Z tego artykułu się dowiesz: Jakie były przyczyny odejścia prezesa „Washington Post”?

Jak zredukowano zatrudnienie w „Washington Post” i jakie były tego konsekwencje?

Jaka była reakcja dziennikarzy na masowe zwolnienia w redakcji?

Dlaczego Jeff Bezos zdecydował się na zmianę polityki redakcyjnej gazety?

„Chcę podziękować Jeffowi Bezosowi za jego wsparcie i przywództwo podczas mojej kadencji jako CEO i wydawcy. Ta instytucja nie mogła mieć lepszego właściciela” – napisał Lewis w liście.

W środę 4 lutego dziennik ogłosił redukcję jednej trzeciej zatrudnienia – pracę straciło ponad 300 dziennikarzy, co znacząco ograniczy relacjonowanie sportu i wiadomości międzynarodowych. Decyzja została potępiona przez wielu dziennikarzy i wywołała krytykę pod adresem miliardera Jeffa Bezosa, właściciela gazety.

Redaktor naczelny Matt Murray zapewniał, że cięcia przyniosą „stabilność”. Jeff D’Onofrio, który dołączył do gazety w ubiegłym roku jako dyrektor finansowy, będzie pełnił obowiązki wydawcy i prezesa – poinformował „Washington Post”, informując o odejściu Lewisa.