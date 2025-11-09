Reklama
Dymisje w kierownictwie BBC. W tle zmontowana wypowiedź Donalda Trumpa

Dwie osoby z kierownictwa BBC – Deborah Turness oraz Tim Davie – podały się do dymisji po fali krytyki wywołanej doniesieniami o tym, że jeden z odcinków programu „Panorama” wprowadził widzów w błąd poprzez sposób montażu przemówienia prezydenta USA Donalda Trumpa. Materiał ten wyemitowano zaledwie tydzień przed wyborami prezydenckimi w USA w 2024 r.

Publikacja: 09.11.2025 20:30

Siedziba BBC

Siedziba BBC

Foto: AdobeStock

Ada Michalak

Z tego artykułu się dowiesz:

  • W jaki sposób BBC rzekomo zmanipulowało materiał z przemówieniem Donalda Trumpa?
  • Kto z kierownictwa BBC zrezygnował z powodu kontrowersji wokół programu „Panorama”?
  • Jakie były reakcje Białego Domu na materiał BBC dotyczący Donalda Trumpa?
  • Jakie były powody dymisji Tima Davie i Deborah Turness?
  • Co zawierał wewnętrzny raport BBC dotyczący stronniczości wobec Donalda Trumpa?

Po tym, jak brytyjski dziennik „The Telegraph” poinformował, że dotarł do wewnętrznego raportu BBC, w którym wskazano, że redakcja wprowadzała swoich widzów w błąd w programach dotyczących wyborów prezydenckich w USA w 2024 r., do dymisji podały się dwie osoby z kierownictwa stacji.

Czytaj więcej

Donald Trump
Media
Trump pozywa „New York Times” i Penguin. Chce 15 miliardów za zniesławienie

BBC zarzuca się manipulację. Chodzi o materiał dotyczący Trumpa

W listopadzie 2024 r. – niedługo przed wyborami prezydenckimi w USA – BBC w programie „Panorama” wyemitowała fragmenty przemówienia Donalda Trumpa. Okazało się jednak, że stacja połączyła wówczas różne fragmenty wypowiedzi obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych z 6 stycznia 2021 roku, czyli dnia, kiedy doszło do „szturmu na Kapitol”. Montaż sugerował między innymi, że Trump popiera ten akt przemocy, co wywołało niemałe kontrowersje.

„Idziemy do Kapitolu i będziemy kibicować naszym dzielnym senatorom i kongresmenom” – mówił w swoim przemówieniu Trump. W programie „Panorama” materiał zmontowano jednak tak, jakby polityk mówił: „Idziemy do Kapitolu… i będę tam z wami. I będziemy walczyć. Będziemy walczyć jak diabli”. Jak zauważają media, dwie części przemówienia, które zostały zmontowane razem, dzieliło ponad 50 minut. Słowa „walczyć jak diabli” padły w wypowiedzi Trumpa dotyczącej tego, że wybory w USA są – jego zdaniem– „skorumpowane”. 

W programie „Panorama” – tuż po źle zmontowanym przemówieniu republikańskiego polityka – w BBC zobaczyć można było także wideo przedstawiające mężczyzn machających flagami i maszerujących w kierunku Kapitolu. 

Program, o którym mowa, został zrealizowany dla brytyjskiej telewizji publicznej przez firmę zewnętrzną.

W związku ze sprawą Biały Dom oskarżył stację o „kłamliwy montaż” przemówienia Trumpa oraz o przedstawienie w nim „bezczelnych kłamstw”. – Zaufanie do mediów jest na historycznie niskim poziomie z powodu takich manipulacji – stwierdziła Abigail Jackson, zastępczyni sekretarza prasowego Białego Domu. Dodała także, że nie może być zgody na takie zachowanie. 

Mimo że Deborah Turness – szefowa BBC News – jeszcze do niedawna starała się nieco uciszyć sprawę, przekonując, że nie była „aż tak znacząca”, to ostatecznie zrezygnowała z zajmowanego przez siebie stanowiska.

Czytaj więcej

Donald Trump
Polityka
Donald Trump na wojnie z mediami. Chce milionów od tych, które go krytykują

Rezygnacje w kierownictwie BBC po krytyce dotyczącej montażu przemówienia Donalda Trumpa

W niedzielę BBC poinformowała na swojej stronie internetowej, że do dymisji podali się Deborah Turness – szefowa BBC News – oraz Tim Davie, dyrektor generalny stacji. 

W oświadczeniu opublikowanym po ogłoszeniu swojej decyzji Davie podkreślił, że rezygnacja „wynika z jego osobistej decyzji oraz szerszej refleksji nad wymaganiami związanymi z pełnioną funkcją”. „Chciałem poinformować, że po 20 latach podjąłem decyzję o odejściu z BBC. To całkowicie moja decyzja, a ja pozostaję bardzo wdzięczny przewodniczącemu i radzie BBC za ich niezachwiane i jednomyślne wsparcie przez cały okres mojej kadencji, także w ostatnich dniach” – stwierdził.

Davie poinformował także, że prowadzi rozmowy z władzami BBC w sprawie ustalenia harmonogramu przekazania obowiązków swojemu następcy. Wskazał również na obciążenia związane z kierowaniem stacją w obecnych realiach. „Rozważałem bardzo intensywne osobiste i zawodowe wymagania związane z pełnieniem tej funkcji przez wiele lat w tych burzliwych czasach, a także fakt, że chcę dać następcy czas na współtworzenie planów związanych z programem, który będzie realizowany” – zauważył.

W swoim oświadczeniu Davie zwrócił też uwagę na rolę BBC oraz konieczność zachowania transparentności instytucji publicznych. „W tych coraz bardziej spolaryzowanych czasach BBC ma wyjątkową wartość. Jak wszystkie organizacje publiczne, BBC nie jest idealna i musimy zawsze być otwarci, przejrzyści i odpowiedzialni” – wskazał w komunikacie. Podkreślił również, że choć bieżąca debata dotycząca BBC News nie była jedynym powodem jego decyzji, to „zrozumiale przyczyniła się” do jego rezygnacji. „Ogólnie rzecz biorąc, BBC działa dobrze, ale popełniono pewne błędy i jako dyrektor generalny muszę ponieść za nie ostateczną odpowiedzialność” – dodał.

Deborah Turness zaznaczyła natomiast, że rezygnacja ze stanowiska była dla niej „trudną decyzją”. „Nie będzie już moją rolą prowadzenie nas we wspólnej wizji, którą wszyscy dzielimy: wizji dążenia do prawdy bez żadnej agendy” – stwierdziła. „Kontrowersje wokół programu »Panorama« o prezydencie Trumpie są na etapie, który szkodzi BBC – instytucji, którą kocham” – zaznaczyła. „Odpowiedzialność spoczywa na mnie. Choć popełniono błędy, chcę jasno powiedzieć, że ostatnie zarzuty, iż BBC News jest instytucjonalnie stronnicze, są nieprawdziwe” – dodała. 

Czytaj więcej

Trump pozwywa telewizję CBS za wywiad z Harris
Media
Trump pozywa telewizję CBS za wywiad z Harris. Prawnicy: absurdalny pozew

Do sprawy odniósł się też prezes BBC, Samir Shah, który zaznaczył, że „to smutny dzień dla stacji”. 

BBC stronnicza wobec Trumpa podczas wyborów w USA?

Brytyjski dziennik „The Telegraph” ujawnił, że z wewnętrznego raportu BBC wynikało, iż program „Panorama” – który wyemitowano zaledwie tydzień przed głosowaniem w wyborach w USA – został zmontowany w sposób, który sugerował, że Donald Trump zachęcał swoich zwolenników do zamieszek na Kapitolu.

Wątpliwości w sprawie edycji materiału, o którym mowa, pojawiły się w mającej 19 stron notatce autorstwa Michaela Prescotta, byłego niezależnego doradcy zewnętrznego w komisji ds. wytycznych redakcyjnych i standardów BBC.

Prescott był zdania, że stacja BBC nie tylko źle zmontowała wypowiedzi Trumpa, ale też m.in. nagłośniła wyniki „nieuczciwego” sondażu przedwyborczego w stanie Iowa, który faworyzował kandydatkę Demokratów Kamalę Harris, jednocześnie bagatelizując inne sondaże przeczące tym wynikom. BBC miała także dać – jak zaznaczył Prescott – „nadmierny” rozgłos komentarzom Trumpa niezgodnym z prawdą – między innymi o ludziach jedzących zwierzęta domowe.

Łącznie Prescott wymienił w swoim raporcie dziewięć przykładów, w których – jego zdaniem – BBC przejawiało stronniczość wobec Trumpa podczas wyborów w USA.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump Marki BBC

Po tym, jak brytyjski dziennik „The Telegraph” poinformował, że dotarł do wewnętrznego raportu BBC, w którym wskazano, że redakcja wprowadzała swoich widzów w błąd w programach dotyczących wyborów prezydenckich w USA w 2024 r., do dymisji podały się dwie osoby z kierownictwa stacji.

BBC zarzuca się manipulację. Chodzi o materiał dotyczący Trumpa

