Scott Adams
Foto: REUTERS
Scott Adams, twórca popularnego na całym świecie komiksu „Dilbert”, zmarł po walce z rakiem prostaty. Informację o śmierci artysty we wtorek przekazali jego bliscy. Mężczyzna miał 68 lat.
Scott Adams urodził się w 1957 r. w Windham w stanie Nowy Jork. Komiksy rysował już od szóstego roku życia, a inspiracją była dla niego m.in. seria „Peanuts” Charlesa Schulza. W 1979 r. Adams ukończył studia licencjackie z ekonomii na Hartwick College, a następnie przeniósł się do Kalifornii, gdzie podejmował pracę w różnych biurach Crocker National Bank, pełniąc rozmaite funkcje – od programisty komputerowego po analityka finansowego i kasjera.
W 1986 r. Adams uzyskał tytuł MBA na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley i rozpoczął pracę w Pacific Bell, amerykańskiej firmie telekomunikacyjnej. To właśnie tam narodził się „Dilbert” – jak przyznawał bowiem za swojego życia mężczyzna, tytuł komiksu zasugerował jego były przełożony, a wielu bohaterów inspirowanych było właśnie pracownikami Pacific Bell.
„Dilbert” szybko zdobył popularność – do 1994 r. był publikowany w ponad 400 gazetach. Mimo tego, Adams zdecydował się zostać zawodowym rysownikiem dopiero w 1995 r.
W 1996 r. mężczyzna wydał swoją pierwszą książkę „The Dilbert Principle”, a rok później otrzymał nagrodę Reubena przyznawaną w USA przez National Cartoonists Society (NCS) za wybitne osiągnięcia w dziedzinie komiksu i rysunku.
W 1999 r. „Dilbert” został zaadaptowany na serial telewizyjny, w którym Adams pełnił funkcję producenta wykonawczego i showrunnera.
W lutym 2023 r. „Dilberta” usunięto z amerykańskich gazet po tym, jak Adams w swoim programie „Real Coffee with Scott Adams” nazwał czarnoskórych ludzi „grupą nienawiści”. Miesiąc później komiks powrócił jednak pod nazwą „Dilbert Reborn” na platformie subskrypcyjnej Locals.
W maju 2023 r. Adams ujawnił, że zdiagnozowano u niego zaawansowany rak prostaty z przerzutami do kości. – Mam ten sam rodzaj raka, co Joe Biden. Mam również raka prostaty z przerzutami do kości, ale choruję dłużej niż on – przynajmniej dłużej, niż on przyznał – mówił Adams w wywiadach. – Czy będę się leczył? Nie, będzie tylko gorzej. Jest tylko jeden kierunek tej choroby – podkreślał.
