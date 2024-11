Trump grozi pozwami „New York Timesowi”, CBS i innym krytycznym wobec niego mediom – informuje „The Guardian”.



Donald Trump na wojnie z mediami. Pozew przeciw „New York Times”

Donald Trump znany jest z krytycznego stosunku do mediów mainstreamowych, które określa mianem „mediów fałszywych informacji” (fake news media). Trump krytykował nawet sprzyjającą republikanom telewizję Fox News za to, że zapraszała krytykującą go aktorkę Whoopi Goldberg.



W czwartek magazyn „Columbia Journalism Review” ujawnił, że na kilka dni przed wyborami prezydenckimi w USA prawnik Trumpa, Edward Andrew Paltzik, wysłał list do redakcji „New York Times” i do wydawnictwa Penguin Random House domagając się od nich 10 mln dolarów odszkodowania za artykuły krytykujące byłego i przyszłego prezydenta USA.



Atakowanie prasy jest atakowaniem prawa do informacji obywateli USA Reporterzy bez Granic

W liście, którego treść „Columbia Journalism Review” poznała, prawnik Trumpa oskarża autorów artykułów: Petera Barkera, Michaela S. Schmidta, Susanne Craig i Russa Buettnera o publikowanie „fałszywych i zniesławiających stwierdzeń” na temat Trumpa. „New York Times” określony jest mianem „tuby Partii demokratycznej”, która „zniesławia na skalę przemysłową” politycznych rywali demokratów.