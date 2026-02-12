Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Donald Tusk o posiedzeniu RBN: Mam nadzieję, że nie było to przygotowanie do weta

Na porannej konferencji prasowej premier Donald Tusk poinformował o „kluczowych efektach wczorajszej Rady Bezpieczeństwa Narodowego”. Odniósł się m.in. do kwestii ewentualnego udziału Polski w Radzie Pokoju wyraził też nadzieję, że prezydent Karol Nawrocki nie zawetuje ustawy pozwalającej wykorzystać środki z programu SAFE.

Publikacja: 12.02.2026 06:31

Donald Tusk

Donald Tusk

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

– Punktem ważnym i poważnym była nasza informacja i dyskusja na temat programu SAFE (...). W największym skrócie, i też o tym przekonywaliśmy pana prezydenta i jego współpracowników, rozwiewając, sądzę skutecznie, ich wątpliwości, program SAFE jest największym finansowym projektem jeśli chodzi o możliwy rozwój polskiej obronności, wojsk, przemysłu obronnego, z użyciem pieniędzy europejskich – mówił premier.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Prezydent Karol Nawrocki, szef KPRP Zbigniew Bogucki i szef BBN Sławomir Cenckiewicz przed rozpoczęc
Polityka
Koniec posiedzenia RBN. Donald Tusk opuścił je przed zakończeniem

Donald Tusk: Weto ws. SAFE byłoby niepowetowaną stratą

Premier podkreślił, że blisko 200 mld zł z programu SAFE (ok. 44 mld euro) „trafi do Polski na bardzo korzystnych warunkach, niedostępnych na rynku finansowym w żaden inny sposób, z 10-letnimi wakacjami kredytowymi, czas na spłatę 45 lat”. – Według oceny generałów zaangażowanych w projektowanie SAFE, ponad 80 proc. tych środków trafi do firm działających w Polsce, w tym głównie polskich firm. Na tym mi osobiście zależało, by wreszcie przerwać ten niekorzystny łańcuch zdarzeń, jakim jest – z jednej strony potrzeba szybkiego uzbrojenia Polski (...), ale równocześnie chodzi o to, by nie wydawać tej rzeki pieniędzy wyłącznie na zagraniczne dostawy i firmy (...). Dlatego SAFE ma tę podwójną wartość – podkreślił. 

Tusk mówił, że ze środków z SAFE finansowane będą takie projekty jak Tarcza Wschód, tarcza antydronowa czy pozyskiwanie amunicji kalibru 155 mm. - Rozwój polskich firm, naszych technologii jest zagwarantowany dzięki tym środkom – zaznaczył. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Marszałek Sejmu, przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty i prezydent RP Karol Nawrocki.
Polityka
Konflikty z prezydentem są celowe. To przemyślana strategia Nowej Lewicy – ustaliła „Rzeczpospolita”

– Szczerze powiedziawszy nie do końca zrozumiałem na czym polegają wątpliwości czy niepewność pana prezydenta czy jego współpracowników dotyczące wartości dodanej, jaką daje SAFE – przyznał premier. – Mam nadzieję, że te wątpliwości czy grymasy niechęci, które pojawiły się w czasie tej dyskusji nie są wstępem do weta – dodał przypominając, że potrzebna jest ustawa, by „SAFE stał się ostatecznie faktem”. 

– Mam nadzieję, że cała Rada Bezpieczeństwa Narodowego nie była wyłącznie po to, by przygotować opinię publiczną do prezydenckiego weta – zaznaczył Tusk. – To byłaby, nomen omen, niepowetowana strata, gdyby prezydent się na to zdecydował – dodał.

Donald Tusk o relacjach z USA: Jesteśmy wiernym, lojalnym, pewnym sojusznikiem. Ale...

W kontekście ewentualnego przystąpienia Polski do Rady Pokoju, powołanej przez Donalda Trumpa, co również było przedmiotem posiedzenia RBN, Tusk mówił, że „prezydent oczekiwał jednoznacznego stanowiska” choć, jak dodał, taktyka, „którą przyjęliśmy (ws. Rady Pokoju) dała dobre skutki”. Jak wyjaśnił chodzi o to, że prezydent Karol Nawrocki „uważa, że ma lepsze relacje z prezydentem Trumpem” i dlatego „jest postacią wiodącą” w kontaktach z Amerykanami. – Bardzo ważne jest, żebyśmy wykorzystali ten fakt, że mamy bardzo dobre relacje jako Polska na całym świecie, aby z tego wynikały bezpieczne rozwiązania dla Polski – dodał.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

– Polska była, jest i będzie wiernym, lojalnym, pewnym, obliczalnym sojusznikiem USA. Mnie do tego nikt nie musi przekonywać – zapewnił Tusk, który określił się mianem „zwolennika jak najbliższych więzi transatlantyckich całego Zachodu, między Europą a USA, a przede wszystkim Polski i USA”. – Polska w tym sojuszu nie jest i nie będzie jednak wasalem. Lojalnym, wiernym, pewnym sojusznikiem, ale nie będzie wasalem w relacjach z jakimkolwiek innym państwem na świecie – zastrzegł. – To też panu prezydentowi powiedziałem w sposób jednoznaczny i jasny, odnoszę wrażenie, że pan prezydent ma tutaj trochę odmienne zdanie w tej kwestii – dodał.

Reklama
Reklama

W kontekście Rady Pokoju Tusk mówił, że Polska przyjmuje „ostrożne stanowisko”. – Dzisiaj Rada ds. Pokoju wydaje się przedsięwzięciem bardzo innowacyjnym, bardzo oryginalnym, nie wszystkie aspekty tego przedsięwzięcia odpowiadają Polsce. I trzeba umieć otwarcie, nawet z największym sojusznikiem o tym rozmawiać. Relacje sojusznicze nie mogą polegać na tym, że ktoś nieustannie potakuje i metodą pochlebstw próbuje coś uzyskać – zaznaczył.

Polska w tym sojuszu (z USA) nie jest i nie będzie jednak wasalem. Lojalnym, wiernym, pewnym sojusznikiem, ale nie będzie wasalem w relacjach z jakimkolwiek innym państwem na świecie

Donald Tusk, premier RP

Tusk mówił, że Polska „pozostaje państwem otwartym na różne propozycje”. – Ale one muszą być bezpieczne z punktu widzenia naszego kraju – zastrzegł. Premier mówił też, że podobne stanowisko jak Polska przyjmuje wiele państw.

Donald Tusk wyjaśnia, dlaczego przedwcześnie opuścił posiedzenie RBN

W kontekście trzeciego punktu posiedzenia RBN, czyli dyskusji o działaniach „podjętych przez organy państwa, mających na celu wyjaśnienie wszelkich okoliczności wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych Marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego”, premier przypomniał, że poinformował prezydenta, iż nie będzie uczestniczył w dyskusji na temat „kontaktów towarzyskich pana marszałka Włodzimierza Czarzastego”. – Generalnie uważam, że RBN to nie jest miejsce, gdzie dyskutuje się na temat tego czy innego polityka z takimi czy innymi ludźmi – stwierdził. – To było bardzo nieostrożne ze strony prezydenta Nawrockiego czynić poważne zarzuty z faktu, że ktoś obraca się w takim czy innym towarzystwie. Prezydent Nawrocki powinien być szczególnie ostrożny w formułowaniu oskarżeń tego typu, że jak się ktoś obraca w złym towarzystwie to go dyskwalifikuje (...). Na przyszłość będę radził prezydentowi Nawrockiemu, żeby takich argumentów nie używał, bo one obrócą się w sposób oczywisty przeciwko niemu – dodał. 

– To był też powód dla którego, po wyczerpaniu tych dwóch ważnych, poważnych punktów, opuściłem posiedzenie RBN – poinformował Tusk dodając, że na posiedzeniu pozostał minister Tomasz Siemoniak, który „przekazał treściwą informację na temat oceny służb dotyczącej całej tej pseudoafery”. 

Na koniec premier skomentował fakt, że media transmitowały jedynie wypowiedź Karola Nawrockiego otwierającego Radę Bezpieczeństwa Narodowego, nie transmitując już odpowiedzi członków rządu na formułowane przez prezydenta zarzuty. 

Reklama
Reklama

– Jestem przekonany, że cytując klasyka, tego typu metoda nie ma nic wspólnego ze szlachetnymi sztukami walki wręcz. Wolałbym w przyszłości, aby – kiedy jest różnica poglądów – pan prezydent się zdecydował na wymianę poglądów (...). Szczególnie wtedy, gdy prezydent podnosi różnego typu nieuzasadnione wątpliwości – stwierdził.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Tusk Włodzimierz Czarzasty Donald Trump Karol Nawrocki
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Barbara Nowacka
Polityka
Zaskakujący gest partii Nowackiej. Zrezygnowała z pół miliona złotych
Od lewej: Sławomir Cenckiewicz, Marcin Przydacz, Zbigniew Bogucki
Polityka
Po posiedzeniu RBN. Bogucki o Radzie Pokoju: Nadal nie znamy stanowiska rządu
Artur Bartkiewicz, Jędrzej Bielecki
Polityka
„Rzecz w tym”: Ambasador USA dla „Rzeczpospolitej”. Co trzeba zapamiętać z tej rozmowy?
Aleksander Miszalski
Polityka
Referendum w sprawie odwołania prezydenta Krakowa coraz bardziej prawdopodobne
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama