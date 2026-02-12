– Szczerze powiedziawszy nie do końca zrozumiałem na czym polegają wątpliwości czy niepewność pana prezydenta czy jego współpracowników dotyczące wartości dodanej, jaką daje SAFE – przyznał premier. – Mam nadzieję, że te wątpliwości czy grymasy niechęci, które pojawiły się w czasie tej dyskusji nie są wstępem do weta – dodał przypominając, że potrzebna jest ustawa, by „SAFE stał się ostatecznie faktem”.

– Mam nadzieję, że cała Rada Bezpieczeństwa Narodowego nie była wyłącznie po to, by przygotować opinię publiczną do prezydenckiego weta – zaznaczył Tusk. – To byłaby, nomen omen, niepowetowana strata, gdyby prezydent się na to zdecydował – dodał.

Donald Tusk o relacjach z USA: Jesteśmy wiernym, lojalnym, pewnym sojusznikiem. Ale...

W kontekście ewentualnego przystąpienia Polski do Rady Pokoju, powołanej przez Donalda Trumpa, co również było przedmiotem posiedzenia RBN, Tusk mówił, że „prezydent oczekiwał jednoznacznego stanowiska” choć, jak dodał, taktyka, „którą przyjęliśmy (ws. Rady Pokoju) dała dobre skutki”. Jak wyjaśnił chodzi o to, że prezydent Karol Nawrocki „uważa, że ma lepsze relacje z prezydentem Trumpem” i dlatego „jest postacią wiodącą” w kontaktach z Amerykanami. – Bardzo ważne jest, żebyśmy wykorzystali ten fakt, że mamy bardzo dobre relacje jako Polska na całym świecie, aby z tego wynikały bezpieczne rozwiązania dla Polski – dodał.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

– Polska była, jest i będzie wiernym, lojalnym, pewnym, obliczalnym sojusznikiem USA. Mnie do tego nikt nie musi przekonywać – zapewnił Tusk, który określił się mianem „zwolennika jak najbliższych więzi transatlantyckich całego Zachodu, między Europą a USA, a przede wszystkim Polski i USA”. – Polska w tym sojuszu nie jest i nie będzie jednak wasalem. Lojalnym, wiernym, pewnym sojusznikiem, ale nie będzie wasalem w relacjach z jakimkolwiek innym państwem na świecie – zastrzegł. – To też panu prezydentowi powiedziałem w sposób jednoznaczny i jasny, odnoszę wrażenie, że pan prezydent ma tutaj trochę odmienne zdanie w tej kwestii – dodał.