Rzeczpospolita
Publicystyka
Reklama

Bogusław Chrabota: Ciszej nad tą trumną? Spór, który spolaryzował Polskę

Gdyby pokusić się o bilans zeszłotygodniowej awantury wywołanej przez stanowisko marszałka Czarzastego i doprowadzonej do stanu wrzenia po serii postów na platformie X ambasadora Toma Rose'a, to najlepszą konkluzją byłaby sugestia: ciszej nad tą trumną.

Publikacja: 08.02.2026 12:50

Bogusław Chrabota: Ciszej nad tą trumną? Spór, który spolaryzował Polskę

Foto: PAP/Piotr Nowak

Bogusław Chrabota

Sprawa nie jest prosta. Mimo że rzecz dotyczyła słów, możliwe, że nazbyt pochopnych, ich efektem są twarde fakty. Otóż z jednej strony mamy list marszałka wysłany do pierwotnych nadawców, w którym lider polskiego parlamentaryzmu i druga osoba w państwie stanowczo i jednoznacznie odmawia poparcia kandydatury Donalda Trumpa do pokojowego Nobla. To fakt polityczny, którego cofnąć ani zmienić się nie da.

Reklama
Reklama

Włodzimierz Czarzasty zdania nie zmieni i wskutek tego jego relacje instytucjonalne z Republikanami i administracją Trumpa są spalone. Wymierzył amerykańskiemu prezydentowi siarczysty policzek i zakpił z jego ambicji, co w kręgach Donalda Trumpa  jest rozumiane nie tyle jako obnażenie chorobliwej próżności prezydenta, co trwałe wpisanie się na listę jego osobistych wrogów.

Z drugiej strony jest jednak ambasador Tom Rose. Ten bez wątpienia, po słowach Czarzastego konsultował się z Waszyngtonem, a jego odpowiedź nie była przypadkowa. Zostaje tylko pytanie: na jakim szczeblu odbywały się te konsultacje, ale zapewne na tyle wysokim, że postanowił wyjść z roli ambasadora i zainwestować w swoją polityczną przyszłość. Nawet jeśli jego słowa nie dotarły bezpośrednio do Donalda Trumpa, to Rose może liczyć na aprobatę. Bo właśnie takich zachowań wymaga gospodarz Białego Domu w dobie bezprzykładnego w USA serwilizmu.

Co zyskał na aferze z Rosem Włodzimierz Czarzasty? 

 Tom Rose swoją reakcją spolaryzował Polaków i wpisał się w konflikt pomiędzy rządzącą koalicją, opozycją i prezydentem. Zapewnił polityczne punkty lewicy i zapewne spalił, przynajmniej na krótką metę polską dyskusję o możliwości przystąpienia do Rady Pokoju prezydenta Trumpa.

Wracając do głównego wątku, wypada raz jeszcze podkreślić nieodwracalność całej sytuacji. Włodzimierz Czarzasty – proszę wybaczyć język politycznych uproszczeń – po tym, jak zbudował się na bohaterskim oporze wobec potraktowania Polski „jako bantustanu”, swojej narracji ani politycznego kursu nie zmieni. Co więcej, najbliższe sondaże mogą go upewnić, że wyczuł społeczne nastroje zapewniając sobie i swojej formacji tak potrzebne punkty. Ambasador Tom Rose przeciwnie. Po wyjątkowo dobrych ocenach inauguracji swojej misji w Warszawie, dziś będzie musiał się zmierzyć ze stygmatyzacją w roli amerykańskiego „namiestnika”. W kraju szczególnie czułym na kwestię suwerenności to sytuacja wyjątkowo niekomfortowa, bo budząca najgorsze skojarzenia.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Karol Nawrocki
Opinie polityczno - społeczne
Karol Nawrocki otwiera wiele frontów i traci, stając ślepo po stronie Donalda Trumpa

Rose swoją reakcją  na dodatek spolaryzował Polaków i wpisał się w konflikt pomiędzy rządzącą koalicją, opozycją i prezydentem. Zapewnił polityczne punkty lewicy i zapewne spalił, przynajmniej na krótką metę polską dyskusję o możliwości przystąpienia do Rady Pokoju prezydenta Trumpa.

Afera Rose'a a kwestia obecności Polski w Radzie Pokoju

Po tej akcji każdy głos w sprawie wsparcia inicjatywy Trumpa będzie uznawany za dowód uległości wobec Amerykanów i politycznego kapitulanctwa. Dla większości Polaków – rzecz nie do przyjęcia. Zapewne dlatego przed debatą na temat wejścia Polski do inicjatywy Trumpa podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego Donald Tusk jest w lepszej sytuacji niż Karol Nawrocki i konsekwentnie proamerykańscy liderzy PiS. 

Karol Nawrocki nie ma możliwości wykazania się wobec Amerykanów sprawczością, a jego próby przekonywania do udziału w Radzie przy dzisiejszych nastrojach społecznych są skazane na porażkę. Paradoksalnie – jedyna nadzieja w ministrze spraw zagranicznych Radosławie Sikorskim. Na szczęście dla nas podczas całej awantury przebywał w Waszyngtonie, gdzie zapewne tłumaczył swoim partnerom kulisy całego zamieszania.

A nie są one specjalnie skomplikowane. Należy się więc spodziewać, że m.in. dzięki niemu sprawa nie zaważy w relacjach na linii Warszawa – Waszyngton. Donald Trump to wszak nie tylko ego, ale przede wszystkim pojmowanie świata w kategoriach biznesu. A ten w relacjach dwustronnych jest niezagrożony.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Osoby Włodzimierz Czarzasty Donald Trump Karol Nawrocki Tom Rose
Włodzimierz Czarzasty i Tom Rose
Komentarze
Artur Bartkiewicz: Czy ambasador Tom Rose pomoże Włodzimierzowi Czarzastemu budować silną Lewicę?
Michał Szułdrzyński: Dyplomatyczne zwarcie ambasadora USA i marszałka Sejmu. Komu szkodzi spór o Tru
Komentarze
Michał Szułdrzyński: Dyplomatyczne zwarcie ambasadora USA i marszałka Sejmu. Komu szkodzi spór o Trumpa
Mateusz Sochowicz podczas oficjalnego treningu olimpijskiego
Komentarze
Mirosław Żukowski: Trudna radość z olimpijskiej zimy
Włodzimierz Czarzasty
Komentarze
Bogusław Chrabota: Niefortunny komunikat ambasadora Rose'a
Amerykański bombowiec strategiczny B-52 w eskorcie myśliwców
Komentarze
Rusłan Szoszyn: Koniec New START to zła wiadomość dla Rosji i szansa dla Donalda Trumpa
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama