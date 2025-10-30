Horizon4Poland’25 – największy matchmaking w Polsce!

Aktualizacja: 30.10.2025 09:40 Publikacja: 30.10.2025 09:17
Głównym celem konferencji jest wzmocnienie udziału polskich podmiotów w programie Horyzont Europa. Hasłem tegorocznej konferencji jest: Polska w Horyzoncie Europa: Innowacje – Współpraca – Rozwój.
Marcin Kulasek, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w wywiadzie dla Forum Akademickiego z lipca br. podkreślił: „(…) Dzięki wsparciu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w NCBR oraz Branżowych Punktów Kontaktowych Sieci Badawczej Łukasiewicz nasi naukowcy są coraz lepiej przygotowani do składania wniosków. I już widać efekty: po 440 konkursach polskie podmioty zdobyły 503 mln euro na 1042 projekty – to ponad dwa razy więcej niż na analogicznym etapie programu Horyzont 2020.
Finansowanie w ramach Programu Horyzont Europa to nie tylko kwestia prestiżu, lecz przede wszystkim realna szansa na znaczące osiągnięcia naukowe i technologiczne, które są warunkiem utrzymania tempa rozwoju gospodarczego w Polsce.
– Polska stoi dziś przed historyczną szansą, jaką daje nadchodząca perspektywa budżetowa Unii Europejskiej. Dlatego już teraz powinniśmy strategicznie przygotować się do programu Horyzont Europa 2.0, którego budżet ma wzrosnąć o 83% – uważa dr Hubert Cichocki, prezes Centrum Łukasiewicz. – Nasza przyszłość zależy od wzrostu innowacyjności, który pozwoli polskim przedsiębiorstwom awansować w globalnych łańcuchach wartości. W interesie Polski jest również wzmocnienie finansowania innowacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa, w tym technologii dual-use. Dlatego tak ważne są wydarzenia takie jak Horizon4Poland, a więc partnerska współpraca i strategiczne przygotowanie naukowców i przedsiębiorców do europejskiej rywalizacji o fundusze – podkreśla prezes Cichocki.
W ramach wydarzenia odbędą się liczne debaty i panele dyskusyjne dotyczące perspektyw i strategicznych zmian, które czekają program w nadchodzących latach. Wśród nich m.in.: wystąpienia prof. Jerzego Buzka i ministra Ignacego Niemczyckiego, debata na temat finansowania badań naukowych w kolejnej perspektywie budżetowej, panel “Z laboratorium na rynek – jak skutecznie transferować technologie na rynek?”, spotkania matchmakingowe, a także krótkie autoprezentacje i warsztaty tematyczne wspierające łączenie partnerów na kolejne nabory.
- „Porozmawiamy o tym jakie priorytety badawcze zyskają na znaczeniu oraz o tym, w jaki sposób Polska może skuteczniej wykorzystywać potencjał Horyzontu Europa w związku z tym, że na razie jesteśmy w tym obszarze płatnikiem netto: na każde euro wpłacone do Horyzontu, uzyskujemy 0,63 eurocenta zwrotu - mówi Michał Matlak, dyrektor Łukasiewicz – ITECH, instytutu będącego koordynatorem projektu „Branżowe Punkty Kontaktowe”. I dodaje: - „Chcemy, aby to była kluczowa dyskusja dla wszystkich, którzy współtworzą ekosystem B+R i innowacji w Polsce."
Link do rejestracji oraz agenda znajdują się na stronie: https://bpkhoryzont.pl/h4p25/
Partnerem wydarzenia jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii.
Konferencja realizowana będzie wyłącznie w formule stacjonarnej w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym.
__________________________________________________________________________
Branżowe Punkty Kontaktowe działają w Sieci Badawczej Łukasiewicz w następujących lokalizacjach:
1. Branżowy Punkt Kontaktowy Zrównoważona Gospodarka w Łukasiewicz – Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach,
2. Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Medyczne i Zdrowie w Łukasiewicz – PORT Polskim Ośrodku Rozwoju Technologii we Wrocławiu,
3. Branżowy Punkt Kontaktowy Transformacja Cyfrowa w Łukasiewicz – Poznańskim Instytucie Technologicznym w Poznaniu,
4. Branżowy Punkt Kontaktowy Inteligentna i Czysta Mobilność w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa w Warszawie,
5. Branżowy Punkt Kontaktowy Przemysł 4.0 w Łukasiewicz – Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie,
6. Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia w Łukasiewicz – Warszawskim Instytucie Technologicznym w Warszawie.
Działalność BPK koordynuje Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii w Warszawie, którego zadaniem jest również monitorowanie otoczenia legislacyjnego związanego z programem Horyzont Europa.
Łukasiewicz – ITECH jest interdyscyplinarną jednostką badawczą specjalizującą się w obszarze nauki, technologii i innowacji (STI - Science, Technology, Innovation). Wspieramy proces tworzenia technologii poprzez maksymalizowanie ich potencjału i jednoczesne wskazywanie rozwiązań minimalizujących związane z nimi ryzyka – technology assessment. Łukasiewicz – ITECH jest częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz, która skupia 22 instytuty o łącznym potencjale 4500 pracowników naukowo-badawczych.
Patronat Rzeczpospolitej
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Głównym celem konferencji jest wzmocnienie udziału polskich podmiotów w programie Horyzont Europa. Hasłem tegorocznej konferencji jest: Polska w Horyzoncie Europa: Innowacje – Współpraca – Rozwój.
Marcin Kulasek, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w wywiadzie dla Forum Akademickiego z lipca br. podkreślił: „(…) Dzięki wsparciu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w NCBR oraz Branżowych Punktów Kontaktowych Sieci Badawczej Łukasiewicz nasi naukowcy są coraz lepiej przygotowani do składania wniosków. I już widać efekty: po 440 konkursach polskie podmioty zdobyły 503 mln euro na 1042 projekty – to ponad dwa razy więcej niż na analogicznym etapie programu Horyzont 2020.
Nvidia jako pierwsza spółka w historii przekroczyła wartość 5 bln USD. USA ograniczają obecność wojskową w Europ...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
O blisko jedną trzecią spadła liczba rosyjskich turystów przylatujących do Królewca na wypoczynek. Kawałek Rosji...
Transparentność nie może być bronią przeciwko spółkom. Równowaga między prawami akcjonariuszy a interesem spółek...
Dzięki potężnym inwestycjom nasz zakład pod Sochaczewem stanie się drugą pod względem wielkości fabryką wyrobów...
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
Trump podpisuje strategiczne porozumienia w Azji, sztuczna inteligencja wkracza do gabinetów lekarskich, a Rosja...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas