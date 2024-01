Bill Clinton próbował blokować publikacje na temat Epsteina? Nowe dokumenty

Clinton zaprzecza, jakoby wiedział o czynach przestępczych, których dopuszczał się Epstein i Maxwell.



Tymczasem w 2011 roku, w czasie wymiany korespondencji między Giuffre a byłą dziennikarką „Mail of Sunday”, Sharon Churcher, jak wynika z opublikowanych dokumentów sądowych, padła sugestia, że Clinton udał się do redakcji magazynu „Vanity Fair” i formułował groźby, by redakcja nie publikowała artykułów na temat handlu żywym towarem przez „jego dobrego przyjaciela J.E.”.



Rzecznik Fundacji Clintona stwierdził jednak, powołując się na oświadczenie byłego redaktora naczelnego „Vanity Fair”, że „taki incydent zdecydowanie nie miał miejsca”



Epstein oferował dziewczęta „prezydentom, premierom, amerykańskim politykom”?

W dokumentach pojawia się też zeznanie anonimowej ofiary Epsteina, określonej jako Jane Doe nr 3, która twierdzi, że była kierowana przez Epsteina „w celach seksualnych wielu wpływowym mężczyznom, w tym licznym amerykańskim politykom, przedstawicielom biznesowych elit, zagranicznym prezydentom, znanym premierom i innym liderom światowym".



Ghislaine Maxwell, córka magnata medialnego Roberta Maxwella, odsiaduje obecnie wyrok 20 lat więzienia za jej udział w wyszukiwaniu młodych dziewcząt dla Epsteina.