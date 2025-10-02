Radosław Sikorski o flotylli Sumud: Powiem brutalnie - nie mamy zakładników na wymianę

– Jeszcze raz przestrzegam wszystkich polskich obywateli, a posłowie powinni być szczególnie czujni; jeśli nasz MSZ apeluje o niepodróżowanie w miejsca krytyczne, bo to później rodzi konsekwencje. Ewakuacja dużo kosztuje, to prosiłbym, żeby przestrzegać tych wezwań – powiedział Donald Tusk.

Radosław Sikorski: powiem brutalnie, nie mam zakładników na wymianę

Głos w sprawie zabrał także szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. – Jak państwo wiedzą, Ministerstwo Spraw Zagranicznych wielokrotnie apelowało, aby w pewne rejony świata nie podróżować. Są takie kraje jak Iran, Białoruś, Rosja, które biorą obywateli państw zachodnich za zakładników. Powiem brutalnie tym, którzy chcieliby złamać nasze rekomendacje: nie mam zakładników na wymianę. Jedziecie na własną odpowiedzialność – mówił Sikorski.

Zaznaczył, że jego zdaniem jednym z problemów jest „zbyt wielka łatwość, decyzjami poprzedniego rządu, w uzyskiwaniu polskiej bandery dla niektórych małych jednostek”. – Służba konsularna ratuje, pomaga Polakom w tarapatach, ale immunitety poselskie oczywiście obowiązują tylko w kraju, tak jak immunitety dyplomatyczne obowiązują w kraju, w którym zostały przyznane – mówił Sikorski.

MSZ: Polacy są bezpieczni

MSZ poinformowało, że zatrzymani Polacy „są bezpieczni” i są przewożeni do Aszdod, gdzie jest już polski konsul.