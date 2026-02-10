Aktualizacja: 10.02.2026 13:31 Publikacja: 10.02.2026 13:25
Spotkanie prezydenta USA Donald Trump z Sekretarzem Generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych Antonio Guterresem podczas 80. Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Zdjęcie archiwalne z 2025 r.
Foto: Reuters/Al Drago
Sekretarz Generalny ONZ Antonio Guterres ostrzegł w zeszłym tygodniu, że światowa organizacja stoi w obliczu „nieuchronnego załamania finansowego”, jeśli jej zasady finansowe nie zostaną zmienione lub jeśli wszystkie 193 państwa członkowskie nie uregulują swoich zobowiązań. Wiadomość ta – zaznacza agencja Associated Press – jest wyraźnie skierowana do Stanów Zjednoczonych.
Według urzędnika ONZ Stany Zjednoczone są winne 2 mld 196 tys. dol. na regularny budżet operacyjny ONZ, w tym 767 mln dol. za ten rok. Zadłużenie USA obejmuje także 1,8 mld. dol. do oddzielnego budżetu przeznaczonego na rozległe operacje pokojowe ONZ.
Misja USA przy Organizacji Narodów Zjednoczonych potwierdziła słowa ambasadora USA Mike'a Waltza, które padły w rozmowie z agencją Reutera, że administracja Trumpa „planuje wpłacić znaczną zaliczkę na poczet zaległości w ciągu kilku tygodni”, ale ostateczna kwota nie została jeszcze ustalona.
Rzecznik ONZ Stephane Dujarric powiedział reporterom, że Guterres kontaktował się z Waltzem „od dłuższego czasu”. Kontakt w tej sprawie podejmowali także urzędnicy niższego szczebla. – Czekamy na informację, kiedy dokładnie zostaną dokonane płatności i w jakiej wysokości – powiedział Dujarric.
W liście wysłanym w zeszłym tygodniu do wszystkich państw członkowskich Guterres stwierdził, że środki finansowe na regularny budżet operacyjny ONZ mogą się wyczerpać do lipca, co mogłoby mieć dramatyczny wpływ na działalność organizacji.
Prezydent USA Donald Trump wielokrotnie mówił, że Organizacja Narodów Zjednoczonych nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału. Jego administracja nie wpłaciła żadnych składek do Organizacji Narodów Zjednoczonych w 2025 r. administracja wycofała się też z kilku organizacji ONZ, w tym ze Światowej Organizacji Zdrowia i UNESCO, a także wycofała finansowanie z dziesiątek kolejnych.
Urzędnicy ONZ stwierdzili, że 95 proc. zaległości w regularnym budżecie ONZ pochodzi od Stanów Zjednoczonych.
Drugim krajem na liście krajów niepłacących obowiązkowych składek jest Wenezuela, która jest zadłużona na 38 mln dol. – poinformował przedstawiciel ONZ. Ten południowoamerykański kraj, którego gospodarka borykała się z problemami przed styczniowym nalotem wojskowym USA (zakończonym obaleniem prezydenta Nicolása Maduro), stracił prawo głosu w Zgromadzeniu Ogólnym z powodu dwuletnich zaległości w płatnościach.
Prawie 60 krajów zapłaciło swoje roczne składki do 8 lutego.
W styczniu w szwajcarskim Davos Donald Trump zainaugurował działalność Rady Pokoju – nowej organizacji międzynarodowej, która ma zająć się wdrażaniem porozumienia pokojowego w Strefie Gazy, ale również zająć się działalnością na rzecz pokoju w innych częściach świata. Prezydent USA, który stanął na czele Rady, zapowiedział, że będzie ona współpracować z ONZ.
Dokument powołujący nową instytucję do życia podpisali m.in. prezydent Argentyny Javier Milei i premier Węgier Viktor Orbán. Polska, tak jak kraje Europy Zachodniej, nie przystąpiła do inicjatywy, ale w uroczystości wziął udział prezydent Karol Nawrocki. Trump wymienił go z nazwiska, mówiąc, że to „fantastyczny człowiek, który wygrał bardzo ważne wybory”. Składka za stałe członkostwo w Radzie Pokoju ma według Trumpa wynosić miliard dolarów.
Kilka dni temu amerykański portal Axios podał, że Biały Dom planuje zorganizowanie pierwszego spotkania przywódców Rady Pokoju Donalda Trumpa 19 lutego. Termin ten nie został oficjalnie potwierdzony, a Axios podał, że plany mogą jeszcze ulec zmianie.
Inauguracyjne spotkanie ma się odbyć w Instytucie Pokoju USA w Waszyngtonie. Axios podał również, że premier Izraela Beniamin Netanjahu ma spotkać się z Donaldem Trumpem w przededniu pierwszego posiedzenia Rady Pokoju – 18 lutego.
