Zwolnił setki osób i odchodzi. Burza wokół szefa „The Washington Post”

Prezes „The Washington Post” ustępuje ze stanowiska – poinformowała gazeta – zaledwie kilka dni po tym, jak przeprowadził program masowych zwolnień dziennikarzy. W wiadomości do pracowników William Lewis napisał, że to właściwy moment, by odejść, oraz że podjęto „trudne decyzje”, aby zapewnić przyszłość tytułu – pisze BBC.

Publikacja: 08.02.2026 13:37

Foto: Carlotta Cardana/Bloomberg

Urszula Lesman

„Chcę podziękować Jeffowi Bezosowi za jego wsparcie i przywództwo podczas mojej kadencji jako CEO i wydawcy. Ta instytucja nie mogła mieć lepszego właściciela” – napisał Lewis w liście.

W środę 4 lutego dziennik ogłosił redukcję jednej trzeciej zatrudnienia – pracę straciło ponad 300 dziennikarzy, co znacząco ograniczy relacjonowanie sportu i wiadomości międzynarodowych. Decyzja została potępiona przez wielu dziennikarzy i wywołała krytykę pod adresem miliardera Jeffa Bezosa, właściciela gazety.

Pracownicy „Washington Post” otwarcie buntują się przeciwko Jeffowi Bezosowi

Redaktor naczelny Matt Murray zapewniał, że cięcia przyniosą „stabilność”. Jeff D’Onofrio, który dołączył do gazety w ubiegłym roku jako dyrektor finansowy, będzie pełnił obowiązki wydawcy i prezesa – poinformował „Washington Post”, informując o odejściu Lewisa.

Kontrowersyjne działania Williama Lewisa w „The Post”

William Lewis, były dyrektor generalny Dow Jones i wydawca „Wall Street Journal”, objął stanowisko w „Washington Post” w 2023 r.

Jego działania były krytykowane przez prenumeratorów i pracowników, gdy próbował odwrócić finansowe straty dziennika. W czwartek 5 lutego przed siedzibą gazety w Waszyngtonie protestowały setki osób po masowych zwolnieniach, które objęły m.in. cały zespół zajmujący się Bliskim Wschodem oraz korespondentkę ds. Ukrainy pracującą w Kijowie.

Foto: Kent Nishimura/Bloomberg

Marty Baron, redaktor naczelny „Post” do 2021 r., powiedział, że tegoroczne cięcia należą do „najczarniejszych dni w historii jednej z największych organizacji medialnych świata”.

Katie Mettler, była przewodnicząca Washington Post Guild – związku zawodowego pracowników dziennika – powiedziała „The New York Times”: „Cieszę się, że Will Lewis został zwolniony. Żałuję, że nie stało się to, zanim zwolnił wszystkich moich przyjaciół”.

Foto: REUTERS/Ken Cedeno

Odejście Lewisa to kolejny wstrząs w „The Washington Post”

Odejście Lewisa to kolejny wstrząs dla czołowego amerykańskiego dziennika, który w ostatnich latach doświadczał serii redukcji zatrudnienia i kontrowersyjnych decyzji redakcyjnych.

Krótko przed wyborami prezydenckimi w USA w 2024 r. Bezos, założyciel Amazona, zerwał z wieloletnią tradycją, decydując, że gazeta nie poprze żadnego kandydata. Od lat 70. dziennik popierał kandydatów w większości wyborów prezydenckich – wszyscy byli Demokratami. Ta decyzja wywołała falę krytyki i doprowadziła do utraty dziesiątek tysięcy prenumeratorów.

„The Washington Post” zwalnia pracowników. Dziennik szykuje się na drugą kadencję Trumpa

W lutym zeszłego roku ze stanowiska zrezygnował redaktor działu opinii, gdy Bezos zdecydował się skoncentrować sekcję komentarzy na „wolnościach osobistych i wolnym rynku”. Bezos, który kupił gazetę w 2013 r., zapowiedział, że teksty sprzeczne z tymi poglądami nie będą publikowane.

W styczniu 2025 r. z „The Washington Post” rozstała się Ann Telnaes, ceniona rysowniczka i ilustratorka (laureatka Nagrody Pulitzera), w reakcji na decyzję redakcji o niepublikowaniu jej karykatury przedstawiającej właściciela gazety, Jeffa Bezosa, oraz m.in. Marka Zuckerberga i Sama Altmana jako osoby składające hołd (i pieniądze) prezydentowi elektowi Donaldowi Trumpowi.

Kontrowersyjna przeszłość Williama Lewisa

Lewis, zanim trafił do „The Washington Post”, był wydawcą „The Wall Street Journal”, redaktorem „The Daily Telegraph” oraz wysokiej rangi menedżerem w imperium medialnym Ruperta Murdocha.

W grudniu 2023 r. National Public Radio (NPR) poinformowało, że Lewisa oskarżano o udział w próbach tuszowania części wątków afery podsłuchowej z początku lat 2010 w brytyjskich tabloidach należących do Murdocha. Lewis zaprzeczył jakimkolwiek nieprawidłowościom.

Trzęsienie ziemi na rynku mediów. Dymisja redaktor naczelnej „Washington Post”

Kilka miesięcy później NPR podało, że Lewis próbował odwieść redakcję od publikacji tamtego materiału, oferując wywiad w zamian za jego wstrzymanie – przypomina CNN.

Te doniesienia, wraz z twierdzeniami, że Lewis zablokował także przygotowywany przez „Post” artykuł na temat zarzutów (czemu również zaprzeczył), wzbudziły w redakcji gazety obawy dotyczące etyki dziennikarskiej nowego wydawcy.

Media Osoby Donald Trump Jeff Bezos The Washington Post Donald Trump - druga kadencja
