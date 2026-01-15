Glapiński: jest przestrzeń do obniżek stóp procentowych

– Jest jeszcze jakaś przestrzeń do poluzowania polityki pieniężnej, acz nie jest wielka – wyjaśniał Glapiński, dodając, że Rada Polityki Pieniężnej już nie walczy z inflacją, a „cyzeluje” stopy procentowe do inflacji w celu. Mówił, że kolejna obniżka może być „wcześniej albo później” względem marcowej projekcji NBP, ale – jak dodawał z uśmiechem – „łatwo się domyślić, która możliwość jest bardziej prawdopodobna”. Glapiński nie przywiązywał też dużej wagi do marcowej konferencji przypominając, że „dane napływają przecież cały czas”. – Koń, jaki jest, każdy widzi. Jak uznamy, że już w lutym jest dobry moment (do kolejnej obniżki o 25 punktów bazowych – red.), to podejmiemy decyzję w lutym. A jak uznamy, że nie można jeszcze obniżać stóp, to podejmiemy ją nawet i w kwietniu – mówił.

Adam Glapiński dodał też, że on osobiście docelowy poziom głównej stopy procentowej widziałby w okolicach 3,50 proc. To oznaczałoby jeszcze dwie obniżki o 25 punktów bazowych przed Radą. – Po doświadczeniach z bardzo wysoką inflacją, obserwując tak niespokojny i dynamicznie zmieniający się świat, widziałbym realną stopę procentową (tj. różnicę między stopą nominalną a poziomem inflacji – red.) na poziomie 1–1,5 proc. – wyjaśniał.

„Konferencja prezesa NBP jest wyraźnie gołębia. Wygląda na to, że pauza w cyklu obniżek stóp będzie bardzo krótka. Sądziliśmy, że do marca. Teraz uważamy, że kolejne cięcie będzie w lutym” – komentowali w trakcie wystąpienia Glapińskiego na portalu X ekonomiści banku Pekao.

Mniejsze obawy Glapińskiego o inflację zwróciły też uwagę ekonomistów ING Banku Śląskiego, aczkolwiek oni oczekują jednak kolejnej obniżki „dopiero” w marcu. „Nastroje w Radzie są gołębie, a RPP jest gotowa do dalszych obniżek stóp” – napisali.