Bialetti sprzedaje również elektryczne ekspresy do kawy, kubki i kawę oraz inne mniejsze urządzenia kuchenne. Marka posiada własne sklepy w wielu miastach Włoch.

Kłopoty firmy Bialetti

Jednak od kilku lat systemy kapsułkowe do kawy mocno konkurują z urządzeniami marki Bialetti i innymi producentami ekspresów do kawy. Według doniesień medialnych firma ma długi w wysokości ponad 100 milionów euro i zalega z podatkami wobec państwa włoskiego.

W 2024 r. odnotowała stratę w wysokości 1,1 mln euro i zamknęła rok ze skorygowanym długiem netto w wysokości 81,9 mln euro – informuje Reuters.

Umowa obejmuje refinansowanie długów Bialetti, poprzez pożyczkę podrzędną w wysokości do 30 milionów euro. NUO Capital planuje również wkład kapitałowy w wysokości co najmniej 49,5 miliona euro, jak podano we wspólnym oświadczeniu, dodając, że dyrektor generalny Egidio Cozzi pozostanie na stanowisku po zmianie właściciela.

Transakcja ma zostać sfinalizowana w czerwcu tego roku. W planach jest również wycofanie firmy Bialetti z giełdy.