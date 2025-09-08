Rzeczpospolita
Wydarzenia
Francja. Upadł rząd François Bayrou. Czy Macron mianuje kolejnego premiera?

Premier François Bayrou, czwarty szef francuskiego rządu w ciągu niespełna dwóch lat, decyzją parlamentu nie otrzymał wotum zaufania.

Publikacja: 08.09.2025 19:08

François Bayrou

François Bayrou

Foto: Reuters, Benoit Tessier

Agnieszka Kazimierczuk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są konsekwencje polityczne i gospodarcze upadku rządu Francji?
  • Czy prezydent Emmanuel Macron zdecyduje się na mianowanie nowego premiera?
  • Jakie możliwości rozważają francuscy politycy w związku z obecną sytuacją polityczną?

Francuscy parlamentarzyści zdecydowali o nieudzieleniu wotum zaufania rządowi François Bayrou.  Trzystu sześćdziesięciu czterech parlamentarzystów zagłosowało za odsunięciem Bayrou od władzy, a 194 go poparło.

We wtorek rano Bayrou złoży dymisję na ręce prezydenta Macrona. 

Upadek rządu mniejszościowego zapowiada dalsze pogłębienie się paraliżu politycznego i gospodarczego w jednym z kluczowych państw strefy euro. 

Głosowanie nad wotum zaufania odbyło się po debacie, w której premier Bayrou wygłosił przemówienie otwierające, a następnie wypowiedzieli się przedstawiciele wszystkich ugrupowań politycznych. Liderzy opozycji zapowiadali wcześniej twardą postawę i byli zdecydowani na odsunięcie Bayrou od władzy. 

Rząd Bayrou upada w krytycznym momencie dla Europy, która potrzebuje jedności wobec wyzwań takich jak wojna Rosji przeciwko Ukrainie, rosnąca dominacja Chin oraz napięcia handlowe z USA. Francja boryka się z poważnym zadłużeniem publicznym, które sięga 113,9 proc.  PKB, a deficyt budżetowy jest niemal dwukrotnie wyższy niż limit 3 proc.  ustalony przez Unię Europejską. 

Czy będą wybory? 

Macron i politycy z partii centrowych i konserwatywnych uważają, że przedterminowe wybory nie rozwiążą kryzysu, twierdzą dwa źródła, na które powołuje się Reuters. 

Z kolei ich przeprowadzenia domaga się szefowa przodującego w sondażach Zgromadzenia Narodowego, Marine Le Pen. 

Według nieoficjalnych informacji prezydent Macron skłania się ku mianowaniu kolejnego premiera – piątego od stycznia 2024 roku – ale nowy premier musiałby stawić czoła temu samemu, nieugiętemu parlamentowi. Podobnie stałoby się z rządem technicznym złożonym z urzędników służby cywilnej.

Macron ma zamiar  kontynuować rozmowy z socjalistami, którzy zaproponowali kontrbudżet,  m.in. nakładający podatek w wysokości co najmniej 2 proc. na majątek osobisty przekraczający 100 milionów euro i generowałby oszczędności w wysokości 22 miliardów euro, co jednak  byłoby trudne do pogodzenia z programem reform probiznesowych prezydentury Macrona.

Narastające napięcia społeczne

Sytuacja polityczna nakłada się na rosnące napięcia społeczne. Ruchy społeczne, m.in. powstałe w internecie, nawołują do "zablokowania wszystkiego" w środę 10 września, natomiast związki zawodowe przygotowują akcje protestacyjne na 18 września w odpowiedzi na planowane cięcia budżetowe. Władze, w tym prezydent Macron, wykluczają rozwiązanie parlamentu, co oznacza dalsze trwanie obecnego kryzysu.

Czytaj więcej

– Musimy sobie odpowiedzieć na fundamentalne pytanie: czy konieczne jest pilne uzdrowienie finansów
Polityka
Francja już tylko dryfuje. Czy to zmierzch V Republiki?

Po  upadku rządu prezydent Emmanuel Macron stoi przed wyzwaniem powołania nowego premiera, co może oznaczać kolejną zmianę szefa rządu i dalszą niepewność polityczną.

Rośnie prawdopodobieństwo, że kolejnym kandydatem na premiera będzie polityk z lewicowej Partii Socjalistycznej (PS). Jednak kandydat taki stanie przed trudnym zadaniem zbudowania kompromisu zarówno z liberalnym blokiem prezydenta Macrona, jak i z prawicową opozycją, które mają odmienne wizje dotyczące m.in. podatków i cięć wydatków. Partie prawicowe, w tym konserwatywni Republikanie, są sceptycznie nastawione do premiera z lewicowych szeregów.

Ostatnie sondaże wskazują, że gdyby doszło do przedterminowych wyborów, władzę we Francji mogłoby przejąć Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen, które wraz z sojusznikami zyskałoby 33 proc. głosów. Ugrupowanie prezydenta Macrona,  Renaissance  – 15 proc.

Miejsca Regiony Europa Francja Osoby François Bayrou

