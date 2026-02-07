Biały Dom chce wykorzystać to spotkanie, aby posunąć naprzód wdrażanie drugiego etapu porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy. Axios podaje, że plany spotkania, które miałoby być także konferencją mającą na celu zbieranie funduszy na odbudowę Strefy Gazy, są na wczesnym etapie i mogą ulec zmianie. Ani Biały Dom, ani Departament Stanu USA nie odpowiedziały na prośbę o komentarz w sprawie planowanego inauguracyjnego posiedzenia Rady Pokoju.

Reklama Reklama

– Nic jeszcze nie zostało potwierdzone, ale administracja planuje to i zaczęła sprawdzać, którzy liderzy będą mogli wziąć udział – powiedziało jedno ze źródeł.

Spotkanie ma się odbyć w Instytucie Pokoju USA w Waszyngtonie. Axios zauważa, że premier Izraela Beniamin Netanjahu ma spotkać się z Trumpem w przededniu pierwszego posiedzenia Rady Pokoju – 18 lutego.

Rada Pokoju Donalda Trumpa

Donald Trump powołał Radę Pokoju, której będzie przewodniczył, pod koniec stycznia. Jak twierdzi, celem Rady ma być rozwiązywanie globalnych konfliktów. Ta zapowiedź – jak przypomina Reuters – spowodowała obawy wielu ekspertów, że takie ciało mogłoby podważyć działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych.