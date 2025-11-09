Z tego artykułu się dowiesz: W jaki sposób BBC rzekomo zmanipulowało materiał z przemówieniem Donalda Trumpa?

Kto z kierownictwa BBC zrezygnował z powodu kontrowersji wokół programu „Panorama”?

Jakie były reakcje Białego Domu na materiał BBC dotyczący Donalda Trumpa?

Jakie były powody dymisji Tima Davie i Deborah Turness?

Co zawierał wewnętrzny raport BBC dotyczący stronniczości wobec Donalda Trumpa?

Po tym, jak brytyjski dziennik „The Telegraph” poinformował, że dotarł do wewnętrznego raportu BBC, w którym wskazano, że redakcja wprowadzała swoich widzów w błąd w programach dotyczących wyborów prezydenckich w USA w 2024 r., do dymisji podały się dwie osoby z kierownictwa stacji.

Reklama Reklama

BBC zarzuca się manipulację. Chodzi o materiał dotyczący Trumpa

W listopadzie 2024 r. – niedługo przed wyborami prezydenckimi w USA – BBC w programie „Panorama” wyemitowała fragmenty przemówienia Donalda Trumpa. Okazało się jednak, że stacja połączyła wówczas różne fragmenty wypowiedzi obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych z 6 stycznia 2021 roku, czyli dnia, kiedy doszło do „szturmu na Kapitol”. Montaż sugerował między innymi, że Trump popiera ten akt przemocy, co wywołało niemałe kontrowersje.

„Idziemy do Kapitolu i będziemy kibicować naszym dzielnym senatorom i kongresmenom” – mówił w swoim przemówieniu Trump. W programie „Panorama” materiał zmontowano jednak tak, jakby polityk mówił: „Idziemy do Kapitolu… i będę tam z wami. I będziemy walczyć. Będziemy walczyć jak diabli”. Jak zauważają media, dwie części przemówienia, które zostały zmontowane razem, dzieliło ponad 50 minut. Słowa „walczyć jak diabli” padły w wypowiedzi Trumpa dotyczącej tego, że wybory w USA są – jego zdaniem– „skorumpowane”.