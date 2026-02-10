Wydawca dziennika „Rzeczpospolita” rozwija platformę sprzedażową sklep.rp.pl. Do oferty serwisu dołącza flagowy dziennik grupy: „Rzeczpospolita”. Od teraz czytelnicy mogą zamawiać nie tylko kwartalniki „Podróże”, „Nauka”, „Historia”, tygodnik „Plus Minus” oraz specjalistyczne poradniki, ale również codzienną prasę – z szybką i wygodną dostawą do maszyn Paczkomat InPost. To pierwszy wydawca w Polsce, który to umożliwia.

Rozszerzenie oferty to kolejny krok w rozwoju sklep.rp.pl jako miejsca, które łączy wygodę zakupów online z dostępem do tradycyjnej prasy drukowanej. Platforma umożliwia zamawianie publikacji w kilku prostych krokach, zarówno dla stałych czytelników, jak i osób kupujących pojedyncze wydania.

– Rozszerzenie oferty sklep.rp.pl o dziennik „Rzeczpospolita” to kolejny etap rozwoju naszej dystrybucji. Chcemy maksymalnie ułatwić dostęp do prasy drukowanej – zarówno stałym czytelnikom, jak i osobom, które kupują pojedyncze numery. Dzięki dostawie InPost możemy połączyć codzienną lekturę z wygodą zakupów online i elastycznym odbiorem – mówi Maciej Maciejowski, prezes zarządu Gremi Media S.A., wydawcy „Rzeczpospolitej”.

Zamówienia ze sklep.rp.pl mogą być dostarczane do maszyn Paczkomat dzięki współpracy z InPost – największym w Polsce operatorem automatów paczkowych i usług kurierskich.

Wydawcą „Rzeczpospolitej” jest Gremi Media S.A. W portfolio grupy medialnej znajdują się także dziennik „Parkiet”, miesięcznik „Wieści Rolnicze”, kwartalniki „Rzeczpospolita Nauka”, „Rzeczpospolita Podróże” i „Historia”, a także serwisy internetowe odwiedzane przez ponad 7,1 mln użytkowników miesięcznie (dane za maj 2025 r. wg badania Mediapanel/Gemius PBI). Do kluczowych serwisów należą: rp.pl, zyciewarszawy.pl, parkiet.com, wiescirolnicze.pl, historia.uwazamrze.pl oraz serwisy branżowe, takie jak zdrowie.rp.pl, edukacja.rp.pl, moto.rp.pl, cyfrowa.rp.pl czy sukces.rp.pl.