We wtorek 18 listopada 2025 w Muzeum Historii Polski w Warszawie odbędzie się Horizon4Poland’25. Wydarzenie skierowane jest do środowisk biznesowych i badawczych, chcących uczestniczyć w programie Horyzont Europa – najważniejszym programie finansowania badań i innowacji UE z budżetem 95,5 mld EUR na lata 2021-2027. Konferencja jest wspólnym przedsięwzięciem Branżowych Punktów Kontaktowych funkcjonujących w Sieci Badawczej Łukasiewicz. Patronat nad konferencją objęli: Komisja Europejska w Polsce oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Patronem medialnym jest dziennik Rzeczpospolita.

Publikacja: 30.10.2025 09:17

Horizon4Poland'25 – największy matchmaking w Polsce!

Głównym celem konferencji jest wzmocnienie udziału polskich podmiotów w programie Horyzont Europa. Hasłem tegorocznej konferencji jest: Polska w Horyzoncie Europa: Innowacje – Współpraca – Rozwój.

Marcin Kulasek, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w wywiadzie dla Forum Akademickiego z lipca br. podkreślił: „(…) Dzięki wsparciu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w NCBR oraz Branżowych Punktów Kontaktowych Sieci Badawczej Łukasiewicz nasi naukowcy są coraz lepiej przygotowani do składania wniosków. I już widać efekty: po 440 konkursach polskie podmioty zdobyły 503 mln euro na 1042 projekty – to ponad dwa razy więcej niż na analogicznym etapie programu Horyzont 2020.

Finansowanie w ramach Programu Horyzont Europa to nie tylko kwestia prestiżu, lecz przede wszystkim realna szansa na znaczące osiągnięcia naukowe i technologiczne, które są warunkiem utrzymania tempa rozwoju gospodarczego w Polsce.

–  Polska stoi dziś przed historyczną szansą, jaką daje nadchodząca perspektywa budżetowa Unii Europejskiej. Dlatego już teraz powinniśmy strategicznie przygotować się do programu Horyzont Europa 2.0, którego budżet ma wzrosnąć o 83% – uważa dr Hubert Cichocki, prezes Centrum Łukasiewicz. – Nasza przyszłość zależy od wzrostu innowacyjności, który pozwoli polskim przedsiębiorstwom awansować w globalnych łańcuchach wartości. W interesie Polski jest również wzmocnienie finansowania innowacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa, w tym technologii dual-use. Dlatego tak ważne są wydarzenia takie jak Horizon4Poland, a więc partnerska współpraca i strategiczne przygotowanie naukowców i przedsiębiorców do europejskiej rywalizacji o fundusze – podkreśla prezes Cichocki.

W ramach wydarzenia odbędą się liczne debaty i panele dyskusyjne dotyczące perspektyw i strategicznych zmian, które czekają program w nadchodzących latach. Wśród nich m.in.: wystąpienia prof. Jerzego Buzka i ministra Ignacego Niemczyckiego, debata na temat finansowania badań naukowych w kolejnej perspektywie budżetowej, panel “Z laboratorium na rynek – jak skutecznie transferować technologie na rynek?”, spotkania matchmakingowe, a także krótkie autoprezentacje i warsztaty tematyczne wspierające łączenie partnerów na kolejne nabory.

- „Porozmawiamy o tym jakie priorytety badawcze zyskają na znaczeniu oraz o tym, w jaki sposób Polska może skuteczniej wykorzystywać potencjał Horyzontu Europa w związku z tym, że na razie jesteśmy w tym obszarze płatnikiem netto: na każde euro wpłacone do Horyzontu, uzyskujemy 0,63 eurocenta zwrotu - mówi Michał Matlak, dyrektor Łukasiewicz – ITECH, instytutu będącego koordynatorem projektu „Branżowe Punkty Kontaktowe”. I dodaje: - „Chcemy, aby to była kluczowa dyskusja dla wszystkich, którzy współtworzą ekosystem B+R i innowacji w Polsce."

Link do rejestracji oraz agenda znajdują się na stronie: https://bpkhoryzont.pl/h4p25/

Partnerem wydarzenia jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii.

Konferencja realizowana będzie wyłącznie w formule stacjonarnej w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.

__________________________________________________________________________

Branżowe Punkty Kontaktowe działają w Sieci Badawczej Łukasiewicz w następujących lokalizacjach:

1.     Branżowy Punkt Kontaktowy Zrównoważona Gospodarka w Łukasiewicz – Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach,

2.     Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Medyczne i Zdrowie w Łukasiewicz – PORT Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii we Wrocławiu,

3.     Branżowy Punkt Kontaktowy Transformacja Cyfrowa w Łukasiewicz – Poznańskim Instytucie Technologicznym w Poznaniu,

4.     Branżowy Punkt Kontaktowy Inteligentna i Czysta Mobilność w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa w Warszawie,

5.     Branżowy Punkt Kontaktowy Przemysł 4.0 w Łukasiewicz – Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie, 

6.     Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia w Łukasiewicz – Warszawskim Instytucie Technologicznym w Warszawie.

Działalność BPK koordynuje Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii w Warszawie, którego zadaniem jest również monitorowanie otoczenia legislacyjnego związanego z programem Horyzont Europa.

Łukasiewicz – ITECH jest interdyscyplinarną jednostką badawczą specjalizującą się w obszarze nauki, technologii i innowacji (STI - Science, Technology, Innovation). Wspieramy proces tworzenia technologii poprzez maksymalizowanie ich potencjału i jednoczesne wskazywanie rozwiązań minimalizujących związane z nimi ryzyka – technology assessment. Łukasiewicz – ITECH jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz, która skupia 22 instytuty o łącznym potencjale 4500 pracowników naukowo-badawczych.

e-Wydanie