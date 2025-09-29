Aktualizacja: 29.09.2025 15:43 Publikacja: 29.09.2025 14:55
Pojawienie się tajemniczych dronów zakłóciły działanie m.in. lotniska w Aalborgu
Foto: REUTERS
Skierowanie do Danii żołnierzy i systemów antydronowych to pokłosie pojawienia się w ubiegłym tygodniu tajemniczych dronów w pobliżu duńskich lotnisk, co doprowadziło do czasowego zawieszenia działania lotnisk w Kopenhadze i Aalborgu. Rząd Danii określił aktywność dronów mianem ataku hybrydowego. Nie przesądził jednak, że za pojawieniem się dronów stała Rosja, choć premier Mette Frederiksen tego nie wykluczyła. Łącznie drony pojawiły się w pobliżu sześciu duńskich lotnisk, w tym w pobliżu lotniska w Skrydstrup, gdzie stacjonują duńskie myśliwce F-16 i F-35.
– Nie może być wątpliwości, że wszystko wskazuje na to, że jest to działanie profesjonalnego aktora, jeśli mówimy o tak konsekwentnej operacji w wielu miejscach, praktycznie w tym samym czasie – mówił w ubiegły czwartek szef resortu obrony Danii Troels Lund Poulsen.
Poulsen zapewnił, że duńska armia dysponuje możliwościami pozwalającymi strącić drony, ale – jak dodał – nie stwarzały one bezpośredniego zagrożenia militarnego dla Danii „na tym etapie”. Z kolei naczelny dowódca sił zbrojnych Danii gen. Michael Hyldgaard poinformował, że drony nie zostały zestrzelone, ponieważ armia oceniła, że nie zagrażają mieszkańcom kraju. Jak dodał, duńskie siły zbrojne dokonują ciągłej oceny sytuacji w przypadku takich incydentów.
Kreml zaprzecza, jakoby miał coś wspólnego z pojawieniem się dronów nad Danią.
Dania zapewniła, że zwiększyła bezpieczeństwo swojej przestrzeni powietrznej przed przyjazdem do kraju europejskich przywódców.
Szwedzki premier Ulf Kristersson napisał w serwisie X, że Szwecja wyśle systemy antydronowe do Danii. Szwecja miała też wysłać do Danii systemy radarowe, które mają pomóc w wykrywaniu obiektów powietrznych.
Ponadto funkcjonariuszy wysyła do Danii, na prośbę strony duńskiej, szwedzka policja. Bezpieczeństwa w czasie środowego i czwartkowego szczytu w Danii pilnować będą również funkcjonariusze policji, którzy przyjadą z Norwegii.
Francja zapowiedziała wysłanie do Danii lekkiego, wielozadaniowego śmigłowca AS550 Fennec oraz 35-osobowego zespołu, który ma pomóc w działaniach antydronowych.
Tymczasem Niemcy mają skierować do Kopenhagi ok. 40 żołnierzy, którzy będą pomagać w wykrywaniu i identyfikowaniu dronów oraz w obronie przeciwko nim – poinformował rzecznik niemieckiego rządu. Niemieccy żołnierze wysłani do Danii w ramach tej misji pozostaną w tym kraju do 7 października – wynika z przekazanych przez rzecznika niemieckiego rządu informacji.
W niedzielę Dania zakazała lotów cywilnych dronów, po tym jak drony zauważono w pobliżu kilku obiektów wojskowych w różnych częściach kraju.
NATO poinformowało w sobotę, że w ramach prowadzonej w rejonie Morza Bałtyckiego misji „Baltic Sentry” (pol. Bałtycka Straż) skieruje w rejon Morza Bałtyckiego nowe środki pozwalające na rozpoznanie i wykrywanie dronów oraz co najmniej jedną dodatkową fregatę uzbrojoną w broń przeciwlotniczą. Decyzja została podjęta w związku z pojawieniem się dronów nad Danią.
