François Bayrou chce być wielki. Jak Pierre Mendès France

Camille Grand, były zastępca sekretarza generalnego NATO, przyznaje w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że szanse na przetrwanie rządu są minimalne. Musiałby po temu zmobilizować się cały blok centralny, a wielu posłów opozycji wstrzyma się od głosu.

Bayrou prowadzi jednak też własną grę. Jego wzorem jest Pierre Mendès France, premier w latach 1954-55, który choć stał na czele rządu przez ledwie siedem miesięcy, to przeszedł do historii jako znaczący polityk dzięki przeprowadzeniu poważnych reform, a przede wszystkim zakończeniu wojny w Indochinach i zainicjowaniu procesu dekolonizacji.

– Bayrou co prawda nie ma na swoim koncie specjalnych osiągnięć. Ale liczy, że Francuzi dostrzegą w nim jedynego sprawiedliwego, który powiedział im prawdę o stanie państwa i powierzą mu w wyborach prezydenckich w 2027 roku najwyższy urząd w państwie – uważa Grand.

Inna jest kalkulacja skrajnej prawicy. Ma ona nadzieję, że obalenie rządu skłoni Emmanuela Macrona do rozwiązania parlamentu, jak to zrobił latem zeszłego roku. W takim przypadku Marine Le Pen nie mogłaby co prawda ubiegać się o mandat deputowanego: zabrania jej tego wyrok sądu z marca za defraudację subwencji z Parlamentu Europejskiego. Ale liderka Zjednoczenia Narodowego mierzy znacznie wyżej. W czasie ostatnich wyborów jej ugrupowanie nie zdołało zdobyć większości w parlamencie, bo centrum i lewica zwarły szyki tworząc tzw. front republikański. Ale dziś oba bloki są skłócone. Może więc ZN, które w sondażach zbiera 36 proc. głosów, tym razem przejmie władzę? A Le Pen stanie się premierką?

Jean-Luc Mélenchon jest jeszcze bardziej ambitny. Co prawda sojusz lewicy (Nowy Front Ludowy), w którym radykalna Francja Niepokorna zajmuje najważniejsze miejsce, ma tylko 25 proc. w sondażach. Jednak Mélenchon po raz kolejny wezwał Macrona do złożenia dymisji. Ma nadzieję, że choć przytłaczająca większość Francuzów odnosi się do niego negatywnie, to jeśli przeszedłby z Le Pen do drugiej tury wyborów prezydenckich, wyborcy postawią jednak na niego. Działa w myśl zasady: im gorzej, tym lepiej. Już 10 września chce wesprzeć strajk generalny zapowiedziany pod hasłem „zablokujmy wszystko” (bloquons tout), który miałby pokazać, że Macron nie jest w stanie zapewnić minimalnego porządku w kraju.