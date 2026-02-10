Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres ostrzegł w zeszłym tygodniu, że światowa organizacja stoi w obliczu „nieuchronnego załamania finansowego”, jeśli jej zasady finansowe nie zostaną zmienione lub jeśli wszystkie 193 państwa członkowskie nie uregulują swoich zobowiązań. Wiadomość ta – zaznacza agencja Associated Press – jest wyraźnie skierowana do Stanów Zjednoczonych.

Ile pieniędzy Stany Zjednoczone są winne Organizacji Narodów Zjednoczonych?

Według urzędnika ONZ Stany Zjednoczone są winne 2 mld 196 tys. dol. na regularny budżet operacyjny ONZ, w tym 767 mln dol. za ten rok. Zadłużenie USA obejmuje także 1,8 mld. dol. do oddzielnego budżetu przeznaczonego na rozległe operacje pokojowe ONZ.

Misja USA przy Organizacji Narodów Zjednoczonych potwierdziła słowa ambasadora USA Mike'a Waltza, które padły w rozmowie z agencją Reutera, że administracja Trumpa „planuje wpłacić znaczną zaliczkę na poczet zaległości w ciągu kilku tygodni”, ale ostateczna kwota nie została jeszcze ustalona.

Rzecznik ONZ Stephane Dujarric powiedział reporterom, że Guterres kontaktował się z Waltzem „od dłuższego czasu”. Kontakt w tej sprawie podejmowali także urzędnicy niższego szczebla. – Czekamy na informację, kiedy dokładnie zostaną dokonane płatności i w jakiej wysokości – powiedział Dujarric.

Dramatyczny list Antonio Guterresa

W liście wysłanym w zeszłym tygodniu do wszystkich państw członkowskich Guterres stwierdził, że środki finansowe na regularny budżet operacyjny ONZ mogą się wyczerpać do lipca, co mogłoby mieć dramatyczny wpływ na działalność organizacji.