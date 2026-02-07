Rzeczpospolita
Wydarzenia
Rada Pokoju startuje. Amerykański portal podał termin pierwszego posiedzenia

Biały Dom planuje zorganizowanie spotkania przywódców Rady Pokoju Donalda Trumpa 19 lutego - podał amerykański portal Axios, który powołuje się na jednego z amerykańskich urzędników oraz dyplomatów z czterech krajów, zasiadających w zarządzie.

Publikacja: 07.02.2026 14:59

Donald Trump

Donald Trump

Foto: Reuters/Kevin Lamarque

Bartosz Lewicki

Biały Dom chce wykorzystać to spotkanie, aby posunąć naprzód wdrażanie drugiego etapu porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy. Axios podaje, że plany spotkania, które miałoby być także konferencją mającą na celu zbieranie funduszy na odbudowę Strefy Gazy, są na wczesnym etapie i mogą ulec zmianie.  Ani Biały Dom, ani Departament Stanu USA nie odpowiedziały na prośbę o komentarz w sprawie planowanego inauguracyjnego posiedzenia Rady Pokoju.

– Nic jeszcze nie zostało potwierdzone, ale administracja planuje to i zaczęła sprawdzać, którzy liderzy będą mogli wziąć udział – powiedziało jedno ze źródeł.

Spotkanie ma się odbyć w Instytucie Pokoju USA w Waszyngtonie. Axios zauważa, że premier Izraela Beniamin Netanjahu ma spotkać się z Trumpem w przededniu pierwszego posiedzenia Rady Pokoju – 18 lutego. 

Rada Pokoju Donalda Trumpa

Donald Trump powołał Radę Pokoju, której będzie przewodniczył, pod koniec stycznia. Jak twierdzi, celem Rady ma być rozwiązywanie globalnych konfliktów. Ta zapowiedź – jak przypomina Reuters –  spowodowała obawy wielu ekspertów, że takie ciało mogłoby podważyć działalność Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Jak zauważa Reuters, rządy na całym świecie zareagowały ostrożnie na zaproszenie Trumpa do przyłączenia się do tej inicjatywy. Chociaż niektórzy sojusznicy Waszyngtonu z Bliskiego Wschodu przyłączyli się, wielu zachodnich sojuszników jak dotąd wstrzymuje się od udziału.

W ceremonii podpisania umowy wzięli udział przedstawiciele niespełna 20 krajów, a ze strony krajów unijnych w uroczystości uczestniczyli jedynie premierzy Węgier i Bułgarii.

Również Białoruś i Rosja zostały zaproszone do członkostwa w Radzie Pokoju. 20 stycznia Aleksandr Łukaszenka jako pierwszy podpisał dokument o przystąpieniu kraju do Rady Pokoju na zaproszenie Trumpa. Przywódca Kremla Władimir Putin oświadczył, że jest gotowy wesprzeć Radę Pokoju, wykorzystując w tym celu rosyjskie aktywa zamrożone w Stanach Zjednoczonych.

Co w sprawie Strefy Gazy robi Rada Bezpieczeństwa ONZ? 

Przyjęta w połowie listopada rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ zobowiązuje kraje z nią współpracujące do utworzenia międzynarodowych sił stabilizacyjnych w Strefie Gazy, gdzie w październiku zaczęło obowiązywać kruche zawieszenie broni, pod którym podpisały się Izrael i palestyński Hamas.

 Od października, kiedy zaczęło obowiązywać zawieszenie broni, zginęło ponad 550 Palestyńczyków i czterech izraelskich żołnierzy.

Źródło: rp.pl

