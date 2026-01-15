Rzeczpospolita
Gołębi prezes NBP. Glapiński: jest przestrzeń do obniżek stóp procentowych

Nie potwierdzam i nie zaprzeczam obniżki w lutym albo marcu – powiedział podczas czwartkowej konferencji prezes NBP Adam Glapiński.

Publikacja: 15.01.2026 16:21

Prezes NBP Adam Glapiński

Prezes NBP Adam Glapiński

Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński

Mikołaj Fidziński

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie są aktualne przewidywania dotyczące zmian stóp procentowych w Polsce?
  • Jaka jest przewidywana docelowa wysokość stóp procentowych według prezesa NBP?
  • Jakie są plany dotyczące zwiększenia rezerw złota NBP?
  • Jak ekonomiści oceniają najnowsze prognozy Glapińskiego dotyczące inflacji?

W środę Rada Polityki Pieniężnej pod przewodnictwem Adama Glapińskiego przerwała serię pięciu obniżek stóp procentowych z rzędu i utrzymała je na niezmienionym poziomie (w tym referencyjną na 4 proc.). Sądząc jednak po przekazie Glapińskiego, ta pauza nie będzie długa.

– Nad głowami członków RPP lata gołąb (symbol luźniejszej polityki monetarnej – red.) – mówił szef banku centralnego. – Sytuacja jest dobra i nie zakładamy, że w najbliższym czasie zmieni się niekorzystnie. Inflacja jest w celu – mówił Glapiński. Zauważał, że aktualne prognozy wskazują, iż inflacja przez 2026 r. powinna kształtować się w przedziale celu inflacyjnego NBP (1,5–3,5 proc. – red.). – Korzystnie kształtują się nie tylko perspektywy inflacji w najbliższych kwartałach, ale też uwarunkowania makroekonomiczne – mówił, dodając, że „wszystko wskazuje na to, że obniżenie inflacji w Polsce jest trwałe”.

Czytaj więcej

GUS pokazał nowe dane o inflacji w Polsce
Dane gospodarcze
GUS pokazał nowe dane o inflacji w Polsce

Mówiąc o ewentualnych czynnikach ryzyka, Glapiński zwracał uwagę, że RPP musi obserwować kształtowanie się presji popytowej, deficytu sektora finansów publicznych oraz dynamiki wynagrodzeń.

Glapiński: jest przestrzeń do obniżek stóp procentowych

– Jest jeszcze jakaś przestrzeń do poluzowania polityki pieniężnej, acz nie jest wielka – wyjaśniał Glapiński, dodając, że Rada Polityki Pieniężnej już nie walczy z inflacją, a „cyzeluje” stopy procentowe do inflacji w celu. Mówił, że kolejna obniżka może być „wcześniej albo później” względem marcowej projekcji NBP, ale – jak dodawał z uśmiechem – „łatwo się domyślić, która możliwość jest bardziej prawdopodobna”. Glapiński nie przywiązywał też dużej wagi do marcowej konferencji przypominając, że „dane napływają przecież cały czas”. – Koń, jaki jest, każdy widzi. Jak uznamy, że już w lutym jest dobry moment (do kolejnej obniżki o 25 punktów bazowych – red.), to podejmiemy decyzję w lutym. A jak uznamy, że nie można jeszcze obniżać stóp, to podejmiemy ją nawet i w kwietniu – mówił.

Czytaj więcej

Inflacja w strefie euro w dół. Jak Polska wypada na tle reszty Unii Europejskiej?
Dane gospodarcze
Inflacja w strefie euro w dół. Jak Polska wypada na tle reszty Unii Europejskiej?

Adam Glapiński dodał też, że on osobiście docelowy poziom głównej stopy procentowej widziałby w okolicach 3,50 proc. To oznaczałoby jeszcze dwie obniżki o 25 punktów bazowych przed Radą. – Po doświadczeniach z bardzo wysoką inflacją, obserwując tak niespokojny i dynamicznie zmieniający się świat, widziałbym realną stopę procentową (tj. różnicę między stopą nominalną a poziomem inflacji – red.) na poziomie 1–1,5 proc. – wyjaśniał.

„Konferencja prezesa NBP jest wyraźnie gołębia. Wygląda na to, że pauza w cyklu obniżek stóp będzie bardzo krótka. Sądziliśmy, że do marca. Teraz uważamy, że kolejne cięcie będzie w lutym” – komentowali w trakcie wystąpienia Glapińskiego na portalu X ekonomiści banku Pekao.

Mniejsze obawy Glapińskiego o inflację zwróciły też uwagę ekonomistów ING Banku Śląskiego, aczkolwiek oni oczekują jednak kolejnej obniżki „dopiero” w marcu. „Nastroje w Radzie są gołębie, a RPP jest gotowa do dalszych obniżek stóp” – napisali.

Glapiński: celem NBP jest 700 ton złota w rezerwach

Podczas czwartkowej konferencji Glapiński poinformował także, że na koniec 2025 r. zasoby w rezerwach NBP wyniosły 550 ton. Szef banku centralnego zamierza wystąpić do zarządu NBP o przyjęcie uchwały o zwiększeniu zasobów złota do 700 ton (nie precyzując w jakim czasie miałoby to nastąpić). – Cena złota rośnie bardzo szybko. Wartościowo to już prawie 28 proc. rezerw, ale gdyby nie brać pod uwagę wzrostu ceny, to byłoby to 18 proc. – wyliczał Glapiński.

