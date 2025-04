Stany Zjednoczone ogłosiły w środę cła w wysokości 46 procent na import z Wietnamu, drugiego co do wielkości producenta kawy na świecie, a także 32 proc. cło na import kawy z Indonezji, czwartego co do wielkości producenta. Plantatorzy kawy z Ameryki Środkowej i Południowej, tacy jak Brazylia czy Kolumbia, zostali obłożeni cłami w wysokości 10 procent – przypomina Reuters.

Jak bardzo zdrożeje kawa w USA?

Wietnam jest trzecim co do wielkości dostawcą kawy do Stanów Zjednoczonych, największego konsumenta tego napoju na świecie. Eksportuje głównie kawę robusta, powszechnie używaną do produkcji kawy rozpuszczalnej, a także gotowych do spożycia zimnych napojów. „Wietnam jest tym, który się wyróżnia” — powiedział Tomas Araujo, broker w firmie analitycznej StoneX. „W przyszłości będzie to duże wyzwanie dla łańcucha dostaw i użytkowników końcowych, z dodatkowymi kosztami” — dodał.

Cło nałożone na Wietnam oznacza 2500 USD więcej za tonę dla amerykańskiego nabywcy – obliczyli pośrednicy. Kontrakty terminowe na robustę ICE, globalny punkt odniesienia cenowego, były notowane w czwartek po około 5390 USD za tonę. Nie jest pewne, czy ziarna już wysyłane do Stanów Zjednoczonych będą także podlegać nowym stawkom celnym – pisze Reuters.