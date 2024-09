Izrael bombarduje Liban: Liczba ofiar śmiertelnych zbliża się do 600

W Izraelskich atakach powietrznych na Liban, prowadzonych od poniedziałkowego poranka, zginęło już 569 osób, w tym 50 dzieci. Rannych miało zostać 1 835 osób – podaje minister zdrowia Libanu, Firass Abiad. Tysiące osób uciekają z południowego Libanu, kierując się do Bejrutu. 25 września rano Hezbollah przeprowadził atak rakietowy na rejon Tel Awiwu – celem ataku miała być siedziba izraelskiego wywiadu.



Hezbollah jest najbliższym sojusznikiem Iranu w regionie. Istnieje obawa, że dalsza eskalacja i zwiększenie presji na Hezbollah przez Izrael, doprowadzi do bezpośredniego zaangażowania się w konflikt Teheranu, co doprowadzi do wybuchu wielkiej wojny na Bliskim Wschodzie.