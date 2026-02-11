W związku z niemal sześciogodzinnym posiedzeniem RBN, nie dojdzie dziś do spotkania liderów koalicji rządowej – pierwszego, które miało się odbyć z udziałam Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz jako przewodniczącej Polski 2050. Zapowiadane było na godz. 18.

Tusk opuścił RBN z powodu dyskusji o Czarzastym?

Jak informuje Onet, szef rządu opuścił obrady Rady Bezpieczeństwa Narodowego, ponieważ nie zamierzał uczestniczyć w dyskusji nad 3. punktem obrad - na temat „wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu” Włodzimierza Czarzastego, który postanowił poruszyć podczas posiedzenia RBN Karol Nawrocki.

Onet informuje także, że dyskusja nad pierwszym punktem obrad, czyli przystąpieniem Polski do programu SAFE, była długa i „bardzo napięta”.

Nawrocki wypunktował tematy posiedzenia

Na początku otwartej dla mediów części spotkania głos zabrał prezydent, który omówił główne tematy posiedzenia.

Karol Nawrocki oświadczył, że na posiedzeniu RBN poruszone mają zostać kwestie związane z pożyczką zaciąganą na realizację programu SAFE oraz z zaproszeniem Polski do tworzonej przez Donalda Trumpa Rady Pokoju. Trzeci temat to wyjaśnienie działalności służb państwowych w sprawie „wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych marszałka Sejmu” Włodzimierza Czarzastego.