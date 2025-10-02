Rzeczpospolita
Radosław Sikorski o flotylli Sumud: Powiem brutalnie - nie mamy zakładników na wymianę

Premier Donald Tusk i szef MSZ Radosław Sikorski skomentowali sprawę zatrzymania przez Izrael polskich obywateli, którzy byli na pokładzie jednostek, wchodzących w skład flotylli Sumud, zmierzającej z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Resort spraw zagranicznych Izraela poinformował, że zatrzymani są w drodze do Izraela, gdzie rozpocznie się procedura ich deportacji.

Publikacja: 02.10.2025 10:57

Donald Tusk, Radosław Sikorski

Donald Tusk, Radosław Sikorski

Foto: PAP/Radek Pietruszka/Leszek Szymański

Bartosz Lewicki

Na pokładzie jednostek flotylli znajdowało się czworo obywateli Polski: poseł na Sejm RP Franciszek Sterczewski, prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków Polskich Omar Faris, prezeska Stowarzyszenia Nomada Nina Ptak oraz dziennikarka i aktywistka Ewa Jasiewicz, autorka książki „Podpalić Gazę”. 

Zrzut ekranu z transmisji na żywo pokazuje izraelskie siły marynarki wojennej na pokładzie statku „O
Konflikty zbrojne
Flotylla Sumud z czworgiem Polaków zatrzymana przez siły izraelskie

Premier Donald Tusk: Będziemy traktowali posła Franciszka Sterczewskiego jak każdego innego obywatela

Pytany o zatrzymanie polskiego posła premier Donald Tusk odparł, że poseł Sterczewski będzie traktowany „jak każdy inny polski obywatel”. – Przyglądam się tej sprawie, konsul generalny jest już w miejscowości Aszdod, którą wskazały władze Izraela – stwierdził Tusk. 

– Poseł Sterczewski może liczyć na pomoc konsularną; państwo polskie jest od tego, żeby opiekować się w trudnych, krytycznych sytuacjach każdym polskim obywatelem. Nie dlatego, że jest posłem; nie dlatego, że postanowił uczestniczyć w tej morskiej demonstracji przeciwko Izraelowi. To jest decyzja pana posła Sterczewskiego, moim zadaniem nie jest oceniać jego motywację, tylko zapewnić opiekę konsularną, tak jak każdemu innemu obywatelowi w tej sytuacji – powiedział premier pytany o sprawę. 

– Jeszcze raz przestrzegam wszystkich polskich obywateli, a posłowie powinni być szczególnie czujni; jeśli nasz MSZ apeluje o niepodróżowanie w miejsca krytyczne, bo to później rodzi konsekwencje. Ewakuacja dużo kosztuje, to prosiłbym, żeby przestrzegać tych wezwań – powiedział Donald Tusk.

Radosław Sikorski: powiem brutalnie, nie mam zakładników na wymianę

Głos w sprawie zabrał także szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. – Jak państwo wiedzą, Ministerstwo Spraw Zagranicznych wielokrotnie apelowało, aby w pewne rejony świata nie podróżować. Są takie kraje jak Iran, Białoruś, Rosja, które biorą obywateli państw zachodnich za zakładników. Powiem brutalnie tym, którzy chcieliby złamać nasze rekomendacje: nie mam zakładników na wymianę. Jedziecie na własną odpowiedzialność – mówił Sikorski. 

Szef MSZ Radosław Sikorski
Polityka
Szef MSZ o sytuacji Polaków w Izraelu: Błagamy, a i tak jadą

Zaznaczył, że jego zdaniem jednym z problemów jest „zbyt wielka łatwość, decyzjami poprzedniego rządu, w uzyskiwaniu polskiej bandery dla niektórych małych jednostek”. – Służba konsularna ratuje, pomaga Polakom w tarapatach, ale immunitety poselskie oczywiście obowiązują tylko w kraju, tak jak immunitety dyplomatyczne obowiązują w kraju, w którym zostały przyznane – mówił Sikorski. 

MSZ: Polacy są bezpieczni

MSZ poinformowało, że zatrzymani Polacy „są bezpieczni” i są przewożeni do Aszdod, gdzie jest już polski konsul. 

Także resort spraw zagranicznych Izraela poinformował, że pasażerowie zatrzymanych jednostek są „bezpieczni i zdrowi”, są transportowani do Izraela, gdzie rozpocznie się procedura ich deportacji do Europy.

Flotylla z pomocą dla Strefy Gazy

Flotylla z pomocą dla Strefy Gazy

Foto: Infografika PAP

Źródło: rp.pl

