Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt zapobieganie bezdomności zwierząt, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Realizując to zadanie część samorządów przekazuje swoim mieszkańcom – właścicielom psów i kotów – dofinansowanie do zabiegów sterylizacji, kastracji oraz czipowania. Kwoty wsparcia niejednokrotnie oscylują w granicach ok. 500 zł (tyle może np. kosztować zaczipowanie oraz sterylizacja). Ponieważ suma ta kojarzy się bardzo mocno ze świadczeniem 500 plus (które od 2024 roku wzrosło do 800 zł), szybko ukuto hasło „500 plus na psa i kota”.

Pod tym określeniem kryją się programy wsparcia realizowane przez miasta i gminy z całej Polski. Mogą się one różnić co do zasad realizacji oraz konkretnych kwot, na jakie mogą liczyć mieszkańcy. Niemniej idea wszędzie jest podobna. 500 plus na psa i kwota to pieniądze przeznaczone stricte na sterylizację, kastrację oraz czipowanie zwierząt domowych.

Zasady przyznawania 500 plus na psa i kota

Gminne programy, w ramach których przyznawane jest 500 plus na psa i kota, z reguły skonstruowane są tak, by pieniądze trafiały dokładnie na ten cel, który ma być realizowany. Oznacza to na przykład, że w sporej części gmin dofinansowanie można dostać dopiero po przeprowadzeniu zabiegów na własny koszt i przedstawieniu dokumentów potwierdzających ten fakt (paragony, rachunki, zaświadczenia od weterynarza). Niektóre samorządy decydują się na inną ścieżkę: właściciele najpierw składają wnioski, jeśli decyzja jest pozytywna, dostają listę gabinetów (lub – jeśli jest to niewielka miejscowość – jednego, dwóch gabinetów), w których zabieg u ich pupila zostanie wykonany bezpłatnie.

Jednym z kluczowych warunków otrzymania dofinansowania do sterylizacji lub kastracji jest zaczipowanie zwierząt. Usługa ta również może być objęta dofinansowaniem lub wykonana bezpłatnie we wskazanych punktach. Jeśli chodzi o konkretne kwoty, jakie można otrzymać w ramach 500 plus na psa i kota, pokrywają się one najczęściej ze standardowymi cenami tych zabiegów.