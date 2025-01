Nowy kodeks ma zostać opublikowany we wszystkich lokalach sieci w Ameryce Północnej, a pracownicy zostaną przeszkoleni, jak radzić sobie z gośćmi łamiącymi przepisy. Osoby, które mimo próśb personelu odmówią opuszczenia lokalu, mogą zostać wyprowadzone przez policję.

To radykalny zwrot w polityce Starbucksa, który w 2018 roku wprowadził otwarty dostęp do swoich sklepów i toalet dla wszystkich. Decyzja ta została wtedy podjęta w reakcji na kontrowersyjne aresztowanie dwóch czarnoskórych mężczyzn w jednym z lokali sieci w Filadelfii. Policja pojawiła się na wezwanie pracowników kawiarni i trzykrotnie prosiła mężczyzn, by opuścili lokal. Ci odmówili tłumacząc, że czekają na przyjaciela. Zostali wówczas skuci w kajdanki i aresztowani.