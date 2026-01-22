Rzeczpospolita
Marta Cienkowska nie zgadza się na radną KO jako dyrektorkę w Muzeum Literatury

Trwa spór o powołanie dyrektora Muzeum Literatury, co powinno odbyć się przy współpracy Ministerstwa Kultury i samorządu Województwa Mazowieckiego. Resort i pisarze protestują przeciwko konkursowej ustawce.

Publikacja: 22.01.2026 09:27

Beata Michalec (na zdjęciu) wcześniej była dyrektorką przedszkola, pełniła funkcję zastępcy dyrektora

Beata Michalec (na zdjęciu) wcześniej była dyrektorką przedszkola, pełniła funkcję zastępcy dyrektora ds. programowych Muzeum Niepodległości w Warszawie, obecnie jest radną Warszawy, bez powodzenia startowała do Sejmu.

Foto: PAP/Marcin Obara

Jacek Cieślak

Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, zwróciła się do wojewody mazowieckiego – Mariusza Frankowskiego – z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie i powołania dyrektora tej instytucji przez Województwo Mazowieckie. Ministra poprosiła wojewodę o zajęcie stanowiska, czy czynności podejmowane przez samorząd są zgodne z prawem oraz czy wymagają podjęcia działań nadzorczych przez wojewodę wobec województwa mazowieckiego.

Muzeum Literatury – drugi konkurs

Jak poinformował nas Piotr Jędrzejowski, rzecznik Ministerstwa Kultury, ministra w liście do wojewody przypomniała, że Zarząd Województwa Mazowieckiego w 2024 r. nie podjął decyzji o powołaniu na stanowisko dyrektora Muzeum Literatury Agnieszki Celedy – zwyciężczyni poprzedniego konkursu – lecz na posiedzeniu 23 grudnia 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Muzeum pani Beacie Michalec. Wcześniej była dyrektorką przedszkola, pełniła funkcję zastępcy dyrektora ds. programowych Muzeum Niepodległości w Warszawie, obecnie jest radną Warszawy, bez powodzenia startowała do Sejmu.

W kolejnym konkursie, prowadzonym przez Województwo Mazowieckie w 2025 r., członkowie Komisji konkursowej reprezentujący Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgłosili wątpliwości co do sposobu prowadzenia konkursu, w szczególności dotyczące składu komisji konkursowej, w którym przeważali członkowie powiązani z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i mazowieckim środowiskiem samorządowym, oraz podejrzenia zaistnienia konfliktu interesów na poziomie uczestnik konkursu – członek komisji konkursowej. Przedstawiciele ministerstwa w komisji zgłosili votum separatum do decyzji Komisji konkursowej.

Muzeum Literatury – niepokój pracowników

W związku z powyższym resort kultury nie wyraził zgody na powołanie pani Beaty Michalec na stanowisko dyrektora Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Pomimo braku zgody Ministerstwa Zarząd Województwa Mazowieckiego powołał panią Michalec na to stanowisko na okres 7 lat – do 23 grudnia 2032 r.

Ministra zwróciła w liście do wojewody uwagę, że zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa uchwała sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka wojewoda w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały w trybie określonym w art. 81.

Jedna z osób zatrudnionych w Muzeum Literatury, występująca anonimowo w obawie o pracę, podkreśla, że względy polityczne okazały się ważniejsze od merytorycznych. Zarząd województwa chce bowiem powołać na stanowisko radną KO i jednocześnie żonę burmistrza z KO, pomimo protestów przedstawicieli środowiska pisarzy – w tym Jacka Dehnela.

Również on wskazywał na fakt, że w komisji zasiadali głównie przedstawiciele upartyjnionego przez PSL i KO urzędu oraz politycy KO – reprezentantem muzealników był polityk KO z Radomia. Michalec nie ma żadnego związku z literaturą.

Muzeum Literatury – stanowisko samorządu

Zarząd województwa mazowieckiego oświadczył: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Literatury został przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami: rzetelnie, w sposób otwarty, konkurencyjny i transparentny”.

Urzędnicy marszałka Adama Struzika (PSL) zarzucili ministrze Marcie Cienkowskiej, że sprzeciwiła się kandydaturze Michalec, nie zapoznając się wcześniej z dokumentacją konkursową i protokołem końcowym.

„Opierała się jedynie na doniesieniach medialnych i podpisanym przez dwóch jej przedstawicieli votum separatum”.

Chodzi o oświadczenie pisarza Jacka Dehnela i poetki Marzanny Bogumiły Kielar, reprezentujących w komisji konkursowej MKiDN, którzy ujawnili szereg nieprawidłowości podczas procedury konkursowej. Chodziło m.in. o uniemożliwienie reprezentantom ministerstwa zadawania pytań Beacie Michalec o jej metody zarządzania, a także ustawiony skład komisji, w którym większość stanowili politycy i urzędnicy związani z rządzącą Mazowszem koalicją PSL i KO.

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich i Unia Literacka, Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej wskazywały, że w kryteriach konkursu pominięto merytoryczne wymagania, związane ze znajomością historii literatury.

