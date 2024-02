Wiec upamiętniający Aleksieja Nawalnego odwołany. Władze miasta zmieniły zdanie

Na pewno nikt się nie spodziewa sukcesu PiS w wyborach samorządowych. Pytanie, co im się uda otrzymać (…) Tu jest pytanie o to, ile tej goryczy trzeba będzie przełknąć, a nie o to, czy będzie tam jakiś szampan. Tego się nikt nie spodziewa - powiedział w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem prof. Jarosław Flis, socjolog, Uniwersytet Jagielloński.