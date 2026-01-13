Scott Adams, twórca popularnego na całym świecie komiksu „Dilbert”, zmarł po walce z rakiem prostaty. Informację o śmierci artysty we wtorek przekazali jego bliscy. Mężczyzna miał 68 lat.

Scott Adams, twórca „Dilberta”, nie żyje

Scott Adams urodził się w 1957 r. w Windham w stanie Nowy Jork. Komiksy rysował już od szóstego roku życia, a inspiracją była dla niego m.in. seria „Peanuts” Charlesa Schulza. W 1979 r. Adams ukończył studia licencjackie z ekonomii na Hartwick College, a następnie przeniósł się do Kalifornii, gdzie podejmował pracę w różnych biurach Crocker National Bank, pełniąc rozmaite funkcje – od programisty komputerowego po analityka finansowego i kasjera.

W 1986 r. Adams uzyskał tytuł MBA na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i rozpoczął pracę w Pacific Bell, amerykańskiej firmie telekomunikacyjnej. To właśnie tam narodził się „Dilbert” – jak przyznawał bowiem za swojego życia mężczyzna, tytuł komiksu zasugerował jego były przełożony, a wielu bohaterów inspirowanych było właśnie pracownikami Pacific Bell.

„Dilbert” szybko zdobył popularność – do 1994 r. był publikowany w ponad 400 gazetach. Mimo tego, Adams zdecydował się zostać zawodowym rysownikiem dopiero w 1995 r.