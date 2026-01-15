Aktualizacja: 15.01.2026 17:25 Publikacja: 15.01.2026 16:21
Prezes NBP Adam Glapiński
Foto: Fotorzepa, Jakub Czermiński
W środę Rada Polityki Pieniężnej pod przewodnictwem Adama Glapińskiego przerwała serię pięciu obniżek stóp procentowych z rzędu i utrzymała je na niezmienionym poziomie (w tym referencyjną na 4 proc.). Sądząc jednak po przekazie Glapińskiego, ta pauza nie będzie długa.
– Nad głowami członków RPP lata gołąb (symbol luźniejszej polityki monetarnej – red.) – mówił szef banku centralnego. – Sytuacja jest dobra i nie zakładamy, że w najbliższym czasie zmieni się niekorzystnie. Inflacja jest w celu – mówił Glapiński. Zauważał, że aktualne prognozy wskazują, iż inflacja przez 2026 r. powinna kształtować się w przedziale celu inflacyjnego NBP (1,5–3,5 proc. – red.). – Korzystnie kształtują się nie tylko perspektywy inflacji w najbliższych kwartałach, ale też uwarunkowania makroekonomiczne – mówił, dodając, że „wszystko wskazuje na to, że obniżenie inflacji w Polsce jest trwałe”.
Czytaj więcej
Inflacja w grudniu 2025 roku wyniosła 2,4 proc. r/r – podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny...
Mówiąc o ewentualnych czynnikach ryzyka, Glapiński zwracał uwagę, że RPP musi obserwować kształtowanie się presji popytowej, deficytu sektora finansów publicznych oraz dynamiki wynagrodzeń.
– Jest jeszcze jakaś przestrzeń do poluzowania polityki pieniężnej, acz nie jest wielka – wyjaśniał Glapiński, dodając, że Rada Polityki Pieniężnej już nie walczy z inflacją, a „cyzeluje” stopy procentowe do inflacji w celu. Mówił, że kolejna obniżka może być „wcześniej albo później” względem marcowej projekcji NBP, ale – jak dodawał z uśmiechem – „łatwo się domyślić, która możliwość jest bardziej prawdopodobna”. Glapiński nie przywiązywał też dużej wagi do marcowej konferencji przypominając, że „dane napływają przecież cały czas”. – Koń, jaki jest, każdy widzi. Jak uznamy, że już w lutym jest dobry moment (do kolejnej obniżki o 25 punktów bazowych – red.), to podejmiemy decyzję w lutym. A jak uznamy, że nie można jeszcze obniżać stóp, to podejmiemy ją nawet i w kwietniu – mówił.
Czytaj więcej
Zgodnie z danymi Eurostatu, inflacja HICP w strefie euro w grudniu 2025 r. wyniosła 2 proc. r/r,...
Adam Glapiński dodał też, że on osobiście docelowy poziom głównej stopy procentowej widziałby w okolicach 3,50 proc. To oznaczałoby jeszcze dwie obniżki o 25 punktów bazowych przed Radą. – Po doświadczeniach z bardzo wysoką inflacją, obserwując tak niespokojny i dynamicznie zmieniający się świat, widziałbym realną stopę procentową (tj. różnicę między stopą nominalną a poziomem inflacji – red.) na poziomie 1–1,5 proc. – wyjaśniał.
„Konferencja prezesa NBP jest wyraźnie gołębia. Wygląda na to, że pauza w cyklu obniżek stóp będzie bardzo krótka. Sądziliśmy, że do marca. Teraz uważamy, że kolejne cięcie będzie w lutym” – komentowali w trakcie wystąpienia Glapińskiego na portalu X ekonomiści banku Pekao.
Mniejsze obawy Glapińskiego o inflację zwróciły też uwagę ekonomistów ING Banku Śląskiego, aczkolwiek oni oczekują jednak kolejnej obniżki „dopiero” w marcu. „Nastroje w Radzie są gołębie, a RPP jest gotowa do dalszych obniżek stóp” – napisali.
Podczas czwartkowej konferencji Glapiński poinformował także, że na koniec 2025 r. zasoby w rezerwach NBP wyniosły 550 ton. Szef banku centralnego zamierza wystąpić do zarządu NBP o przyjęcie uchwały o zwiększeniu zasobów złota do 700 ton (nie precyzując w jakim czasie miałoby to nastąpić). – Cena złota rośnie bardzo szybko. Wartościowo to już prawie 28 proc. rezerw, ale gdyby nie brać pod uwagę wzrostu ceny, to byłoby to 18 proc. – wyliczał Glapiński.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Inflacja w grudniu 2025 roku wyniosła 2,4 proc. r/r – podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny (GUS), potwierd...
Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie, w tym referencyjną stopę NBP na p...
Na rozpoczynającym się we wtorek posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej utrzyma stopy procentowe bez zmian – oczek...
Zgodnie z danymi Eurostatu, inflacja HICP w strefie euro w grudniu 2025 r. wyniosła 2 proc. r/r, czyli w celu Eu...
Niemiecka gospodarka od końca 2022 r. znajduje się w recesji. W 2025 r. zakładany jest symboliczny wzrost, o oko...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas