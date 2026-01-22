Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, zwróciła się do wojewody mazowieckiego – Mariusza Frankowskiego – z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie i powołania dyrektora tej instytucji przez Województwo Mazowieckie. Ministra poprosiła wojewodę o zajęcie stanowiska, czy czynności podejmowane przez samorząd są zgodne z prawem oraz czy wymagają podjęcia działań nadzorczych przez wojewodę wobec województwa mazowieckiego.

Muzeum Literatury – drugi konkurs

Jak poinformował nas Piotr Jędrzejowski, rzecznik Ministerstwa Kultury, ministra w liście do wojewody przypomniała, że Zarząd Województwa Mazowieckiego w 2024 r. nie podjął decyzji o powołaniu na stanowisko dyrektora Muzeum Literatury Agnieszki Celedy – zwyciężczyni poprzedniego konkursu – lecz na posiedzeniu 23 grudnia 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Muzeum pani Beacie Michalec. Wcześniej była dyrektorką przedszkola, pełniła funkcję zastępcy dyrektora ds. programowych Muzeum Niepodległości w Warszawie, obecnie jest radną Warszawy, bez powodzenia startowała do Sejmu.

W kolejnym konkursie, prowadzonym przez Województwo Mazowieckie w 2025 r., członkowie Komisji konkursowej reprezentujący Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgłosili wątpliwości co do sposobu prowadzenia konkursu, w szczególności dotyczące składu komisji konkursowej, w którym przeważali członkowie powiązani z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i mazowieckim środowiskiem samorządowym, oraz podejrzenia zaistnienia konfliktu interesów na poziomie uczestnik konkursu – członek komisji konkursowej. Przedstawiciele ministerstwa w komisji zgłosili votum separatum do decyzji Komisji konkursowej.

Muzeum Literatury – niepokój pracowników

W związku z powyższym resort kultury nie wyraził zgody na powołanie pani Beaty Michalec na stanowisko dyrektora Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Pomimo braku zgody Ministerstwa Zarząd Województwa Mazowieckiego powołał panią Michalec na to stanowisko na okres 7 lat – do 23 grudnia 2032 r.