomatów. Według oficjalnej wersji niejaki Aleksiej Panow, trzeci sekretarz ambasady, miał popełnić samobójstwo. Dowodem na to miała być przedśmiertna notatka, której jednak rosyjscy dyplomaci nikomu nie pokazali. Przybyłej na miejsce po kilku godzinach policji nie wpuszczono do budynku ambasady (Panow miał popełnić samobójstwo w swoim gabinecie), a jedynie na dziedzińcu przedstawicielstwa przekazano ciało.

O wszystkim poinformowano dopiero trzy dni później. Nie wiadomo, czy i jak Panow popełnił samobójstwo, jak też z jakiego powodu. Portal Echo (dawne Radio Echo Moskwy) poinformował, że niewysokiej rangi dyplomata był kapitanem rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU. Inni specjaliści dodali, że do jego zadań należał „nadzór nad aparaturą (szpiegowską) w ambasadzie i poza nią”.

Przyczyny śmierci pozostały jednak równie tajemnicze jak zaginięcie Baumgartnera. Cypryjska policja zastrzegła, że obu tych spraw nie należy łączyć. Jeden z amerykańskich ekspertów zaczął podejrzewać (nie wiadomo jednak na podstawie jakich przesłanek), że dyplomata Panow chciał uciec na Zachód, ale w ostatniej chwili został nakryty przez kolegów z ambasady. „Proponowali mu herbatę, prosili, żeby podszedł do okna, a on nic” – zjadliwie skomentował informacje o samobójstwie jeden z cypryjskich internautów, nawiązując do zatrutych herbatek używanych przez służby specjalne Putina i fali wypadków wypadnięcia z okna różnych rosyjskich biznesmenów, która zaczęła się po wybuchu wojny z Ukrainą.