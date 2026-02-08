Aktualizacja: 08.02.2026 16:22 Publikacja: 08.02.2026 12:50
Foto: PAP/Piotr Nowak
Sprawa nie jest prosta. Mimo że rzecz dotyczyła słów, możliwe, że nazbyt pochopnych, ich efektem są twarde fakty. Otóż z jednej strony mamy list marszałka wysłany do pierwotnych nadawców, w którym lider polskiego parlamentaryzmu i druga osoba w państwie stanowczo i jednoznacznie odmawia poparcia kandydatury Donalda Trumpa do pokojowego Nobla. To fakt polityczny, którego cofnąć ani zmienić się nie da.
Włodzimierz Czarzasty zdania nie zmieni i wskutek tego jego relacje instytucjonalne z Republikanami i administracją Trumpa są spalone. Wymierzył amerykańskiemu prezydentowi siarczysty policzek i zakpił z jego ambicji, co w kręgach Donalda Trumpa jest rozumiane nie tyle jako obnażenie chorobliwej próżności prezydenta, co trwałe wpisanie się na listę jego osobistych wrogów.
Z drugiej strony jest jednak ambasador Tom Rose. Ten bez wątpienia, po słowach Czarzastego konsultował się z Waszyngtonem, a jego odpowiedź nie była przypadkowa. Zostaje tylko pytanie: na jakim szczeblu odbywały się te konsultacje, ale zapewne na tyle wysokim, że postanowił wyjść z roli ambasadora i zainwestować w swoją polityczną przyszłość. Nawet jeśli jego słowa nie dotarły bezpośrednio do Donalda Trumpa, to Rose może liczyć na aprobatę. Bo właśnie takich zachowań wymaga gospodarz Białego Domu w dobie bezprzykładnego w USA serwilizmu.
Wracając do głównego wątku, wypada raz jeszcze podkreślić nieodwracalność całej sytuacji. Włodzimierz Czarzasty – proszę wybaczyć język politycznych uproszczeń – po tym, jak zbudował się na bohaterskim oporze wobec potraktowania Polski „jako bantustanu”, swojej narracji ani politycznego kursu nie zmieni. Co więcej, najbliższe sondaże mogą go upewnić, że wyczuł społeczne nastroje zapewniając sobie i swojej formacji tak potrzebne punkty. Ambasador Tom Rose przeciwnie. Po wyjątkowo dobrych ocenach inauguracji swojej misji w Warszawie, dziś będzie musiał się zmierzyć ze stygmatyzacją w roli amerykańskiego „namiestnika”. W kraju szczególnie czułym na kwestię suwerenności to sytuacja wyjątkowo niekomfortowa, bo budząca najgorsze skojarzenia.
Czytaj więcej
Polski prezydent, który ma łatwość w krytykowaniu innych polityków i międzynarodowych sojuszników...
Rose swoją reakcją na dodatek spolaryzował Polaków i wpisał się w konflikt pomiędzy rządzącą koalicją, opozycją i prezydentem. Zapewnił polityczne punkty lewicy i zapewne spalił, przynajmniej na krótką metę polską dyskusję o możliwości przystąpienia do Rady Pokoju prezydenta Trumpa.
Po tej akcji każdy głos w sprawie wsparcia inicjatywy Trumpa będzie uznawany za dowód uległości wobec Amerykanów i politycznego kapitulanctwa. Dla większości Polaków – rzecz nie do przyjęcia. Zapewne dlatego przed debatą na temat wejścia Polski do inicjatywy Trumpa podczas Rady Bezpieczeństwa Narodowego Donald Tusk jest w lepszej sytuacji niż Karol Nawrocki i konsekwentnie proamerykańscy liderzy PiS.
Karol Nawrocki nie ma możliwości wykazania się wobec Amerykanów sprawczością, a jego próby przekonywania do udziału w Radzie przy dzisiejszych nastrojach społecznych są skazane na porażkę. Paradoksalnie – jedyna nadzieja w ministrze spraw zagranicznych Radosławie Sikorskim. Na szczęście dla nas podczas całej awantury przebywał w Waszyngtonie, gdzie zapewne tłumaczył swoim partnerom kulisy całego zamieszania.
A nie są one specjalnie skomplikowane. Należy się więc spodziewać, że m.in. dzięki niemu sprawa nie zaważy w relacjach na linii Warszawa – Waszyngton. Donald Trump to wszak nie tylko ego, ale przede wszystkim pojmowanie świata w kategoriach biznesu. A ten w relacjach dwustronnych jest niezagrożony.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Włodzimierz Czarzasty swoimi ostatnimi działaniami pokazuje, że fotel marszałka Sejmu nie ma być zwieńczeniem je...
Gest ambasadora USA Toma Rose’a wielu – i słusznie – uznało za ingerencję w polską politykę i suwerenność. Jedna...
Zimowe igrzyska olimpijskie właśnie się zaczynają, ale podniecenia nimi nie widać, jakbyśmy zdawali sobie sprawę...
Ambasador Stanów Zjednoczonych Tom Rose odezwał się do Polaków językiem Repnina. Ale i Włodzimierz Czarzasty nie...
Trwająca od czterech lat wojna z Ukrainą wykańcza gospodarkę Rosji. Nowy nuklearny wyścig zbrojeń z USA, możliwy...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas