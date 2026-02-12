Prezydent Karol Nawrocki mówił na RBN, że marszałek Sejmu to funkcja ustrojowa, wpisana w ciągłość państwa, a wątpliwości wobec marszałka muszą zostać zweryfikowane. – To jest sprawa bezpieczeństwa narodowego – przekonywał.

– Uważam, że RBN to nie jest miejsce, gdzie dyskutuje się na temat tego czy innego polityka z takimi czy innymi ludźmi. To było bardzo nieostrożne ze strony prezydenta Nawrockiego, czynić poważne zarzuty z faktu, że ktoś obraca się w takim czy innym towarzystwie. Prezydent Nawrocki powinien być szczególnie ostrożny w formułowaniu oskarżeń tego typu, że jak się ktoś obraca w złym towarzystwie, to go dyskwalifikuje (...). Na przyszłość będę radził prezydentowi Nawrockiemu, żeby takich argumentów nie używał, bo one obrócą się w sposób oczywisty przeciwko niemu – powiedział w czwartek premier Donald Tusk.

Zbigniew Bogucki: Na posiedzeniu RBN Włodzimierz Czarzasty nie odpowiadał na pytania

– Ja myślę, że szczególnie ostrożny powinien być Donald Tusk w formułowaniu różnego rodzaju oskarżeń – skomentował w Polsat News szef KPRP, mówiąc, że w czasie ostatniej kampanii wyborczej szef rządu „powoływał się na jakiegoś patocelebrytę jako premier polskiego rządu i chciał obciążać i obrzucać błotem prezydenta Nawrockiego”.

– Mówimy o poważnej dyskusji nie w kontekście osobistym, tylko w kontekście funkcji, którą sprawuje marszałek Czarzasty, a więc marszałka Sejmu, drugiej osoby w państwie, która powinna być nieskazitelna – mówił Bogucki, przekonując, że w sprawie Czarzastego pojawiły się „daleko idące wątpliwości”. Współpracownik prezydenta podkreślił, że gdy Czarzasty był wicemarszałkiem i członkiem komisji ds. służb specjalnych, to nie wypełnił ankiety bezpieczeństwa i musiał wychodzić z posiedzeń komisji, gdy omawiano informacje o charakterze ściśle tajnym. – To coś kuriozalnego – ocenił.

W jaki sposób w środę na posiedzeniu RBN do sprawy odniósł się Czarzasty? – Pan marszałek był wczoraj marszałkiem milczącym, nie odpowiadał, nie zajmował stanowiska. Kiedy padały pytania ze strony przedstawicieli kół i klubów parlamentarnych, pan marszałek nie odpowiadał – relacjonował w wywiadzie Bogucki, dodając, że „to milczenie jest także niezwykle wymowne”. Wyraził pogląd, że jeżeli marszałek Sejmu nie miałby nic do ukrycia, to „po prostu odpowiedziałby na te pytania albo złożył wreszcie tę ankietę bezpieczeństwa i rozwiałby te wątpliwości”.