Donald Trump
Foto: REUTERS
Ankieta rozesłana do wszystkich naszych subskrybentów dała jednoznaczne wyniki. Przeciwko udziałowi Polski w Radzie Pokoju jest aż 86,88 proc. osób, które udzieliły na nią odpowiedzi. Za dołączeniem do ciała sygnowanego przez prezydenta USA Donalda Trumpa jest 11,25 proc., a nie ma zdania 1,88 proc. osób. W ankiecie wzięło udział 160 naszych subskrybentów.
Wyniki badania różnią się nieco od opinii ogółu Polaków. Np. w badaniu przeprowadzonym na zlecenie portalu rp.pl przez SW Research na udział w przedsięwzięciu Donalda Trumpa zgadzało się 24,6 proc. respondentów, przeciwne zdanie prezentowało 42,2 proc., a 19,1 proc. nie miało zdania. Ale też 14,1 proc. ankietowanych w ogóle nie słyszało o tej instytucji.
Państwa, które przyjęły zaproszenie do udziału w Radzie Pokoju
Foto: PAP
– Wraz z wiekiem maleje poparcie dla przystąpienia Polski do Rady Pokoju Donalda Trumpa – odpowiedź „nie” wskazało 25 proc. badanych w wieku do 24 lat, 35 proc. w grupie 25-34 lata, 45 proc. wśród osób w wieku 35-49 lat oraz 46 proc. respondentów powyżej 50. roku życia. Osoby przeciwne przystąpieniu Polski do Rady Pokoju posiadają najczęściej wyższe wykształcenie – 48 proc. w tej grupie – skomentowała wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.
Przypomnijmy, że Rada Pokoju została zainaugurowana w czasie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos przez prezydenta USA. W uroczystości wziął udział prezydent Karol Nawrocki, ale nie wszedł do grona jej członków założycieli. Przed powołaniem Rady premier Donald Tusk przypomniał, że w Polsce decyzję o przystąpieniu kraju do organizacji międzynarodowych podejmuje rząd, a następnie ratyfikuje je parlament. Zasygnalizował też, że w Sejmie może odbyć się debata na ten temat, ale nim to nastąpiło propozycja znalazła się w programie najbliższego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
Powołanie Rady Pokoju zasygnalizowane zostało w porozumieniu pokojowym przygotowanym przez administrację USA dla Izraela i Hamasu. Jej celem miałoby być nadzorowanie porozumienia oraz odbudowa zniszczonej w czasie wojny izraelsko-palestyńskiej Strefy Gazy. Trump stanął na czele Rady, a z jego wypowiedzi wynika, że mogłaby się zająć rozwiązywaniem także innych konfliktów. Warunkiem przystąpienia do Rady (w charakterze stałego członka) miałoby być wpłacenie przez uczestnika co najmniej 1 mld dol. Do instytucji tej Trump zaprosił Rosję i Białoruś, ale nie zostały one członkami założycielami organizacji. Do Rady Pokoju nie planują wejść m.in. Francja, Wielka Brytania, Norwegia, Szwecja, Kanada.
Po utworzeniu Rady Pokoju pojawiły się nieoficjalne informacje, że prezydent Nawrocki miał zaproponować Trumpowi wejście Polski do tej instytucji w zamian za utworzenie stałej bazy wojsk USA w naszym kraju.
Dyskusja wokół wejścia do tej organizacji podzieliła scenę polityczną – „za” jest Prawo i Sprawiedliwość, a także środowisko skupione wokół prezydenta Nawrockiego. Prezes PiS Jarosław Kaczyński stwierdził, że przynależność do Rady sprawi, że staniemy się częścią organizacji, w której będą zapadały ważne z perspektywy polityki światowej decyzje. Karol Nawrocki argumentował, że byłoby to ważne dla utrzymania dobrych relacji z USA, ale jednocześnie zdystansował się do ewentualnego udziału w tym gremium putinowskiej Rosji. Kaczyński przekonywał, że Polskę stać na to, by wpłacić miliard dolarów wymagany do zostania stałym członkiem Rady.
Czytaj więcej
Konfederacja Korony Polskiej na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego? Partia Grzegorza Brauna rośnie...
Krytyczny jest wicepremier, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski (KO), który kwestionuje koszty budżetowe, pytając, dlaczego podatnicy mieliby finansować odbudowę Gazy, której Polska nie zniszczyła. Podkreśla też niejasny status prawny Rady, zaś zaproszenie do niej Putina uważa za absurdalne. Z kolei marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica) zwraca uwagę, że taka Rada destabilizowałaby już istniejące instytucje, np. UE, NATO, ONZ i WHO.
– Polska powinna pamiętać, że był taki strateg Kwintus Fabiusz Maksimus, który kierował się strategią kunktatorską. My musimy prowadzić kunktatorską politykę przedłużania, sprawdzenia, w którą stronę to pójdzie – komentował debatę wokół Rady Pokoju gen. prof. Stanisław Koziej, były szef BBN w RMF FM. – Jesteśmy między młotem a kowadłem – stwierdził i dodał, że Polska nie może zrażać USA jednoznacznym odrzuceniem projektu, a z drugiej strony nie powinna wchodzić w coś, co będzie „ostatecznie rozwalać ONZ i RB ONZ”.
