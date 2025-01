Nowe unijne dopłaty mogą rozruszać rynek samochodów elektrycznych

Unia Europejska pracuje nad systemem zachęt do zakupu elektrycznych samochodów. Miałby on stanowić wsparcie dla europejskich koncernów, które boleśnie odczuwają wzrost kosztów produkcji i zagrożenie chińska konkurencją. - Potrzebujemy pragmatycznych rozwiązań, a nie ideologicznych. Cieszę się, że przewodniczący Komisji przyjął teraz moją propozycję zharmonizowanych ogólnoeuropejskich premii za zakup samochodów elektrycznych — powiedział cytowany przez Automotive News Europe kanclerz Niemiec Olaf Scholz, na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, dzień po objęciu urzędu prezydenta USA przez Donalda Trumpa.

Czytaj więcej Transport Jakie będą nowe ceny samochodów? Producenci wliczą kary Obowiązujące od początku roku nowe limity emisji spalin, w praktyce nie do spełnienia przez producentów, będą skutkować wysokimi karami, a w konsekwencji wzrostem kosztów produkcji.

Wsparcie unijne, nie krajowe

W swoim programie wyborczym partia Scholza proponuje „tymczasowe odliczenie podatkowe”, aby promować zakup pojazdów elektrycznych wyprodukowanych w Niemczech. Według Financial Times, Bruksela obiecała pomóc europejskiemu przemysłowi samochodowemu, wykorzystując ogólnounijne dotacje w celu zwiększenia popytu na pojazdy elektryczne. Teresa Ribera, wiceprzewodnicząca wykonawcza Komisji Europejskiej, powiedziała FT w Davos, że urzędnicy wciąż „kształtują” opcje programu zachęt. Sensowne byłoby ustalenie zasad wsparcia w perspektywie ogólnoeuropejskiej zamiast pozostawiania decyzji na szczeblu krajowym.

Wyzwaniem byłoby zaprojektowanie programu, który byłby zgodny z zasadami WTO, a jednocześnie unikał dotacji płynących do chińskich producentów samochodów, których udział w rynku szybko rośnie. Chińskie elektryki są tańsze od europejskich odpowiedników przynajmniej o 20 proc. Jeśli według Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA w 2019 r. stanowiły one 0,4 proc. sprzedaży aut bateryjnych w UE, to w 2020 r. było to 1,4 proc., w 2021 r. – 1,7 proc., z końcem 2022 r. ich udział wzrósł 4,7 proc. w roku 2023 sięgnął już około 8 proc., a w ubiegłym – kilkunastu.

Bez dotacji sprzedaż kuleje

Bez dotacji samochody elektryczne nie cieszą się powodzeniem. Przykładem są Niemcy: gdy niemiecki rząd nagle wycofał swój własny program wsparcia w 2023 r., doprowadziło to do drastycznego spadku sprzedaży pojazdów elektrycznych. Z danych ACEA wynika, że jeśli w grudniu rejestracje elektryków stopniały w UE r/r o jedną dziesiątą, to na rynku niemieckim nastąpiło załamanie - sprzedaż tąpnęła o prawie 39 proc.