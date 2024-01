To nie pierwsza próba zakazu takiej działalności. Do poprzedniej doszło w 2020 roku podczas prac nad „piątką dla zwierząt” autorstwa PiS, która też przewidywała m.in. znaczne ograniczenie uboju rytualnego, co spowodowało protesty rolników i napięcia polityczne. W efekcie „piątki” nie udało się uchwalić.

Czytaj więcej Polityka Piątka dla zwierząt powróci w nowym Sejmie Posłowie nowej koalicji zapowiadają prace nad postulatami prozwierzęcymi, które mogą przypominać głośny projekt PiS.

Małgorzata Tracz przewiduje, że tym razem powinno być łatwiej. – „Piątka” zawierała roczny czas wejścia zakazu w życie i brak odszkodowań – przypomina. – Tymczasem nasz projekt przewiduje pięć lat na odejście od hodowli oraz degresywny system odszkodowań polegający na tym, że im szybciej hodowca zaprzestanie działalności, tym większy procent przychodu otrzyma w ramach odszkodowania. Zakładamy również odprawy dla pracowników – wylicza.

Jej zdaniem obecnie hodowla zwierząt futerkowych staje się coraz mniej opłacalna. Problem w tym, że Polska jest wciąż największym producentem futer w UE. Według danych KE w 2023 roku działały u nas 234 fermy norek, na których trzymanych było 3,4 mln zwierząt.

Ceny w górę

Zaś sami hodowcy wcale nie zgadzają się z tezą, że ich branża jest schyłkowa. – Wolałbym, aby oceną rentowności zajmowały się osoby prowadzące daną działalność, a nie posłowie. Na przykład w ciągu ostatnich czterech tygodni ceny futer wzrosły od 50 do 100 proc. – mówi Szczepan Wójcik, hodowca norek i jeden z organizatorów protestów wokół „piątki dla zwierząt”. – Nie ma żadnego zainteresowania ze strony hodowców, by zamykać ich miejsca pracy. A jeśli na którejś z ferm doszło do nieprawidłowości, należy wyciągnąć konsekwencje w stosunku do konkretnego hodowcy, a nie stosować odpowiedzialność zbiorową.

Jego zdaniem rolnicy obawiają się, że zakaz hodowli zwierząt futerkowych jest tylko pierwszym elementem planu mającego znacznie ograniczyć działalność całej branży hodowlanej. Dlatego już teraz zapowiada protesty.