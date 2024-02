Aleksiej Nawalny nie żyje - podają Rosjanie

Przecież ta misja publiczna może być realizowana przez nowo zawiązane spółki. Ja nie wiem jaka będzie finalna decyzja. Nawet jeśli dojdzie do likwidacji, to nie znaczy, że nie będzie realizowana misja publiczna. Po prostu mogą być powołane do tego inne podmioty - podkreślił na antenie Radia Plus wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha, mówiąc o legalności procesu zmiany władzy w mediach publicznych.