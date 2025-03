Podczas dorocznej konwencji U.S. National Coffee Association w Houston w tym tygodniu uczestnicy stwierdzili, że są w szoku z powodu 70-procentowego wzrostu od listopada kontraktów terminowych na kawę Arabica na giełdzie ICE, która jest punktem odniesienia dla transakcji kawowych na całym świecie.

Reklama

Czytaj więcej Przemysł spożywczy Ceny kawy w rok się niemal podwoiły, a będzie jeszcze gorzej W ciągu roku ceny kawy na światowych rynkach wzrosły ponad 94 proc. Tymczasem najwięksi jej producenci, jak Brazylia czy Wietnam, widzą już nowe problemy z dostawami ziaren, co zapowiada jeszcze mocniejszy wzrost cen.

Renan Chueiri, dyrektor generalny ELCAFE C.A. ekwadorskiego producenta kawy rozpuszczalnej, powiedział, że w tym roku po raz pierwszy nie sprzedał całej oczekiwanej rocznej produkcji do marca. „Zwykle już dawno wyprzedalibyśmy wszystko, ale jak dotąd sprzedaliśmy mniej niż 30 proc. produkcji” — powiedział. „Duży wzrost cen pochłania przepływy pieniężne klientów, którzy nie mają pieniędzy na zakup tego, czego potrzebują” - wyjaśnił

Ceny ziaren kawy rosną na światowym runku

Podwyżki cen kawy wynikają ze spadku produkcji w ważnych regionach uprawy kawy, szczególnie w Brazylii, będącej czołowym producentem, co ogranicza dostępność ziaren. „Nikt nie chce ryzykować, nikt nie kupuje na przyszłą dostawę, wszystko odbywa się z tu i teraz” — powiedział Reuterowi jeden z brokerów kawy, prosząc o zachowanie anonimowości. Firmy przetwórcze kupują tylko to co w danej chwili jest niezbędne i unikają gromadzenia zapasów. Wiele ostatnich transakcji w Brazylii, jak powiedział, było przeprowadzanych w bardzo konserwatywny sposób. „Zamykasz umowę, a potem masz siedem dni, aby udać się do gospodarstwa lub magazynu i odebrać kawę. Sprawdzasz jakość i jeśli jest OK, dokonujesz płatności na stronie i odjeżdżasz z kawą” - wyjaśnił agencji.