Radosław Sikorski o flotylli Sumud: Powiem brutalnie - nie mamy zakładników na wymianę

Na pokładzie jednostek flotylli znajdowało się czworo obywateli Polski: poseł na Sejm RP Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki „Podpalić Gazę”.
Pytany o zatrzymanie polskiego posła premier Donald Tusk odparł, że poseł Sterczewski będzie traktowany „jak każdy inny polski obywatel”. – Przyglądam się tej sprawie, konsul generalny jest już w miejscowości Aszdod, którą wskazały władze Izraela – stwierdził Tusk.
– Poseł Sterczewski może liczyć na pomoc konsularną; państwo polskie jest od tego, żeby opiekować się w trudnych, krytycznych sytuacjach każdym polskim obywatelem. Nie dlatego, że jest posłem; nie dlatego, że postanowił uczestniczyć w tej morskiej demonstracji przeciwko Izraelowi. To jest decyzja pana posła Sterczewskiego, moim zadaniem nie jest oceniać jego motywację, tylko zapewnić opiekę konsularną, tak jak każdemu innemu obywatelowi w tej sytuacji – powiedział premier pytany o sprawę.
– Jeszcze raz przestrzegam wszystkich polskich obywateli, a posłowie powinni być szczególnie czujni; jeśli nasz MSZ apeluje o niepodróżowanie w miejsca krytyczne, bo to później rodzi konsekwencje. Ewakuacja dużo kosztuje, to prosiłbym, żeby przestrzegać tych wezwań – powiedział Donald Tusk.
Głos w sprawie zabrał także szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. – Jak państwo wiedzą, Ministerstwo Spraw Zagranicznych wielokrotnie apelowało, aby w pewne rejony świata nie podróżować. Są takie kraje jak Iran, Białoruś, Rosja, które biorą obywateli państw zachodnich za zakładników. Powiem brutalnie tym, którzy chcieliby złamać nasze rekomendacje: nie mam zakładników na wymianę. Jedziecie na własną odpowiedzialność – mówił Sikorski.
Zaznaczył, że jego zdaniem jednym z problemów jest „zbyt wielka łatwość, decyzjami poprzedniego rządu, w uzyskiwaniu polskiej bandery dla niektórych małych jednostek”. – Służba konsularna ratuje, pomaga Polakom w tarapatach, ale immunitety poselskie oczywiście obowiązują tylko w kraju, tak jak immunitety dyplomatyczne obowiązują w kraju, w którym zostały przyznane – mówił Sikorski.
MSZ poinformowało, że zatrzymani Polacy „są bezpieczni” i są przewożeni do Aszdod, gdzie jest już polski konsul.
Także resort spraw zagranicznych Izraela poinformował, że pasażerowie zatrzymanych jednostek są „bezpieczni i zdrowi”, są transportowani do Izraela, gdzie rozpocznie się procedura ich deportacji do Europy.
Flotylla z pomocą dla Strefy Gazy
