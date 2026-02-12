Aktualizacja: 12.02.2026 10:21 Publikacja: 12.02.2026 09:38
Szef KPRP Zbigniew Bogucki
Foto: PAP/Radek Pietruszka
W środę w Pałacu Prezydenckim odbyło się zwołane przez prezydenta Karola Nawrockiego posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Omawiano tematy pożyczki na realizację programu SAFE, zaproszenia Polski do Rady Pokoju oraz „wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych” marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego.
W części otwartej dla mediów prezydent w niemal półgodzinnym wystąpieniu przedstawił swe wątpliwości dotyczące omawianych spraw. Premier Donald Tusk opuścił posiedzenie, gdy skończono omawiać dwa pierwsze zagadnienia.
W czwartek w rozmowie z Polsat News przebieg posiedzenia RBN komentował Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta. Prezydencki minister był pytany o słowa szefa rządu, który rano przed wylotem do Belgii wyraził nadzieję, że wątpliwości prezydenta zostały skutecznie rozwiane.
– Pewne wątpliwości pozostały, na niektóre pytania padły konstruktywne odpowiedzi, ale były też pytania, które pozostały bez odpowiedzi albo były jakieś odpowiedzi ogólne, które na pewno nie satysfakcjonują pana prezydenta – powiedział Bogucki. Zaznaczył, że zadawanie pytań to nie atakowanie programu SAFE. – To kwestia wyjaśnienia do spodu, naprawdę bardzo wnikliwego, pożyczki – dodał, przypominając, że Polacy będą musieli spłacać SAFE do 2070 r.
W ramach Finansowego Instrumentu Zwiększania Bezpieczeństwa Polska ma pożyczyć 43,7 mld euro, czyli blisko 190 mld zł. Ustawa ws. SAFE ma wkrótce trafić na biurko prezydenta, w środę ustawę wdrażającą SAFE przyjął rząd. – Jakie będzie oprocentowanie, ile dokładnie zapłacimy? Prezydent, zadając pytania i mając wątpliwości, nie mówi, że jest przeciwko SAFE, tylko chce to wyjaśnić – mówił Bogucki. Zapowiedział dalsze pytania ws. programu ze strony Pałacu Prezydenckiego.
– Mam nadzieję, że te wątpliwości czy grymasy niechęci, które pojawiły się w czasie tej dyskusji, nie są wstępem do weta – powiedział rano Donald Tusk, odnosząc się do stanowiska prezydenta i jego otoczenia ws. programu SAFE. – To ja muszę powiedzieć, że pan premier najpierw w ogóle nie chciał odpowiadać na pytania, tylko powiedział, że jego ministrowie opiszą ten program – skomentował te słowa w Polsat News szef KPRP, dodając, że po „dłuższej dyskusji” członkowie rządu odpowiadali na pytania. Bogucki zapowiedział rozmowy o poprawkach do ustawy o SAFE, w tym dotyczące osłony antykorupcyjnej. – Mówimy o gigantycznych pieniądzach – argumentował.
Na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego poruszono temat marszałka Sejmu. Jak informował wcześniej rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz, chodziło o podjęte przez organy państwa działania, „mające na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych” Włodzimierza Czarzastego.
Sprawa dotyczyła publikacji m.in. „Gazety Polskiej” i Telewizji Republika, opisujących relacje biznesowe żony marszałka Sejmu z działającą na rynku sztuki obywatelką Rosji, powiązaną – według tych mediów – z instytucjami finansowymi kontrolowanymi przez państwo rosyjskie. Odnosząc się do tematu Jacek Dobrzyński, rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych, informował, że marszałek Czarzasty „posiada dostęp do informacji o najwyższej klauzuli tajności”, a „służby specjalne nie mają w tym zakresie żadnych zastrzeżeń”.
Prezydent Karol Nawrocki mówił na RBN, że marszałek Sejmu to funkcja ustrojowa, wpisana w ciągłość państwa, a wątpliwości wobec marszałka muszą zostać zweryfikowane. – To jest sprawa bezpieczeństwa narodowego – przekonywał.
– Uważam, że RBN to nie jest miejsce, gdzie dyskutuje się na temat tego czy innego polityka z takimi czy innymi ludźmi. To było bardzo nieostrożne ze strony prezydenta Nawrockiego, czynić poważne zarzuty z faktu, że ktoś obraca się w takim czy innym towarzystwie. Prezydent Nawrocki powinien być szczególnie ostrożny w formułowaniu oskarżeń tego typu, że jak się ktoś obraca w złym towarzystwie, to go dyskwalifikuje (...). Na przyszłość będę radził prezydentowi Nawrockiemu, żeby takich argumentów nie używał, bo one obrócą się w sposób oczywisty przeciwko niemu – powiedział w czwartek premier Donald Tusk.
– Ja myślę, że szczególnie ostrożny powinien być Donald Tusk w formułowaniu różnego rodzaju oskarżeń – skomentował w Polsat News szef KPRP, mówiąc, że w czasie ostatniej kampanii wyborczej szef rządu „powoływał się na jakiegoś patocelebrytę jako premier polskiego rządu i chciał obciążać i obrzucać błotem prezydenta Nawrockiego”.
– Mówimy o poważnej dyskusji nie w kontekście osobistym, tylko w kontekście funkcji, którą sprawuje marszałek Czarzasty, a więc marszałka Sejmu, drugiej osoby w państwie, która powinna być nieskazitelna – mówił Bogucki, przekonując, że w sprawie Czarzastego pojawiły się „daleko idące wątpliwości”. Współpracownik prezydenta podkreślił, że gdy Czarzasty był wicemarszałkiem i członkiem komisji ds. służb specjalnych, to nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa i musiał wychodzić z posiedzeń komisji, gdy omawiano informacje o charakterze ściśle tajnym. – To coś kuriozalnego – ocenił.
W jaki sposób w środę na posiedzeniu RBN do sprawy odniósł się Czarzasty? – Pan marszałek był wczoraj marszałkiem milczącym, nie odpowiadał, nie zajmował stanowiska. Kiedy padały pytania ze strony przedstawicieli kół i klubów parlamentarnych, pan marszałek nie odpowiadał – relacjonował w wywiadzie Bogucki, dodając, że „to milczenie jest także niezwykle wymowne”. Wyraził pogląd, że jeżeli marszałek Sejmu nie miałby nic do ukrycia, to „po prostu odpowiedziałby na te pytania albo złożył wreszcie tę ankietę bezpieczeństwa i rozwiałby te wątpliwości”.
Szef KPRP odniósł się też do faktu, że premier Tusk opuścił posiedzenie RBN przed zakończeniem spotkania. Później na konferencji prasowej szef rządu tłumaczył, że nie chciał uczestniczyć w dyskusji na temat „kontaktów towarzyskich pana marszałka Włodzimierza Czarzastego”.
Do tych słów w Polsat News odniósł się Zbigniew Bogucki. – Rozmawiałem z panem premierem w tej kwestii, kiedy podszedł do mnie i powiedział, że z uwagi na inne obowiązki musi opuścić Radę. Więc albo premier Tusk kłamał dzisiaj, mówiąc o tym, że wyszedł dlatego, że nie chciał uczestniczyć w części dotyczącej marszałka Czarzastego, albo po prostu wczoraj okłamał mnie i pana prezydenta, mówiąc, że ma ważne obowiązki. Trzeciej możliwości nie ma – powiedział szef Kancelarii Prezydenta. – Myślę, że pan premier ma tę niestety bardzo trudną przypadłość rozmijania się z prawdą albo po prostu kłamania – dodał.
Źródło: rp.pl / Polsat News
