„The Washington Post” zwalnia pracowników. Dziennik szykuje się na druga kadencję Trumpa

- Sprawa z panem posłem (Marcinem) Romanowskim jest jasna: pan poseł (…) uciekł z kraju, ale pozostaje posłem, nikt ani nie pozbawił go mandatu, ani on sam się go nie zrzekł. Zdecydował, i obwieścił to publicznie, że nie będzie wykonywał mandatu posła na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w żaden sposób. W związku z powyższym musimy wyciągnąć konsekwencje z decyzji, którą pan poseł podjął - mówił po posiedzeniu Prezydium Sejmu marszałek Szymon Hołownia.