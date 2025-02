Sądzę, że jesteśmy bardzo zaawansowani na drodze do porozumienia, ale jeszcze go nie zawarliśmy Donald Trump o rozmowach z Rosją

Trump pytany o to, czy może ufać Władimirowi Putinowi zapowiedział, że będzie stosował wobec Rosji zasadę „ufaj i sprawdzaj” (ang. trust and verify) nawiązując do podejścia Ronalda Reagana do negocjacji z ZSRR.



Donald Trump: Rosja zachowuje się dobrze w negocjacjach

W kontekście rozmów o pokoju na Ukrainie z Rosją Trump mówił, że „Rosja zachowuje się bardzo dobrze”. - Sądzę, że jesteśmy bardzo zaawansowani na drodze do porozumienia, ale jeszcze go nie zawarliśmy – zastrzegł. Prezydent USA nie chciał też mówić o szczegółach ewentualnej misji pokojowej, która miałaby zostać wysłana na Ukrainie wskazując, że najpierw musi zostać zawarte porozumienie pokojowe.

Trump wyraził przekonanie, że jeśli Putin zaakceptuje porozumienie pokojowe wówczas nie zdecyduje się już na kolejny atak na Ukrainę. W kontekście takiego porozumienia stwierdził też, że „albo zostanie osiągnięte szybko, albo nie będzie go wcale”.



Starmer zastrzegł, że jakiekolwiek porozumienie pokojowe „nie może nagradzać agresora”. Jak dodał Europejczycy obawiają się, że zawarty w pośpiechu pokój może doprowadzić do dalszej niestabilności w Europie.