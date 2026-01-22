Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były przyczyny pozytywnego odbicia w produkcji przemysłowej w grudniu 2025 roku?

W jaki sposób grudniowe wyniki w przemyśle i budownictwie zaskoczyły ekonomistów?

Jak czynniki zewnętrzne, takie jak umocnienie złotego, wpłynęły na ceny w przemyśle?

W które sektory przemysłowe szczególnie wpłyneły zmiany koniunkturalne pod koniec 2025 roku?

Dlaczego grudzień jest kluczowym miesiącem dla sektora budowlano-montażowego?

Jak kształtowały się ceny produkcji budowlano-montażowej i przemysłowej w grudniu 2025 roku?

Aż o 7,3 proc. licząc rok do roku wzrosła w grudniu 2025 r. produkcja przemysłowa w Polsce. To wręcz skok w porównaniu z listopadem, który rozczarował analityków 1,1 proc. spadkiem w przemyśle w ujęciu rocznym i aż o 9,3 proc. w porównaniu z październikiem. Grudniowy wynik znacząco przebił też rynkowe oczekiwania, ponad dwukrotnie przewyższył 2,9 proc. średnią prognoz ekonomistów dla „Rzeczpospolitej” i „Parkietu”.

Ich umiarkowane oczekiwania co do wyników ostatniego miesiąca 2025 r. zdecydowanie przebiła też produkcja budowlano-montażowa , która wzrosła o 4,5 proc. w porównaniu z grudniem poprzedniego roku. Nasi eksperci prognozowali, że po 0,1 proc. wzroście r/r w listopadzie, w grudniu jego dynamika zwiększy się do 0,7 proc.

Dane GUS. Szeroka fala odbicia w przemyśle i budownictwie

Jak komentują na platformie X analitycy PKO BP, wprawdzie na siłę odczytu złożyły się m.in. niska baza i dodatkowy dzień roboczy, to mimo tych czynników coraz wyraźniej zarysowuje się poprawa koniunktury w przemyśle. Eksperci PKO Research zwracają uwagę, że grudniowa poprawa w przemyśle miała szeroki charakter. Wzrosty objęły większość branż, a szczególnie mocno wypadły sektory powiązane z inwestycjami: maszyny, urządzenia i transport. Słabszy obraz widać natomiast w produkcji dóbr związanych z energią i w segmentach eksportowych. Jak jednak podkreślają analitycy PKO, całość wygląda jak solidne domknięcie roku i potencjalny punkt wyjścia do lepszego początku 2026 r., zwłaszcza jeśli inwestycje i eksport faktycznie złapią wiatr w żagle.