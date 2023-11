Izrael odsyła do Strefy Gazy palestyńskich pracowników. Mówią o torturach w więzieniu

Do Strefy Gazy odesłano cześć z 18 500 Palestyńczyków ze Strefy Gazy, którzy posiadali wizy uprawniające do pracy w Izraelu, ale których prawo do pobytu zostało uchylone trzy dni po atakach Hamasu.

7 października setki terrorystów Hamasu przekroczyły granicę i zaatakowały przygraniczne osiedla na południu Izraela, zabijając ponad 1400 osób i uprowadzając co najmniej 240 zakładników.

W odpowiedzi na krwawe ataki Izrael zobowiązał się do zlikwidowania Hamasu rządzącego Strefą Gazy i rozpoczął bombardowanie celów na tym terytorium.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Przywódca Hezbollahu o ataku Hamasu na Izrael: W 100 proc. palestyńska operacja Hassan Nastrallah, przywódca Hezbollahu, w swoim pierwszym przemówieniu wygłoszonym publicznie po ataku Hamasu na Izrael z 7 października mówił, że plany operacji "Burza Al-Aksa" były przygotowywane w tajemnicy i nawet nie wszyscy członkowie Hamasu je znali.

Kontrolowane przez Hamas ministerstwo zdrowia w Gazie twierdzi, że w izraelskich nalotach zginęło 9 227 osób, w większości cywilów.