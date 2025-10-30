Horizon4Poland’25 – największy matchmaking w Polsce!

Głównym celem konferencji jest wzmocnienie udziału polskich podmiotów w programie Horyzont Europa. Hasłem tegorocznej konferencji jest: Polska w Horyzoncie Europa: Innowacje – Współpraca – Rozwój.

Marcin Kulasek, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w wywiadzie dla Forum Akademickiego z lipca br. podkreślił: „(…) Dzięki wsparciu Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w NCBR oraz Branżowych Punktów Kontaktowych Sieci Badawczej Łukasiewicz nasi naukowcy są coraz lepiej przygotowani do składania wniosków. I już widać efekty: po 440 konkursach polskie podmioty zdobyły 503 mln euro na 1042 projekty – to ponad dwa razy więcej niż na analogicznym etapie programu Horyzont 2020.

Finansowanie w ramach Programu Horyzont Europa to nie tylko kwestia prestiżu, lecz przede wszystkim realna szansa na znaczące osiągnięcia naukowe i technologiczne, które są warunkiem utrzymania tempa rozwoju gospodarczego w Polsce.

– Polska stoi dziś przed historyczną szansą, jaką daje nadchodząca perspektywa budżetowa Unii Europejskiej. Dlatego już teraz powinniśmy strategicznie przygotować się do programu Horyzont Europa 2.0, którego budżet ma wzrosnąć o 83% – uważa dr Hubert Cichocki, prezes Centrum Łukasiewicz. – Nasza przyszłość zależy od wzrostu innowacyjności, który pozwoli polskim przedsiębiorstwom awansować w globalnych łańcuchach wartości. W interesie Polski jest również wzmocnienie finansowania innowacji w zakresie obronności i bezpieczeństwa, w tym technologii dual-use. Dlatego tak ważne są wydarzenia takie jak Horizon4Poland, a więc partnerska współpraca i strategiczne przygotowanie naukowców i przedsiębiorców do europejskiej rywalizacji o fundusze – podkreśla prezes Cichocki.

W ramach wydarzenia odbędą się liczne debaty i panele dyskusyjne dotyczące perspektyw i strategicznych zmian, które czekają program w nadchodzących latach. Wśród nich m.in.: wystąpienia prof. Jerzego Buzka i ministra Ignacego Niemczyckiego, debata na temat finansowania badań naukowych w kolejnej perspektywie budżetowej, panel “Z laboratorium na rynek – jak skutecznie transferować technologie na rynek?”, spotkania matchmakingowe, a także krótkie autoprezentacje i warsztaty tematyczne wspierające łączenie partnerów na kolejne nabory.