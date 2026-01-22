Aktualizacja: 22.01.2026 09:40 Publikacja: 22.01.2026 09:27
Beata Michalec (na zdjęciu) wcześniej była dyrektorką przedszkola, pełniła funkcję zastępcy dyrektora ds. programowych Muzeum Niepodległości w Warszawie, obecnie jest radną Warszawy, bez powodzenia startowała do Sejmu.
Foto: PAP/Marcin Obara
Marta Cienkowska, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, zwróciła się do wojewody mazowieckiego – Mariusza Frankowskiego – z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie i powołania dyrektora tej instytucji przez Województwo Mazowieckie. Ministra poprosiła wojewodę o zajęcie stanowiska, czy czynności podejmowane przez samorząd są zgodne z prawem oraz czy wymagają podjęcia działań nadzorczych przez wojewodę wobec województwa mazowieckiego.
Jak poinformował nas Piotr Jędrzejowski, rzecznik Ministerstwa Kultury, ministra w liście do wojewody przypomniała, że Zarząd Województwa Mazowieckiego w 2024 r. nie podjął decyzji o powołaniu na stanowisko dyrektora Muzeum Literatury Agnieszki Celedy – zwyciężczyni poprzedniego konkursu – lecz na posiedzeniu 23 grudnia 2024 r. powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Muzeum pani Beacie Michalec. Wcześniej była dyrektorką przedszkola, pełniła funkcję zastępcy dyrektora ds. programowych Muzeum Niepodległości w Warszawie, obecnie jest radną Warszawy, bez powodzenia startowała do Sejmu.
W kolejnym konkursie, prowadzonym przez Województwo Mazowieckie w 2025 r., członkowie Komisji konkursowej reprezentujący Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgłosili wątpliwości co do sposobu prowadzenia konkursu, w szczególności dotyczące składu komisji konkursowej, w którym przeważali członkowie powiązani z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i mazowieckim środowiskiem samorządowym, oraz podejrzenia zaistnienia konfliktu interesów na poziomie uczestnik konkursu – członek komisji konkursowej. Przedstawiciele ministerstwa w komisji zgłosili votum separatum do decyzji Komisji konkursowej.
W związku z powyższym resort kultury nie wyraził zgody na powołanie pani Beaty Michalec na stanowisko dyrektora Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. Pomimo braku zgody Ministerstwa Zarząd Województwa Mazowieckiego powołał panią Michalec na to stanowisko na okres 7 lat – do 23 grudnia 2032 r.
Ministra zwróciła w liście do wojewody uwagę, że zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa uchwała sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka wojewoda w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały w trybie określonym w art. 81.
Jedna z osób zatrudnionych w Muzeum Literatury, występująca anonimowo w obawie o pracę, podkreśla, że względy polityczne okazały się ważniejsze od merytorycznych. Zarząd województwa chce bowiem powołać na stanowisko radną KO i jednocześnie żonę burmistrza z KO, pomimo protestów przedstawicieli środowiska pisarzy – w tym Jacka Dehnela.
Również on wskazywał na fakt, że w komisji zasiadali głównie przedstawiciele upartyjnionego przez PSL i KO urzędu oraz politycy KO – reprezentantem muzealników był polityk KO z Radomia. Michalec nie ma żadnego związku z literaturą.
Zarząd województwa mazowieckiego oświadczył: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Literatury został przeprowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami: rzetelnie, w sposób otwarty, konkurencyjny i transparentny”.
Urzędnicy marszałka Adama Struzika (PSL) zarzucili ministrze Marcie Cienkowskiej, że sprzeciwiła się kandydaturze Michalec, nie zapoznając się wcześniej z dokumentacją konkursową i protokołem końcowym.
„Opierała się jedynie na doniesieniach medialnych i podpisanym przez dwóch jej przedstawicieli votum separatum”.
Chodzi o oświadczenie pisarza Jacka Dehnela i poetki Marzanny Bogumiły Kielar, reprezentujących w komisji konkursowej MKiDN, którzy ujawnili szereg nieprawidłowości podczas procedury konkursowej. Chodziło m.in. o uniemożliwienie reprezentantom ministerstwa zadawania pytań Beacie Michalec o jej metody zarządzania, a także ustawiony skład komisji, w którym większość stanowili politycy i urzędnicy związani z rządzącą Mazowszem koalicją PSL i KO.
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich i Unia Literacka, Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej wskazywały, że w kryteriach konkursu pominięto merytoryczne wymagania, związane ze znajomością historii literatury.
Źródło: rp.pl
