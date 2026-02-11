Reklama
Koniec posiedzenia RBN. Donald Tuusk opuścił je przed zakończeniem

Po prawie czterech godzinach posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego, opuścił premier Donald Tusk. Posiedzenie trwało bez szefa rządu.

Publikacja: 11.02.2026 14:51

Prezydent Karol Nawrocki, szef KPRP Zbigniew Bogucki i szef BBN Sławomir Cenckiewicz przed rozpoczęciem posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Jakub Czermiński, amk

W związku z niemal sześciogodzinnym posiedzeniem RBN, nie dojdzie dziś do spotkania liderów koalicji rządowej – pierwszego, które miało się odbyć z udziałam Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz jako przewodniczącej Polski 2050. Zapowiadane było na godz. 18. 

Tusk opuścił RBN z powodu dyskusji o Czarzastym?

Jak informuje Onet, szef rządu opuścił obrady Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ponieważ nie zamierzał uczestniczyć w dyskusji nad 3. punktem obrad - na temat „wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu” Włodzimierza Czarzastego, który postanowił poruszyć podczas posiedzenia RBN Karol Nawrocki. 

Onet informuje także, że dyskusja nad pierwszym punktem obrad, czyli przystąpieniem Polski do programu SAFE, była długa i „bardzo napięta”. 

Nawrocki wypunktował tematy posiedzenia

Na początku otwartej dla mediów części spotkania głos zabrał prezydent, który omówił główne tematy posiedzenia.

Karol Nawrocki oświadczył, że na posiedzeniu RBN poruszone mają zostać kwestie związane z pożyczką zaciąganą na realizację programu SAFE oraz z zaproszeniem Polski do tworzonej przez Donalda Trumpa Rady Pokoju. Trzeci temat to wyjaśnienie działalności służb państwowych w sprawie „wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu” Włodzimierza Czarzastego.

– Każda z tych spraw dotyczy innego wymiaru bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, ale wszystkie łączy jeden wspólny mianownik: suwerenność decyzyjna państwa oraz zaufanie obywateli do instytucji Rzeczypospolitej, które mają dać im realne a nie pozorne bezpieczeństwo – powiedział prezydent Karol Nawrocki.

Czytaj więcej

Donald Tusk
Polityka
Donald Tusk przed RBN: Jesteśmy zdezorientowani pomysłem prezydenta

Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Co powiedział prezydent Karol Nawrocki?

– Zwołałem dzisiejsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ponieważ w sprawach kluczowych dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej narasta ostatnio zbyt wiele pytań, a zbyt mało jest rzetelnych, pełnych odpowiedzi – powiedział prezydent. Zaznaczył, że wszystkie wymienione przez niego tematy dotyczą bezpieczeństwa państwa i są łączone przez wspólny mianownik, jakim jest „suwerenność decyzyjna państwa oraz zaufanie obywateli do instytucji Rzeczypospolitej, które mają dać im realne, a nie pozorne bezpieczeństwo”.

– Zarówno przy pierwszym punkcie, jak i przy drugim naszego dzisiejszego spotkania wymagana jest współpraca między wszystkimi ośrodkami władzy. Z panem premierem o tym kilkukrotnie rozmawialiśmy. I w punkcie pierwszym, i w punkcie drugim dzisiejszego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego bez tej współpracy, bez tego porozumienia żaden z tych projektów, co jest oczywiste pod względem ustroju państwa, nie będzie mógł być realizowany – oświadczył prezydent.

Program SAFE i pożyczka na wzmocnienie bezpieczeństwa. Pytania Karola Nawrockiego

W środę rząd przyjął ustawę ws. wdrożenia programu SAFE, w ramach którego Polska ma wziąć blisko 44 mld euro pożyczki (ok. 184 mld zł), by przeznaczyć te środki na realizację projektów wzmacniających bezpieczeństwo. Lista zaaprobowanych projektów nie została podana do publicznej wiadomości. Z informacji przekazywanych przez przedstawicieli rządu wynika, że większość (ponad 80 proc.) środków ma trafić do firm prowadzących produkcję na terenie Polski.

– Bezpieczeństwo nie znosi uproszczeń, dróg na skróty czy prowizorek, dlatego posiedzenie RBN, ja tak na nie patrzę, jest państwowym, wspólnym, wspólnotowym „sprawdzam” dla nas wszystkich. Sprawdzamy, czy program SAFE może służyć rzeczywistemu wzmocnieniu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej – powiedział Karol Nawrocki. Ocenił, że sprawa wymaga „rzetelnej oceny, jasnych zabezpieczeń i realnego nadzoru”.

Prezydent podkreślił, że każda decyzja dotycząca bezpieczeństwa państwa „musi mieć jasno określony cel, koszt i konsekwencje”. – Zaproponuję konkretne propozycje zapisów do projektu ustawy, które będą wychodzić naprzeciw zabezpieczeniu interesu i bezpieczeństwa Polski – zapowiedział. Ocenił, że Polacy nie otrzymali dotąd pełnej informacji o programie SAFE.

– Fundusze z programu SAFE to nie jest bezzwrotna dotacja, to jest pożyczka, dlatego potrzebna jest konkretna odpowiedź na pytanie dotyczące prawdziwego kosztu tego zaciągniętego zobowiązania i warunków, na jakich jest ono nam udzielane – oświadczył Nawrocki, zaznaczając, że blisko 190 mld zł to „olbrzymi dług”, który będzie spłacany przez lata.

Program SAFE. Na co Polska wyda blisko 190 mld zł? Prezydent chce poznać listę 139 projektów

– Jednocześnie choć SAFE formalnie opiera się na mechanizmie kredytowym, nie sposób pominąć ryzyka pośredniego, czyli powiązania wypłat z szerzej rozumianą warunkowością polityczną – zastrzegł prezydent, wspominając, że ostateczna decyzja o wypłatach i ich warunkach będzie należała do Komisji Europejskiej. – Mamy jako wspólnota narodowa konkretne doświadczenia w tej sprawie. Przychodzi tu na myśl mechanizm KPO, który de facto okazał się instrumentem politycznym, arbitralnym – zaznaczył. Ocenił jednocześnie, że w sprawie bezpieczeństwa państwa UE muszą mieć pewność co do przewidywalności i stabilności dostępu do środków.

Prezydent zwrócił też uwagę na konieczność kontroli wydatków z programu SAFE. – Projekt ustawy o Finansowym Instrumencie Zwiększania Bezpieczeństwa dziś nie przewiduje dedykowanego, wzmocnionego mechanizmu kontroli antykorupcyjnej, adekwatnego do skali finansowej i tempa realizacji zamówień. Jest to luka, która w moim uznaniu musi zostać uzupełniona na etapie legislacyjnym – powiedział.

Czytaj więcej

Wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz (C), dziennikarz Juliusz Sabak (L)
Modernizacja Sił Zbrojnych
Pożyczki na uzbrojenie z SAFE częściowo umorzone? Liczy na to szef MON

Karol Nawrocki wyraził przekonanie, że lista 139 projektów, które mają być przez Polskę zrealizowane w ramach SAFE, powinna zostać ujawniona, zanim ustawa o wdrożeniu SAFE zostanie podpisana. – Ja z całą pewnością będę chciał z taką listą się zapoznać – zadeklarował. Dodał, że nie widzi argumentów, by ukrywać przed obywatelami listę, skoro rząd zadłuża się w imieniu obywateli na wiele dekad.

Rada Pokoju. Karol Nawrocki chce omówić propozycję Donalda Trumpa

Kolejnym tematem, o którym na posiedzeniu RBN mówił prezydent, było zaproszenie Polski do Rady Pokoju, tworzonej przez prezydenta USA Donalda Trumpa, nazywanej przez część komentatorów „ONZ-bis”. – To propozycja, która może mieć realne konsekwencje strategiczne, polityczne, wojskowe, sojusznicze, a także ekonomiczne i gospodarcze. Jako prezydent RP (...) uważam za swój obowiązek, aby ten temat został rzetelnie i poważnie przeanalizowany, tym bardziej, że sprawa ta nie jest tematem zamkniętym – powiedział Nawrocki. Zaznaczył, że otrzymał zaproszenie na inauguracyjne spotkanie Rady Pokoju, które ma 19 lutego odbyć się w Waszyngtonie.

Prezydent Karol Nawrocki podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Pałacu Prezydenckim

Prezydent Karol Nawrocki podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Pałacu Prezydenckim

Foto: PAP/Radek Pietruszka

Prezydent zaapelował do rządu o formalne stanowisko w sprawie Rady Pokoju. – Dzisiaj nie ma rekomendacji, nie ma rzeczowej analizy, nie ma opinii, ani opinii pozytywnej, ani opinii negatywnej. W moim uznaniu jest to głęboko niepoważne jeśli patrzymy na Stany Zjednoczone i na zaproszenia prezydenta Stanów Zjednoczonych jako na rzecz, którą należy z całą pewnością traktować poważnie – kontynuował.

Karol Nawrocki powiedział także, iż jest dezinformacją to, jakoby przystąpienie do Rady Pokoju oznaczałoby dla Polski koszt miliarda dolarów. – Dzisiejsze posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w tym punkcie ma jeden cel: uzyskanie jasnej odpowiedzi, czy Rzeczpospolita Polska widzi w tej inicjatywie szansę, ryzyko, czy widzi jedno i drugie – oświadczył. – Liczę, że uzyskam jasną deklarację, jakie jest stanowisko polskiego rządu w kwestii przystąpienia Polski do Rady Pokoju, żebym mógł przystąpić albo nie przystąpić do procesu, który konstytucyjnie wypełnia prezydent Rzeczpospolitej Polskiej – dodał.

– Apeluję dziś do rządu o przedstawienie Radzie Bezpieczeństwa Narodowego konkretnej, merytorycznej rekomendacji, niezależnie od tego, jaka ona będzie, państwo polskie potrzebuje w tej sprawie odpowiedzialnej decyzji, a nie bardzo wygodnej ciszy – powiedział prezydent.

Czytaj więcej

Wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki nazwał marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego „starym komunistą”
Polityka
Mateusz Morawiecki o Włodzimierzu Czarzastym: Stary komunista, który chce bronić swego stołka

Sprawa Włodzimierza Czarzastego na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Ostatni temat, o którym prezydent chciał porozmawiać na posiedzeniu RBN, dotyczy marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Jak informował rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz, chodziło o podjęte przez organy państwa działania, „mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka”.

Spraw dotyczy publikacji m.in. „Gazety Polskiej” i Telewizji Republika, opisujących relacje biznesowe żony marszałka Sejmu z obywatelką Rosji działającą na rynku sztuki, powiązaną – według tych mediów – z instytucjami finansowymi kontrolowanymi przez państwo rosyjskie. Odnosząc się do sprawy Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych, informował, że marszałek Czarzasty „posiada dostęp do informacji o najwyższej klauzuli tajności”, a „służby specjalne nie mają w tym zakresie żadnych zastrzeżeń”.

Prezydent przekonywał na RBN, że chodzi o standardy bezpieczeństwa państwa i to, jak „służby państwowe powinny reagować na informacje o możliwych wschodnich kontaktach towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu”. – W czasie wojny za naszą wschodnią granicą, w czasie nasilonych działań hybrydowych, prób wpływu, presji dezinformacji, codziennej baloniady, a więc hybrydowych ataków na teren Rzeczpospolitej Polskiej, tego co dzieje się na Morzu Bałtyckim, każda informacja budząca wątpliwości co do potencjalnych kontaktów z obywatelami Federacji Rosyjskiej lub strukturami powiązanymi z rosyjskim państwem, dotycząca osób pełniących najwyższe funkcje, musi być rzetelnie wyjaśniona, dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. To jest kwestia procedur, kwestia bezpieczeństwa. Państwo ma obowiązek działać prewencyjnie, zanim ryzyko stanie się faktem – mówił.

Karol Nawrocki mówił, że marszałek Sejmu to druga osoba w państwie. – W sytuacji, gdy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie może pełnić swojej funkcji, obowiązki głowy państwa przejmuje marszałek Sejmu – podkreślił, przypominając, że taka sytuacja miała miejsce w 2010 r., gdy prezydent Lech Kaczyński zginął w katastrofie Tu-154M pod Smoleńskiem.

Prezydent podkreślał, że marszałek Sejmu to funkcja ustrojowa, wpisana w ciągłość państwa, a wszystko, co jej dotyczy, dotyczy bezpieczeństwa państwa. – Marszałek Sejmu jest o jedno uderzenie serca od prezydentury – stwierdził. – I właśnie dlatego wątpliwości wobec marszałka muszą być przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania. To jest sprawa bezpieczeństwa narodowego. W takich sprawach nie wystarczą słowa, nie wystarczą programy publicystyczne, nie wystarczą wywiady, musi być jasna i klarowna weryfikacja – oświadczył prezydent Nawrocki.

Kto wziął udział w posiedzeniu RBN

Uczestnicy posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego:

  • Karol Nawrocki – Prezydent RP
  • Włodzimierz Czarzasty – Marszałek Sejmu RP, Przewodniczący Nowej Lewicy
  • Małgorzata Kidawa–Błońska – Marszałek Senatu RP
  • Piotr Zgorzelski – Wicemarszałek Sejmu RP
  • Donald Tusk – Prezes Rady Ministrów, Przewodniczący Koalicji Obywatelskiej
  • Władysław Kosiniak–Kamysz – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej, Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego
  • Radosław Sikorski – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Zagranicznych
  • Andrzej Domański – Minister Finansów i Gospodarki
  • Marcin Kierwiński – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • Tomasz Siemoniak – Minister, członek Rady Ministrów – Koordynator Służb Specjalnych
  • gen. Wiesław Kukuła – Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
  • Magdalena Sobkowiak–Czarnecka – Pełnomocnik Rządu ds. Instrumentu na rzecz Zwiększenia Bezpieczeństwa Europy
  • Adam Szłapka – Rzecznik Rządu
  • Artur Kuptel – Szef Agencji Uzbrojenia
  • Katarzyna Pełczyńska–Nałęcz – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, Przewodnicząca Polski 2050
  • Krzysztof Bosak – Wicemarszałek Sejmu RP, Członek Rady Liderów Konfederacji, Prezes Ruchu Narodowego
  • Mariusz Błaszczak – Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość
  • Zbigniew Konwiński – Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska
  • Krzysztof Paszyk – Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo–Ludowe – Trzecia Droga
  • Paweł Śliz – Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polska 2050
  • Anna Maria Żukowska – Przewodnicząca Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy
  • Bartłomiej Pejo – Przedstawiciel Klubu Poselskiego Konfederacja
  • Adrian Zandberg – Współprzewodniczący Razem
  • Jarosław Sachajko – Przewodniczący Koła Poselskiego Demokracja Bezpośrednia
  • Włodzimierz Skalik – Przewodniczący Koła Poselskiego Konfederacja Korony Polskiej
  • Andrzej Śliwka – Poseł na Sejm
  • Zbigniew Bogucki – Szef Kancelarii Prezydenta RP
  • Sławomir Cenckiewicz – Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego, Sekretarz Stanu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego – Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego
  • Paweł Szefernaker – Sekretarz Stanu w KPRP – Szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  • Marcin Przydacz – Sekretarz Stanu w KPRP – Szef Biura Polityki Międzynarodowej
  • Rafał Leśkiewicz – Podsekretarz Stanu w KPRP – Rzecznik Prasowy Prezydenta RP
  • gen. bryg. r. Andrzej Kowalski – Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego
  • gen. bryg. r. Mirosław Bryś – Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego
  • gen. dyw. Adam Rzeczkowski – Dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi i Służb Mundurowych Biura Bezpieczeństwa Narodowego
  • Witold Milczarek – Zastępca Dyrektora Gabinetu Szefa BBN

